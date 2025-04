Stāsts par paralēlajām pasaulēm

Eksperti vērtē, ka kopš ASV ir ar Krieviju sākušas t.s. miera sarunas, Ukrainas apšaude ar droniem, raķetēm un bumbām ir palielinājusies.

Turklāt ASV tarifu karš ir aizēnojis notikumus Ukrainā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 9. aprīlī TV kanālam “Mēs esam Ukraina” sacīja, ka izlūkdienestam ir zināms par Ķīnas pilsoņu vervēšanu karam Ukrainā. Sagūstītie divi ķīnieši nav vienīgie, kuri karo Krievijas pusē, un Ķīna par to zina. Savukārt Krievijas roboti sociālajos medijos izplata video, kas it kā nāk no starptautiskās cilvēktiesību organizācijas “Human Rights Watch (HRW)”. Video­klipā apgalvots, ka HRW darbinieki, iespējams, ir ierakstījuši Ukrainā pirmo “neogenocīdu” vēsturē. Saskaņā ar propagandu, Eiropa it kā ievilka Ukrainu karā, lai “sagrābtu” tās resursus. Ar vārdu sakot, haosa, melu un pretrunu ir daudz, bet Ukraina tikmēr izmisīgi cīnās par savu brīvību un neatkarību.



Ukraiņu žurnāliste Anna Gīna, kura dzīvo Harkivā, 4. aprīlī savā blogā raksta: “Pēdējās nedēļas laikā bezpilota droni uzbrūk Harkivai katru nakti. Sprādzieni, ugunsgrēki, cilvēki zem sagruvušo māju drupām, asiņojoši bērni, ātrās palīdzības mašīnas, kas traucas pa ielām. Mēs atkal ejam gulēt, jau apģērbušies. Mēs atkal esam ielikuši dokumentus nedegošā iesaiņojumā. Mēs atkal līmējam uz logiem papīra krustus. Tikai pagājušā naktī vien – pieci bojā gājušie un trīsdesmit divi ievainotie. No rīta, izejot ārā pastaigā ar suni, ievēroju, ka neviens vairs nesasveicinās, sakot – labrīt! -, tāpēc, ka tas nav labs. Starp bojā gājušajiem vesela ģimene – māte, tēvs un viņu divpa­dsmitgadīgā meita. Viņi vienkārši gulēja savā otrā stāva dzīvoklī. Krievu dronu atrada tieši zem viņu ķermeņiem. Tiešs trāpījums.



Ziniet, skatoties pasaules ziņas uz Harkivā notiekošā fona, rodas dīvaina sajūta: it kā lūkotos paralēlajā pasaulē. Skaties fragmentu no intervijas ar Vitkofu par to, ka “Putins ir labs puisis, viņš aizlūdza par Trampu”, un aiz loga to­brīd ir ugunsgrēks. Jo labais puisis ir nosūtījis desmitiem dronu uzbrukumā dzīvojamam rajonam. Vai arī Lavrova [Krievijas ārlietu ministra] ģīmis ekrānā pauž: “Krievijas Federācija stingri ievēro norunas par uguns pārtraukšanu infrastruktūrai”. Bet pēc minūtes Saltivkā (lielākais dzīvojamais rajons Harkivā) pazūd apgaismojums, jo drons trāpījis apakšstacijā.



Un šīs paralēlās pasaules nesatiekas. Šķiet, vakar kāda sieviete no sagrautas mājas stāstīja žurnālistam, ka parasti iziet priekšnamā (sākoties uzbrukumam, iesaka dzīvoklī atrast vietu, kur no ārpasaules šķir divas sienas, ja nepaspēj aiziet uz patvertni-aut.), bet, par laimi, šoreiz nav izgājusi, jo tieši tur trāpījis drons. Un saproti, ka nav nevienas drošas vietas. Ne mājās, ne pilsētā, ne valstī. Ne uz ielas, ne pagrabā, ne starp divām sienām. Nāves loterija turpinās katru mīļu dienu. Šajā karā nav diplomātisku risinājumu. Vai nu melīgais Putina režīms iznīcinās Ukrainu un kopā ar to demokrātiskās pasaules atliekas, vai otrādi.”