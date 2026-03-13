PIESLĒGTIES
Piektdiena, 13. marts
Vārda dienas: Ernests, Balvis
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Starp ledu un ugunsgrēku. Starp varas un noteikumu maiņām

Līga Salnite
09:13, 13. Mar, 2026

Kad teju trīs diennaktis bez pārtraukuma esi pavadījis nepārtrauktā mazu roku apskāvienā (mūsu ģimenes visjaunākā atvase nenoturējās vīrusu uzbrukumam), tad atgriešanās atkal “ziņu plūsmā” izvēršas kā laivošana pa trauksmainu upi ar krācēm. Mētājies no straumes vienas malas uz otru un jau atkal vairs pat nesaproti, kurš akmens vai nogāze būs bīstamākā.

Savā apziņā vēl esmu ziemā, lai gan saulīte nu jau vairāk nekā nedēļu mūs silda un sniegs teju ir izkusis. Ledus gan vēl ne visur, par ko liecina arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka Mārtiņa Baltmaņa teiktais Latvijas Televīzijas “Rīta Panorāmas” pirmdienas pārraidē. Viņš stāstīja, ka tieši patlaban uz ledus atrasties esot visbīstamāk, jo siltā saule kausē plānākos ledus slāņus. Kopumā pēdējās dienās izglābti desmit cilvēki, kas atradušies uz nedroša ledus, no tiem – trīs bērni, turklāt visjaunākajam bijuši tikai trīs gadiņi.

Vienlaikus ar ziņu par kūstošajiem ledus gabaliem tiekam brīdināti par pirmajiem kūlas ugunsgrēkiem. Aizvadītajā piektdienā sezonas pirmā pērnās zāles degšana reģistrēta Talsu novadā, liesmas plosījušās 200 kvadrātmetru platībā. Taču jau drīz šādi ugunsgrēki bijuši  Rīgā, Tukuma un Salaspils novadā. Kūlas degšanā iet bojā kukaiņi, putni un arī dzīvnieki, nereti aizdegas ēkas un automašīnas, daž­kārt cieš vai pat zaudē dzīvību cilvēki. Kūlas dedzināšana ir aizliegta, sodāma un bīstama.

Tas viss, lai arī katru gadu kā attiecīgā brīža jaunums jau pārcilāts, tomēr tik tuvi laika ziņā un vienlaikus tik nesaderīgi vēstījumi mani uzvedina uz savādām pārdomām. Mēs, cilvēki, kā suga tomēr esam caurcaurēm dīvaiņi – lai arī kāds prieka meklējumu vai racionāls pamatojums mūsu darbībām būtu, no malas šķiet, mēs to vien darām, kā izmantojam kaut mazāko iespēju sev nodarīt gauži.

Vienlaikus no ziņu virsrakstiem deg Irānas “sprādziens” jeb patlaban nu jau intensīvi noritošā cīņa par varu vai mieru šajā reģionā. No visām pusēm šos argumentus var tulkot kā vienā, tā otrā virzienā. Protams, kodolprogrammas uzturēšana, militārs atbalsts Krievijas karadarbībai un vispārēji naidīgā politika pret citu valsti – šajā gadījumā Izraēlu – neļauj mums īsti pat cilvēcīgi raudzīties uz jelkādām Irānas tiesībām pastāvēt neatkarīgi un bez ārējās iejaukšanās. Tomēr kaut kur dziļi es joprojām, līdzīgi kā baisas pasakas lasot, ceru, ka šim konfliktam galu galā atradīsies saprātīgs risinājums. Bez ārējo spēku nepārtrauktas klātbūtnes, taču vienlaikus ar pārliecību, ka Irānas režīms vairs nemēģinās kaut ko nodarīt citām valstīm. Pagaidām gan nesaprotu, tieši kā tas vispār varētu notikt. Arī Irāņu neatlaidīgā vēlme turpināt savu politisko līniju, par augstāko līderi nogalinātā ājatollas Alī Hāmenejī vietā ieceļot viņa pusmūžā esošo vecāko dēlu Modžtabu Hāmenejī, nevedina cerēt uz kādu gaišāku atrisinājumu.

Pēc irāņu un ukraiņu kara šausmu caurskatīšanas diemžēl kā izsmiekls manā galvā atbalsojas jaunās partijas “Mēs mainām noteikumus” mērķis šajā rudenī gaidāmajās Saeimas vēlēšanās iegūt parlamenta vietu vairākumu jeb vismaz 51 balsi. Neizslēdzu, ka varbūt pat kārtējo jauno politisko aktieru teātra burvja Alvja Hermaņa vadībā ideja par vēlēšanu kārtības maiņu nav gluži zemē metama. Tur ir, ko apdomāt, un vienmēr jau fundamentālākas lietu pārmaiņas sākotnēji var izraisīt pārliecinošu noraidījumu. Taču nenoliegšu – cik ļoti mani visus šos teju trīs gadu desmitus ir pievilcis jebkurš cienījamā režisora skatuviskais produkts, tikpat ļoti man gribas bēgt, kad dzirdu viņa politiskās refleksijas. Pagaidām gan neesmu klausījusies pārējos jaunā politiskā spēka darboņus – gaidīšu un vērtēšu.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Uz slēpēm kopš divu gadu vecuma

08:03, 7. Mar, 2026

Sirsnīgi un klusi būt savā ģimenes lokā

07:39, 10. Mar, 2026

Ar apvienoto turnīru piesaista zoles spēlētājus

02:00, 10. Mar, 2026

Skolēniem pusdienās bioloģiski audzēti produkti

02:00, 9. Mar, 2026

Makšķerēšanas svētki Ratnieku ezerā

02:00, 7. Mar, 2026

Ceļotājiem jāpārdod "pērles"

02:00, 11. Mar, 2026

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Starp ledu un ugunsgrēku. Starp varas un noteikumu maiņām

09:13, 13. Mar, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ironija karalaukā

09:11, 12. Mar, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Esam ne tikai pārmaiņu liecinieki

22:02, 9. Mar, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Tās tuvojas. Vēlēšanas nāk!

08:01, 9. Mar, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Raibās tirgus dienas politikā

22:00, 8. Mar, 2026

Tautas balss

Kamēr atradīs vainīgo, vasara jau klāt

09:15, 12. Mar, 2026
Novadniece raksta:

“Visu ziemu bija sals, mežu izstrādātāji varēja droši izvest kokus, nebojājot lauku ceļus. Tagad, kad […]

Cik rudenī maksās pārtika

09:15, 11. Mar, 2026
Cēsnieks K. raksta:

“Degvielas cenu kāpums ļoti satrauc. Tik liela sadārdzināšanās faktiski izjauks visu dzīvi. Cik maksās pārtika? […]

Runā bieži, dara lēni

22:03, 9. Mar, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par semināru vides piekļūstamībai. Dažādi semināri, konferences un līdzīgi pasākumi notiek nereti, tikai […]

Jāturpina skaidrot

22:04, 7. Mar, 2026
Seniore no Cēsīm raksta:

“Dzirdu dažu sākām – cik var runāt par atkritumu šķirošanu. Bet, manuprāt, par to jāturpina […]

Kur paliek PVN samazinājums

00:14, 7. Mar, 2026
A. raksta:

“Saka, ka no gada otras puses daļa pārtikas būs lētāka, jo samazināsies pievienotās vērības nodoklis. […]

Sludinājumi

Citi

14:36, 12. Mar, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

19:03, 10. Mar, 2026

Jauna dārza nojume ar izvelkamu jumtu 3mx3mx2.2m, antracīta krāsā (tumši pelēkā), pieejamas 2 gab., Cēsīs. […]

Citi

11:36, 10. Mar, 2026

Uzņēmēj Cēsu, Limbažu, Saulkrastu, Tūjas, Siguldas, Priekuļu un Ādažu novados Mācību centrs BUTS piedāvā dažādas […]

Citi

09:49, 27. Feb, 2026

Riharda Saules akustiskais solo koncerts “Love of My Life” Svētdien, 8. martā plkst. 16.00 romantiskajā […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]