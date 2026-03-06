Sprādzientrauslie Tuvie Austrumi

Situācija Tuvajos Austrumos nav trausla kā stikla vāze, kas var nokrist un saplīst, tā ir trausla kā dinamīts, un tas ir drusku citāds trauslums. Tāds, kas var radīt traģēdiju tuvu un tālu. Līdzīgi kā daudzām no Ukrainas attālām valstīm šis karš nešķiet reāls un neliek pārāk satraukties, arī cilvēkiem Latvijā konflikti Tuvajos Austrumos nereti šķiet tikai tāds kārtējais virsraksts pasaules ziņu slejās, ko dažkārt pat lāgā nepamana.
Nu jau arī Irānas mediji apstiprinājuši, ka valsts līderis ājatolla Alī Hāmenejī ir nogalināts. Sākotnēji šo informāciju izplatīja tikai ASV prezidents Donalds Tramps un apstiprināja Izraēla. Sestdien, 28. februārī, ASV un Izraēla veikušas gaisa triecienus Irānai, mērķējot arī valsts līdera ājatollas Alī Hāmenejī rezidencei. Naktī uz svētdienu valsts režīmam pakļautā Irānas valsts televīzija pārraidīja, ka Hāmenejī ir nogalināts un valstī ir izsludināts 40 dienu ilgs sēru periods. Tikmēr citās Persijas līča valstīs arī svētdienas rītā bija dzirdami jauni sprādzieni. Jāatgādina, ka 86 gadus vecais Hāmenejī kā augstākais garīgais līderis ir valdījis Irānā kopš 1989. gada. Garīgā līdera, kurš kontrolēja arī laicīgās valsts iestādes, nogalināšana ir pagrieziena punkts islāma valstī. Vairāki analītiķi līdz Hāmenejī nāvei paredzēja, ka lielāku varu gūs Irānas Revolucionārā gvarde, kuru Eiropas Savienība (ES) ir atzinusi par teroristisku organizāciju. Vairākās Irānas pilsētās cilvēki protestēja pret ASV un Izraēlas veiktajiem triecieniem, tikmēr citās pilsētās režīma pretinieki izgājuši ielās, lai svinētu gandrīz 40 gadus valdošā represīvā līdera nāvi. Līdz nākamā līdera nozīmēšanai valsts pārvaldi pārņems prezidents, tiesu varas vadītājs un Aizsardzības padomes augstākais garīdznieks.
Latvijas Valsts prezidenta publicētajā paziņojumā teikts: “Kopā ar citām ārpolitikas īstenošanā iesaistītajām amatpersonām rūpīgi sekoju līdzi notikumiem Tuvajos Austrumos. ASV un Izraēlas koordinēti veiktie uzbrukumi Irānai seko ilgstošiem ASV un ES centieniem sarunu ceļā panākt risinājumu par Irānas kodolprogrammu, ballistisko raķešu programmu un atbalstu teroristiskajiem grupējumiem reģionā. Irāna sistemātiski un apzināti ir turpinājusi realizēt tās agresīvo ārpolitiku, radot draudus reģiona un citu valstu drošībai. Tāpat Irāna turpina atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā, kā arī turpina apspiest savu tautu. Būtiski izvairīties no plašāka reģionāla konflikta, jo stabilitāte Tuvo Austrumu reģionā ir būtiska globālajai drošībai. Latvija aicina visus valstspiederīgos reģionā sekot norādēm no mītnes zemēm un rūpēties par savu drošību.”
Arī Ārlietu ministrija lūdz visus Latvijas valstspiederīgos reģionā sekot norādēm no mītnes zemēm un rūpēties par savu drošību. Tuvo Austrumu reģionā esošie Latvijas karavīri, kas pilda savus pienākumus starptautiskajās misijās, ir drošībā, un NBS uztur regulārus kontaktus ar viņiem.
Kā informē ministrijā, saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju Apvienotajos Arābu Emirātos pastāvīgi dzīvo 799 Latvijas valstspiederīgie. Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumu uz AAE reģistrējuši 62 valstspiederīgie. Izraēlā pastāvīgi dzīvo 6383 Latvijas valstspiederīgie, vairums no viņiem – dubultpilsoņi. Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumu uz Izraēlu reģistrējuši 11 valstspiederīgie. Bahreinā pastāvīgi dzīvo 13 Latvijas valstspiederīgie, Irānā – 4, Irākā – 3, Katarā – 26, Kuveitā – 9, Jordānijā – 5 un Saūda Arābijā – 15 Latvijas valstspiederīgie. Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumu uz Bahreinu reģistrējuši 2 valstspiederīgie, uz Jordāniju – 3, bet uz citām valstīm ceļotāji šobrīd nav reģistrējušies. Vienlaikus jāņem vērā, ka šī statistika pastāvīgi mainās.
“Apzināmies, ka Irāna ilgstoši ir atteikusies konstruktīvi iesaistīties dialogā ar ASV un ES, lai panāktu risinājumu par tās kodolprogrammu, ballistisko raķešu programmu un atbalstu teroristiskajiem grupējumiem reģionā. Irāna sistemātiski un apzināti ir turpinājusi realizēt tās agresīvo ārpolitiku, radot draudus reģiona un citu valstu drošībai. Tāpat Irāna turpina atbalstu Krievijas agresijai Ukrainā. Irāna ir represīvs režīms, kas apspiež savu tautu. Tā ir izteikusi draudus arī ES dalībvalstīm saistībā ar Irānas Revolucionārās Gvardes apstiprināšanu par teroristu organizāciju. Latvija vairākkārt paudusi nosodījumu Irānas režīma rīcībai, t. sk. par sadarbības trūkumu ar starptautisko sabiedrību un IAEA par tās kodolprogrammu,” vēsta Ārlietu ministrija.
Diemžēl tas, ko var secināt, sekojot līdzi šīm norisēm, ir apziņa, ka saspīlējums Tuvo Austrumu reģionā turpina pieaugt un visticamāk tam būs gaidāma visai globāla ietekme, lai arī mums Latvijā varbūt gribētos kā strausiem iebāzt galvu smiltīs un izlikties, ka tas mūs neskar.
