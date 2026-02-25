Sportisti no “citas” valsts

Svētdien, 22. februārī, noslēdzies skaistais, saviļņojošais, bet nu jau arī pretrunīgi vērtētais pasaules mēroga notikums – Ziemas olimpiskās spēles. Divu nedēļu garumā sporta draugu un, domājams – ne tikai, uzmanību piesaistīja patiešām iedvesmojošās un apbrīnas vērtās cīņas. Prieks par katru Latvijas sportistu, kas tur piedalījās, jo īpaši par mūsu novadniecēm biatlonistēm Anniju Sabuli, Baibu Bendiku un Esteri Volfu. Viņu sniegums jau vairākkārtīgi novērtēts un izvērtēts, arī pašas sportistes olimpiādē klātesošo žurnālistu intervijās devušas pašvērtējumu. Lai arī biatlonā Latvijai medaļu nav, pozitīvu emociju netrūka ne pašām sportistēm, ne mums, līdzjutējiem.
Par savējiem, protams, varam uzskatīt visus olimpiādē Latviju pārstāvējušos sportistus. Gandrīz visi viņi ir tieši latvieši un runā latviešu valodā. Gribas uzteikt daiļslidotāju Denisu Vasiļjevu par viņa sirsnību, atklātību, pozitīvismu un cenšanos sniegt intervijas latviski. Žēl, ka tas neizdodas arī daiļslidotājam, nesen Latvijas pilsonību ieguvušajam ukrainim Fediram Kulišam. Cerēsim – tas tikai pagaidām.
Par nepatīkamākajiem notikumiem saistībā ar agresorvalsti respektējošo Starptautisko olimpisko komiteju (SOK) jau runāts un redzēts daudz, lai arī gan jau “uzpeldēs” vēl kādas ziņas. Patiesībā jau svētdienas vakarā televīzijas raidījums “Nekā personīga” vēstīja, ka nebūt visu Latvijas sporta delegācijas pārstāvju nostāja ukraiņu skeletonista Vladislava Heraskeviča lietā bija gaidītā. Diemžēl izrādās – sporta nozares ierēdņiem tuvāks ir savs “krēsls”, ne taisnīgums. Un tas arvien biežāk un biežāk liek uzdot jautājumu – vai taisnīgums mūsdienu sajukušajā pasaulē vispār vēl iespējams?
Pa druskai jau ir. Tā neilgu laiku pēc Latvijas distanču slēpotājas Patrīcijas Eidukas starta 50 km (!) distancē, kur viņa sasniedza jaunu Latvijas rekordu – 12. vietu, uzzinājām, ka Patrīcija ieguvusi pat 11. vietu, jo diskvalifikāciju saņēmusi viņai priekšā esošā “citas” valsts sportiste. Vēl vēlāk uzzinājām, ka tā “cita” valsts ir mums tieši kaimiņos esošā agresorvalsts jeb Krievija. Agresorvalsts sportiste diskvalifikāciju saņēmusi jo … pieturvietā, kur sacīkšu laikā drīkstēja nomainīt slēpes, izvēlējusies Vācijas sportistei paredzētās.
Diskvalifikācija, protams, ir taisnīgs spriedums. Tikai jādomā, vai tiešām “citas” valsts sportiste to izdarīja nejauši. Varbūt bija iedrošināta, ka drīkst atļauties vairāk nekā pārējie sportisti, jo SOK taču ir agresorvalsts aizstāve, tāpēc viņa varētu attaisnoties, ka tā izdarījusi nejauši. Bet, ja tas tiešām notika nejauši, jāsaka: “Dievs nav mazais bērns, zina, ko dara.”
Komentāri