PIESLĒGTIES
Otrdiena, 9. septembris
Vārda dienas: Bruno, Telma
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

Agnese Leiburga
08:56
09.09.2025
12
Agnese Leiburga

Ir pilnīgi skaidrs, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps pats sev liekas burvīgs. Viņš nebeidz vien slavināt savu ietekmi dažādu konfliktu (pat tādu, kuri nemaz nedraudēja sākties) atrisināšanā. Turklāt, kā jau īsteni pašapmierināts cilvēks, viņš sagaida, ka arī apkārtējie paudīs sajūsmu, to papildinot ar kādu vērā ņemamu balvu. Kā žurnālā “Ir” rakstīja komentētājs Pauls Raudseps: “Kāpēc Tramps tā pūlas panākt mieru Ukrainā? Lai glābtu starptautisko tiesību principus? Protams, ne. Viņam arī diezin vai rūp priekšvēlēšanu lielīšanās, ka izbeigšot karu “24 stundu laikā”. Ko tik viņš nav solījis un tūlīt pat atkal aizmirsis. Nē. Republikāņu partija verdziski seko katram viņa untumam, pasaules valstu līderi cits pēc cita slavē viņa ģenialitāti, tomēr viņam tagad jāmeklē jauni līdzekļi, kā apmierināt savu slavas māniju. Kas ir pasaules nozīmīgākā balva? Nobela prēmija. Pat Tramps (vismaz pagaidām) saprot, literatūrā un fizikā viņš uz tādu nevarētu pretendēt. Savukārt Miera prēmija bieži vien tiek piešķirta valstu vadītājiem, turklāt to ieguvis kāds viņa priekšgājējs Baltajā namā, kurš ir viens no Trampa galvenajiem bubuļiem. Kā var būt, ka Obamam tā medaļa ir, bet viņam nav?! Donaldam arī vajag!”

Kad pirmo reizi dzirdēju, ka Tramps ir iekārojis Nobela prēmiju, domāju, ka tas kāds ironisks jociņš. Taču tieši idejas absurdums kalpo kā kulaks uz acs, lai apstiprinātu tās patiesīgumu. Jo absurdums ir Trampa alter ego.

ASV prezidenta gājieni atsauca atmiņā filmu “Asterikss olimpiskajās spēlēs”, 2008. gada filmu, kas balstīta uz Renē Gosīni tāda paša nosaukuma komisku grāmatu. Filmā Grieķijas valdnieks vēlas, lai viņa meita Irīna apprecētos ar Cēzara dēlu Brutu. Lūk, šajā filmā Cēzars sagaida, ka visi viņu sveicinās, paceļot roku un slavinot viņu, bet tur ir arī mirklis, kurā viņš sveicienam pacelto plaukstu vērš pret sevi un saka: “Slava man!” Tādā īsti paš­tīksmā manierē viņš sajūsminās pats par sevi. Nu, gluži kā Tramps.

2022.gadā piedalījos ASV Valsts departamenta apmaiņas programmā (International Visitor Leadership Program), mācības bija domātas tieši reģionālajiem žurnālistiem no Latvijas. Šad un tad iedomājos, cik labi, ka tolaik ASV prezidents bija Džo Baidens un valsts sekretārs Entonijs Blinkens. Tad vispārējais noskaņojums pret tādiem ārvalstu apmaiņas programmas studentiem bija visnotaļ atbalstošs. Tram­pam jau, kā zināms, arī ārvalstu studenti ne visai patīk. Kā iepriekš ziņoja mediji, Tramps kopš atgriešanās prezidenta amatā ir uzsācis kampaņu pret ASV augst­skolām, apsūdzot tās kā antikonservatīvas ideoloģijas un antisemītisma perēkļus. Viņš arī izmantojis izpildvaras līdzekļus, lai vērstos pret daudzveidības, līdztiesības un iekļaušanas (DEI) programmām valdībā. Viņš vainojis tā saukto DEI politiku diskriminācijā pret baltajiem cilvēkiem. Vēl iepriekš, vasarā, viņš arī vairāku citu valstu pilsoņiem liedza ieceļot ASV un aizliedza izsniegt vīzas Hārvardas studentiem. Jāatzīst gan, ka mūsu mācību braucienā, kas aptvēra galvaspilsētu Vašingtonu, Sentpī­tersbērgu Floridā un Santa Fē Ņūmeksikā, kā arī Čikāgu, varējām novērot, ka amerikāņi patiešām savā izpratnē par notiekošo pasaules politikā ir ļoti tālu esoši no Eiropas un kara Ukrai­nā. Jeb­kurā gadījumā brauciens bija ļoti izglītojošs un interesants, un labi, ka neviens prezidents tobrīd neliedza mums kā ārvalstniekiem vīzu iebraukšanai ASV.

Jāpiekrīt otram žurnāla “Ir” komentētājam Aivaram Ozo­liņam, kurš raksta: “Varam turpināt minēt, kāpēc ASV prezidentam saprašanās ar masu slepkavu ir svarīgāka nekā ar sabiedrotajiem, taču Eiropas drošības politikas pamatā nevar būt cerības uz Trampa labvēlību. Jārēķinās ar realitāti, ka Tramps nevērsīsies pret Putinu un var mainīt par labu viņam pat it kā fundamentālas nostājas, kā tas notika Aļas­kā.”

Kamēr Eiropas valstis audzē savu militāro un aizsardzības handikapu, mēs varam vērot ASV prezidentu Donaldu Trampu mētājamies savu pausto viedokļu un apgalvojumu šūpolēs un svinīgi paštīksmi uzsaukt sev: “Slava man!”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

08:54
08.09.2025
23

Cēsu novadā darbu uzsākusi pašu skujeniešu ievēlētā Skujenes pagasta iedzīvotāju padome. Tajā iesaistītie ir apņēmības pilni strādāt, aizstāvēt vietējo intereses. Tajā pašā laikā, kad Skujenes pagastā, arī Inešu un Kaives pagastā bija aicinājums pieteikties darbam iedzīvotāju padomē. Interesentu pietrūka, kaut pieteikšanās termiņu pagarināja, neatradās pieci pagasta iedzīvotāji, kuri uzņemtos bez atalgojuma    veltīt laiku un […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
31
1

Mēs faktiski droši varam apgalvot, ka Putins ir sliktais un Zeļenskis- labais, ja runājam par karu Ukrainā. Tomēr ne vienmēr tas ir tik vienkārši. Varbūt bērnu vecumā vai agrā jaunībā vēl pasauli var diezgan skaidri sadalīt pareizās un nepareizās kategorijās, bet vēlāk, katram no mums pieaugot un, ko tur liegties, arī novecojot, tas kļūst arvien […]

Agnese Leiburga

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
18

Grūti aptvert, ka karš Ukrainā turpinās jau ceturto gadu. Turklāt starptautiskā sabiedrība ne tikai nespēj mazināt tā apjomus, bet kādā demokrātiskā valstī tā izraisītājs pat tiek godam uzņemts, izritinot viņam sarkano paklāju. To redzot, man jāvelk paralēles ar to, kā destruktīvā ģimenē veidojas attiecības starp varmāku un upuri. Un, proti, metodiskajā materiālā par vardarbībā cietušām […]

Iveta Rozentāle

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
28

Vēl jau tīrumos kādu var redzēt, bet šajās dienās tie būs prom. Vieni viņus dēvē par svēteļiem, citi nesaudzīgi    sauc par zaķēnu un cāļu bendēm, čūsku nesējiem.    Protams,    tas ir stāsts par baltajiem stārķiem. Lielajiem, baltajiem putniem, kurus ne viens vien pavasarī gaida, bet rudenī skumst, jo vēl viena vasara pagājusi. Stārķiem […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Pērk retāk, bet vairāk

12:18
30.08.2025
35

Vēl gaišā dienas stundā redzu, ka vīrietis skrien uz veikalu. Domāju, kas gan noticis. Pēc brīža viņš smaidīgs nāk ārā ar trīs nelielām pudelēm alkoholiskā dzēriena. Jo izrādās, pēc īsa brīža vairs nebūs iespējams iegādāties alkoholu. Kā zināms, kopš 1. augusta to atļauts pārdot no desmitiem līdz astoņiem vakarā, bet svētdienās vien līdz sešiem. Tagad […]

Iveta Rozentāle

Un atkal jau klāt septembris…

14:35
28.08.2025
47

Vasaras bezrūpīgajām dienām tuvojas noslēgums, un jaunais mācību gads ir tepat aiz stūra. Tam,šķiet, mūs pamazām sagatavo arī laikapstākļi – plāno vasaras tveicei paredzēto T kreklu vietā nu jau nākas no skapja izņemt vējjaku ar kapuci. Kādam tuvojošais 1.septembris ir liels notikums, prieks un pacilājums, bet kādam citam varbūt par skolas solu un mācību grāmatām […]

Anna Kola

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
12
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

08:54
08.09.2025
23
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
31
1
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pasaule kā liela ģimene, arī destruktīva

10:48
03.09.2025
18
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Nedaudz par stārķiem un citiem putniem

12:18
01.09.2025
28

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
6
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
16
4
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
26
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
37
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
26
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Sludinājumi

Citi

07:59
08.09.2025
14

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
18

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Pārdod

15:40
17.08.2025
22

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865