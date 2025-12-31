PIESLĒGTIES
Simts reižu gadā – viena avīze, simts satikšanās

Andra Gaņģe
14:04, 31. Dec, 2025
3 Andra Gange 150x150.jpg

Gada pēdējais “Druvas” numurs ar kārtas skaitli 100 nav tikai formāls atskaites punkts redakcijas darba kalendārā. Tas ir apliecinājums klātbūtnei novadnieku ikdienā – simts reižu gadā avīze ir nonākusi lasītāju rokās, simts reižu tā ir bijusi aicinājums apstāties, izlasīt, saprast un justies piederīgam. Reģionālais medijs nav vienkārši informācijas nesējs – tas ir vietējās kopienas balss, spogulis un reizēm arī sirdsapziņa.

“Druvas” lielākā vērtība ir tuvums lasītājam. Rakstām par cilvēkiem, ielām, skolām, uzņēmumiem un notikumiem, kas veido Cēsu novada un novadam vienmēr tuvo pagastu – Drustu, Mores un Raunas -, ko reforma pieskaitījusi citām paš­valdībām, ikdienas vidi. Lasītājs iegūst ne tikai ziņas, bet arī sajūtu, ka viņa dzīves telpa ir svarīga un ievērības cienīga. Ka­mēr nacionālie mediji stāsta un pēta lielos procesus, reģionālā avīze pievēršas tam, kas tieši ietekmē cilvēka ikdienu.

Simts iznākuši numuri gadā nozīmē arī uzticamību. Lasītājs zina: avīze būs, tā pastāstīs, kas noticis, kas mainīsies un ko ir vērts zināt. Tā būs pārbaudīta, izsvērta un saprotami pasniegta informācija. Tas rada drošības sajūtu, īpaši laikā, kad informācijas plūsma digitālajā vidē ir sadrumstalota, haotiska un bieži vien virspusēja.

Vēl viena lasītāju priekšrocība ir iespēja ieraudzīt sevi avīzes lapās. Reģionālie mediji stāsta par vietējiem cilvēkiem: skolēniem, zemniekiem, uzņēmējiem, kultūras darbiniekiem, senioriem. Tas veido piederības sajūtu un stiprina kopienu, sniedz vēsti, ka lasītājs ir daļa no stāsta, kas tiek rakstīts tepat, līdzās.

Ne mazāk svarīga ir avīzes loma vietējās demokrātijas uzturēšanā. Sekot novada pašvaldības darbam, uzdot jautājumus un skaidrot pieņemtos lēmumus – tas nav skaļš darbs, bet tas ir būtisks. Lasītājs iegūst iespēju saprast, kā tiek veidota vide, kurā dzīvojam, un tas ir pamats līdzdalībai.

Reģionālā avīze ir arī sava laika lieciniece. Tajā paliek gan lielie notikumi, gan ikdienas stāsti, kas veido novada raksturu. Cilvēki, kuri dara darbu, bieži paliek ārpus lielo mediju uzmanības loka, taču tieši viņi veido Cēsu novada pamatu. Avīze šos stāstus saglabā.

Simtais numurs gada noslēgumā ir brīdis atskatīties un vienlaikus apstiprināt: reģionālais medijs ir vajadzīgs. Kamēr Cēsu novada cilvēkiem būs svarīgi saprast notiekošo savā apkaimē, tikmēr būs vajadzīga avīze, kas to izskaidro. Simts reižu gadā – un ar tādu pašu atbildību arī turpmāk.

