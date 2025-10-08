PIESLĒGTIES
Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

Andra Gaņģe
09:49
08.10.2025
11
2
3 Andra Gange 150x150.jpg

Sākam apkuri- pēdējās nedēļās tādu paziņojumu saņem aizvien vairāk daudzdzīvokļu māju iemītnieku. Mediji vēsta, kur pakāpeniski sāk pieslēgt centralizētā siltuma piegādi mājokļiem. Laiks vēss, aizvadītajā nedēļā naktīs gaisa temperatūra nokritās zem nulles, ēkas atdzisa strauji, dzīvokļos kļuva mitrs, nebija omulīgi. Tomēr apkures pieslēgšanu nereti uzņemam ar duālām sajūtām, jo būtiski palielinās izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem.

Par laimi, pēdējos gados energoresursu – elektrības, gāzes, granulu un cita kurināmā – cenas stabilizējušās. Taču pirms gadiem četriem pieciem tās strauji kāpa un pēc tam nemaz tik strauji nesaruka. Toties iedzīvotāju ienākumi palielinājušies daudz lēnāk.

Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati liecina, ka par to, kas 2021.gada augustā patēriņa grupā “Mājoklis, ūdens, elektro­enerģija, gāze un cits kurināmais’” maksāja 100 eiro, šogad augustā izmaksā 144.40 eiro. Protams, nevar teikt, ka nav augusi labklājība. Vidējie ienākumi uz mājsaimniecību no 2021. līdz 2023. pieauguši no 1524 eiro līdz 1872 eiro. Tomēr atzīsim sev, ka statistika radā, kā mēdz teikt, vidējo temperatūru slimnīcā. Ienākumu nevienlīdzība ir augsta. 2023. gadā visturīgāko iedzīvotāju ienākumi bija 6,3 reizes lielāki nekā vistrūcīgāko iedzīvotāju ienākumi, vēsta CSP. 2023. gadā Latvijā nabadzības riskam bija pakļauti 399 tūkstoši jeb 21,6 % iedzīvotāju, labā ziņa, ka par 0,9 procentpunktiem mazāk nekā 2022. gadā. (Jaunāki dati būs pieejami nākamā gada sākumā.)

Bet tieši tie apmēram 20 procenti jeb piektā daļa iedzīvotāju būs tie, kuriem visgrūtāk samaksāt par siltumu, un ir vienalga, vai to piegādā centralizēti vai pašam jākurina krāsns. Protams, vistrūcīgāko cilvēku daļa var saņemt pašvaldības atbalstu maksājumam par apkuri vai kurināmā pirkšanai. Taču paredzētais ienākumu slieksnis ir gana zems, lai pietiekami daudziem cilvēkiem ar maziem ienākumiem mēneši, kad jāsilda mājoklis, būtu tāds kā izdzīvošanas laiks.

Turklāt vairāk nākas tērēt citām vajadzībām. Ne darba algas, ne pensijas netiek līdzi ikdienā nepieciešamā cenu kāpumam. Galvenais – pārtika. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka tas, kas iekļauts patēriņa grupā “Pārtika un bezalkoholiskie dzērieni”, 2021.gada augustā bija nopērkams par 100 eiro, šī gada augustā izmaksā 151.30 eiro. Maijā eksperti atzina, ka dārgāki salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kļuvuši daži produkti, minot sviestu, putnu gaļu, olas, šokolādi, kafiju un svaigus augļus. Taču ne viens vien būs pamanījis, ka vairāk jāmaksā par daudz ko iecienītu un šķiet – katru mēnesi pārtikai jāizdod vairāk naudas.
Žēloties par dzīves dārdzību, protams, ir ierasta lieta. Katram gribas mazliet vairāk un labāk, nekā ir pašreiz. Kopumā arī slikti nedzīvojam, kaut saraksta lejasgalā, esam turīgo valstu klubiņā. Taču ne visiem tas ir jūtams. Un, ja pārtikā iespējams ko taupīt, ja apģērbu un apavus var nopirkt lietotus, veļas mazgāšanai pašu lētāko pulveri, siltumu sataupīt gandrīz nevar, īpaši tie, kas dzīvo daudzdzīvokļu ēkā. Kaut nams ir siltināts, par apkuri tāpat jāmaksā vairāki desmiti eiro mēnesī. Bet ja pensija mēnesī nav pat 500 eiro…

Siltums nav luksus prece, tas ir obligāts nosacījums cilvēka dzīvei. Kādi atbalsta mehānismi vajadzīgi, lai tā nodrošināšanai dažiem nenāktos atteikties gandrīz no visa pārējā? Domāju, tas būtu deputātiem spriežams jautājums. Un ne tikai tiem, kas lemj Saeimā, bet arī tiem, kas spriež par pašvaldības gādājamo palīdzību.

Komentāri

  Child Safety saka:
    8. oktobris, 2025. 11:53

    Atbildēt
  علب هدايا تمور فاخرة saka:
    8. oktobris, 2025. 12:05

    Atbildēt

    • Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Tautas balss

    Dārgs brauciens

    09:18
    08.10.2025
    13
    1
    Pensionāre raksta:

    “Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

    Ābolu raža trūcīga

    09:18
    07.10.2025
    16
    1
    Cēsniece raksta:

    “Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

    Gribētos skaistus vagonus

    09:17
    06.10.2025
    22
    Lasītāja H. raksta:

    “Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

    Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

    09:17
    06.10.2025
    26
    Seniore raksta:

    “Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

    Kāpēc sildīt vecu zupu

    09:22
    02.10.2025
    20
    Lasītāja A. raksta:

    “Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

