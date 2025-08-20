PIESLĒGTIES
Trešdiena, 20. augusts
Vārda dienas: Bernhards, Boriss, Rojs
Satraucošs brauciens

Madara Sidorčenko
13:56
20.08.2025
Madara Sidorčenko

Mūsdienās, kad informācijas aprite notiek teju acumirklī, šķiet, ka ziņas par ceļu satiksmes negadījumiem kļūst par ikdienas fonu. Sociālajos medijos un ziņu portālos regulāri redzam fotogrāfijas no notikumu vietām, kartes ar aizkavētiem maršrutiem un satrauktu aculiecinieku komentārus. Patiesībā situācija nav tik traģiska, kā tā dažbrīd varētu šķist — statistika rāda, ka, piemēram, 2024. gadā negadījumu ir bijis mazāk nekā 2023. gadā. Tomēr arī šie “mazāk” joprojām nozīmē simtiem ievainoto un ievērojamu skaitu bojāgājušo.

Satiksmes ministrija ir uzsākusi īstenot satiksmes drošības plānu ar mērķi līdz 2027. gadam par 35 % samazināt smagi ievainoto un bojāgājušo skaitu ceļu satiksmē, cenšoties to panākt ar dažādiem prioritāriem uzdevumiem. Taču jautājums paliek — vai ar to pietiek un vai rīcība notiek pietiekami ātri un mērķtiecīgi?

Nesen mēroju ceļu no Cēsīm uz Liepāju, un šis brauciens man lika aizdomāties par ceļu stāvokli un satiksmes organizāciju. Autoceļu A9, kas savieno Rīgu ar Liepāju, ikdienā mēro daudz cilvēku. Šim ceļam vajadzētu kalpot kā modernam un drošam satiksmes savienojumam, taču manis piedzīvotais liecina par pretējo.

Satiksme bija intensīva — katrā virzienā tikai viena josla, braucošo skaits liels, īpaši kravas automašīnu. Atļautais ātrums ir 90 km/h, taču braukšana bija saraustīta un nervoza. Vairākkārt nācās strauji bremzēt, jo priekšā kāds pēkšņi sāka apdzīt, ignorējot faktu, ka no pretējā virziena tuvojas transportlīdzeklis. Vien pāris sekunžu vai metru šķīra no negadījuma. Un šādas situācijas bija ne viena vien.

Šajos brīžos nācās piedzīvot to, par ko bieži dzirdam medijos — A9 posma nedrošību. Šaurs ceļš, intensīva satiksme un nepietiekama apdzīšanas iespēju infrastruktūra veido bīstamu kombināciju. Tā ir vide, kurā pat piesardzīgs vadītājs var nonākt situācijā, kurā viņa rīcība vairs nav izšķiroša.

Kāpēc posmā, par kuru ir zināms, ka tas ir bīstams, nav ieviesti papildu drošības pasākumi? Dažviet ir samazināts atļautais ātrums, taču ar to vien nepietiek. Neviens ātruma ierobežojuma stabs nespēj aizkavēt pārgalvīgu šoferi.

Kad tika publicēti pirmie vidējā ātruma kontroles rezultāti, tie parādīja, ka šajos ceļa posmos ir bijis mazāk negadījumu. Arī Satiksmes ministrija šoziem paziņoja, ka, lai samazinātu avārijās smagi ievainoto un bojāgājušo personu skaitu, plānots palielināt vidējā ātruma radaru skaitu. Manuprāt, tādus būtu lietderīgi ieviest arī uz A9 autoceļa.

Es biju priecīga, kad sasniedzu Rīga–Cēsis, jo satiksmes organizācija šeit man šķita daudz drošāka – ir vairākas joslas, darbojas vidējā ātruma radari. Iespējams, ka esmu vairāk pieradusi pie šī ceļa posma un tāpēc tas man šķita ērtāks. Varbūt arī tie, kuri A9 mēro regulāri, jau ir pielāgojušies un iemācījušies sadzīvot ar šī maršruta īpatnībām. Taču man tas likās ļoti nedrošs.

Domas un viedokļi

Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
5
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
24
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
35
1
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
59
Madara Sidorčenko
Madara Sidorčenko

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
31
1

Tautas balss

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
6
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
28
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Neņem vērā dzīves ritmu

09:37
15.08.2025
28
1
Lasītāja K. raksta:

“Izskatās dīvaini, ka skolas sāk remontēt neilgi pirms mācību gada sākuma, kā tas redzams, piemēram, ar pilsētas vidusskolu. Vai tiešām tie, kas valsts līmenī nodarbojas ar dažādu projektu finansējumu pieejamību, nemaz neņem vērā dzīves ritmu,” bija neizpratnē lasītāja K.

Grib vairāk uzzināt par senajiem pilsētniekiem

09:36
14.08.2025
17
Vēstures cienītājs P. raksta:

“Lasu “Druvā” vēsturnieka teikto par Pilsētas kapiem, ko cēsnieki vairāk pazīst kā Vācu kapus. Tie ir ļoti interesanti pētījumi. Domāju, ka tāpat vajadzētu izzināt Lejas un Lauciņu kapsētu, kur guldīti cilvēki, kas savulaik veidoja Cēsu ikdienu. Arī tur noteikti būtu daudz interesantu stāstu, personību,” ieteica vēstures cienītājs P.

Cēsis uzplaukst

09:35
13.08.2025
52
Bijusī cēsniece raksta:

“Cēsis ļoti uzplaukušas, ilgāku laiku nebiju bijusi jūsu pilsētā, tagad izstaigāju parkus, centru. Daudz zaļuma, skaisti sakopti apstādījumi. Daudzviet gan būvējas, un tas rada savu nekārtību, taču reizē liecina, ka pilsēta ir dzīva, attīstās,” sacīja bijusī cēsniece, kas vairākus gadu desmitus dzīvo ārzemēs.

