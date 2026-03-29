Sapņi par labāku dzīvi Krievijā

19.martā Krievijā Levadas Centrs publicēja februārī veiktās aptaujas rezultātus. Ģimenēm tika vaicāts, kādas ir to galvenās grūtības un dzīvošanas stratēģijas. Puse ģimeņu atbildēja, ka gribētu dzīvot ne sliktāk kā vairākums aptaujāto viņu rajonā vai pilsētā. Trešdaļa aptaujāto gribētu dzīvot mazliet labāk nekā pārējie, bet katrs desmitais orientējas uz Rietumu valstu dzīves līmeni. Gandrīz tikpat daudzi cenšas izdzīvot kaut visprimitīvākajā līmenī. Pusei Krievijas iedzīvotāju dzīvi apgrūtina zemie ienākumi, daudzus uztrauc slikta veselība, nogurums, pārslodze un ikdienas problēmas, bailes zaudēt darbu un brīvā laika trūkums. Protams, vēlmes un iespējas ir atkarīgas no sociālās un demogrāfiskās situācijas.
Ja paskatās atbildēs, kuras grupētas pēc aptaujāto vecuma, tad visvairāk (10 %) to, kuri cenšas izdzīvot, ir vecuma grupā no 55 gadiem un vairāk. Savukārt jauno cilvēku vidū no 18 līdz 24 gadu vecumam tādu aptaujāto, kuri cenšas izdzīvot, ir 6 %. Visvairāk gribētāju dzīvot labāk nekā vidēji dzīvo Rietumeiropā un ASV, ir vecuma grupā no 40 līdz 54 gadiem – tādu Krievijā pēc aptaujas datiem ir 7 %. Tāpat kā Rietumeiropā un ASV, nepārspējot šo valstu vidējo dzīves līmeni ģimenēs, visvairāk grib Krievijas iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 39 gadiem, un šo gribētāju arī ir septiņi procenti.
Savukārt, ja skatās pēc izglītības līmeņa, tad 8 % aptaujāto ar augstāko izglītību grib dzīvot tāpat kā Rietumos. Grupā ar augstāko izglītību ir arī visvairāk to, kuri gribētu dzīvot labāk nekā Rietumos – tādu ir septiņi procenti.
Aptaujātajiem tika arī uzdots jautājums, kas viņus šobrīd visvairāk apgrūtina. 48 % tie ir zemie ienākumi, 30 % visvairāk apgrūtina slikta veselība un tas, ka nav ārstēšanās iespēju. 285 iedzīvotāju jūtas noguruši un pārpūlējušies. Piekto daļu jeb 20% aptaujāto Krievijas iedzīvotāju visvairāk apgrūtina bailes zaudēt darbu. Ar vārdu sakot, dzīve un sapņi atšķiras, kā tas parasti mēdz būt.
Tajā pašā laikā cita Levadas Centra aptauja par to, kā Krievijas iedzīvotāji atbalsta valsts izvēlēto politiku, kā vērtē situāciju un paši savas sajūtas, ir zināmā pretrunā ar atbildēm par ienākumiem un darbu.
Februāra beigās publicētās aptaujas rezultāti liecina, ka katri seši Krievijas iedzīvotāji no desmit jūtas labi, ir līdzsvaroti un mierīgi. Divas trešdaļas iedzīvotāju uzskata, ka valstī viss notiek pareizi. Arī vara lielāko tiesu tiek pozitīvi vērtēta, un vispopulārākais un visvairāk atbalstītais politiķis Krievijā, pēc iedzīvotāju domām, ir Putins. Uz jautājumu, vai aptaujātais atbalsta vai neatbalsta Putinu, 82 % atbildēja, ka atbalsta. Gandrīz septiņdesmit procenti Krievijas iedzīvotāju atbalsta arī valdību. Īsi sakot – viss ir labi un pareizi, tikai naudas nez kādēļ maciņos nekļūst vairāk.
