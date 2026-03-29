Svētdiena, 29. marts
Vārda dienas: Aldonis, Agija
Sapņi par labāku dzīvi Krievijā

Sallija Benfelde
21:07, 29. Mar, 2026

19.martā Krievijā Leva­das Centrs publicēja februārī veiktās aptaujas rezultātus. Ģimenēm tika vaicāts, kādas ir to galvenās grūtības un dzīvošanas stratēģijas. Puse ģimeņu atbildēja, ka gribētu dzīvot ne sliktāk kā vairākums aptaujāto viņu rajonā vai pilsētā. Trešdaļa aptaujāto gribētu dzīvot mazliet labāk nekā pārējie, bet katrs desmitais orientējas uz Rietumu valstu dzīves līmeni. Gandrīz tikpat daudzi cenšas izdzīvot kaut visprimitīvākajā līmenī. Pusei Krievijas iedzīvotāju dzīvi apgrūtina zemie ienākumi, daudzus uztrauc slikta veselība, nogurums, pārslodze un ikdienas problēmas, bailes zaudēt darbu un brīvā laika trūkums. Protams, vēlmes un iespējas ir atkarīgas no sociālās un demo­grāfiskās situācijas.

Ja paskatās atbildēs, kuras grupētas pēc aptaujāto vecuma, tad visvairāk (10 %) to, kuri cenšas izdzīvot, ir vecuma grupā no 55 gadiem un vairāk. Savukārt jauno cilvēku vidū no 18 līdz 24 gadu vecumam tādu aptaujāto, kuri cenšas izdzīvot, ir 6 %. Visvairāk gribētāju dzīvot labāk nekā vidēji dzīvo Rietumeiropā un ASV, ir vecuma grupā no 40 līdz 54 gadiem – tādu Krievijā pēc aptaujas datiem ir 7 %. Tāpat kā Rie­tumeiropā un ASV, nepārspējot šo valstu vidējo dzīves līmeni ģimenēs, visvairāk grib Krie­vijas iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 39 gadiem, un šo gribētāju arī ir septiņi procenti.

Savukārt, ja skatās pēc izglītības līmeņa, tad 8 % aptaujāto ar augstāko izglītību grib dzīvot tāpat kā Rietumos. Grupā ar augstāko izglītību ir arī visvairāk to, kuri gribētu dzīvot labāk nekā Rietumos – tādu ir septiņi procenti.

Aptaujātajiem tika arī uzdots jautājums, kas viņus šobrīd visvairāk apgrūtina. 48 % tie ir zemie ienākumi, 30 % visvairāk apgrūtina slikta veselība un tas, ka nav ārstēšanās iespēju. 285 iedzīvotāju jūtas noguruši un pārpūlējušies. Piekto daļu jeb 20% aptaujāto Krievijas iedzīvotāju visvairāk apgrūtina bailes zaudēt darbu. Ar vārdu sakot, dzīve un sapņi atšķiras, kā tas parasti mēdz būt.

Tajā pašā laikā cita Levadas Centra aptauja par to, kā Krievijas iedzīvotāji atbalsta valsts izvēlēto politiku, kā vērtē situāciju un paši savas sajūtas, ir zināmā pretrunā ar atbildēm par ienākumiem un darbu.
Februāra beigās publicētās aptaujas rezultāti liecina, ka katri seši Krievijas iedzīvotāji no desmit jūtas labi, ir līdzsvaroti un mierīgi. Divas trešdaļas iedzīvotāju uzskata, ka valstī viss notiek pareizi. Arī vara lielāko tiesu tiek pozitīvi vērtēta, un vispopulārākais un visvairāk atbalstītais politiķis Krievijā, pēc iedzīvotāju domām, ir Putins. Uz jautājumu, vai aptaujātais atbalsta vai neatbalsta Putinu, 82 % atbildēja, ka atbalsta. Gan­drīz septiņdesmit procenti Krie­vijas iedzīvotāju atbalsta arī valdību. Īsi sakot – viss ir labi un pareizi, tikai naudas nez kādēļ maciņos nekļūst vairāk.

    Lasītākie raksti

    Pilsētas dīķī noslāpušas zivis

    02:00, 26. Mar, 2026

    Piedāvā klientiem nestandarta metālapstrādes risinājumus

    08:13, 26. Mar, 2026

    Slēpošanas sezona noslēgusies

    07:21, 25. Mar, 2026

    Ar pozitīvām emocijām svin Pasaules sociālā darba dienu

    02:00, 25. Mar, 2026

    Žetonvakara izrāde trāpa sirdī un laikā

    07:06, 25. Mar, 2026

    Kā nodrošināt apkuri pagastos

    02:00, 24. Mar, 2026

    Sallija Benfelde
    Sallija Benfelde

    Sapņi par labāku dzīvi Krievijā

    21:07, 29. Mar, 2026
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Pārmaiņas komunikācijas stilā. Kā tas mūs ietekmē?

    17:02, 26. Mar, 2026
    Sallija Benfelde
    Sallija Benfelde

    Vēlēšanas un izvēle

    17:01, 25. Mar, 2026
    Sandra Deruma
    Sandra Deruma

    Kad princis nokritis no divriteņa

    20:56, 23. Mar, 2026
    1
    Agnese Leiburga
    Agnese Leiburga

    Vai jaunas cerības dabūt pierakstu pie ārsta

    08:48, 19. Mar, 2026

    Tautas balss

    Trūkst sabiedriskās tualetes

    21:10, 29. Mar, 2026
    Dzintra raksta:

    “Cēsīs, Maija parkā, nav pastāvīgi pieejama kaut viena sabiedriskā tualete. Eju tur ar mazbērniem, mazajiem […]

    Uz ielām nav skaidrības

    21:09, 29. Mar, 2026
    Ēvalds Jānis raksta:

    “Cēsīs dzīvoju kopš 1953. gada, kad iestājos arodskolā. Zinu, kā pa šiem gadiem mainījušās ielas. […]

    Kas to būtu domājis

    17:04, 26. Mar, 2026
    Cēsniece A. raksta:

    “Izlasīju “Druvā”, ka kāds mēģinājis burtiskā nozīmē pirkt vēlētāju balsis pašvaldību vēlēšanās. Nebiju iedomājusies, ka […]

    Izzinošs pasākums

    17:04, 25. Mar, 2026
    Raiskuma iedzīvotāja raksta:

    “Vēlējos Raiskuma pagasta bibliotēkas klubiņa dāmu vārdā pateikt paldies mūsu bibliotekārei Janai Ventai, kura vienmēr […]

    Pabalsti demogrāfiju neizglābs

    20:54, 18. Mar, 2026
    Zariņa kungs no Cēsīm raksta:

    “Izlasīju “Druvā”, ka Cēsīs bijusi Labklājības ministrijas diskusija par demogrāfijas problēmu risinājumiem. Rakstā nav skaidra […]

