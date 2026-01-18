PIESLĒGTIES
Salūti atgriežas. Vai uz palikšanu?

Iveta Rozentāle
23:44, 18. Jan, 2026
Iveta Rozentāle

Esam sagaidījuši jaunu gadu, tomēr laiku pa laikam atgriežos pie gadu mijas mirkļa.

Pirms pāris gadiem Jaunā gada gaidīšanai aizvien mazāk bija organizētu salūtu, īpaši ņemot vērā, ka arī Latvijā sāka dzīvot ukraiņi, kuri piedzīvojuši karu un kuriem salūta troksnis saistījās nevis ar svētkiem, bet ar bailēm un šausmām. Tāpat arvien vairāk tiek runāts, ka uguņošana ir biedējoša putniem un dzīvniekiem – gan mājas mīluļiem, gan dabā mītošajiem.

Tomēr, pēc plašsaziņas līdzekļu apkopotajiem datiem, šogad gandrīz pusē pašvaldību, gadu miju sagaidot, bija salūts – arī tādās, kur vairākus gadus tas nenotika. Biežākais arguments – tāda ir iedzīvotāju vēlme. Cēsis tikmēr turpina Jauno gadu sagaidīt bez paš­valdības organizēta salūta. Tas gan nenozīmē, ka salūtu nav. Kā saka vietējie – jau pirms pusnakts un vēl kādu laiku pēc pusnakts ugunīgās puķes gaisā šauj malu malās. Protams, jo vairāk to dara iedzīvotāji paši, jo lielāka iespējamība arī gūt traumas. Ne velti mediķi katru gadu ziņo par no pirotehnikas cietušajiem. Bet tie, kuri vēlas redzēt organizētu salūtu, dodas uz tuvējām pilsētām, lai tur piedzīvotu prieku, ko sniedz šis svētku mirklis.

Jāatzīst, man arī patīk vērot salūtu, tas tiešām rada svētku sajūtu. Bet, apzinoties arī negatīvos faktorus, domāju, ko iespējams darīt, lai šo sajūtu radītu citādi. Redzēju video, kur salūts tika rādīts uz mājas sienas. Aizdomājos, kas tas ir līdzīgi kā vegāniem – viņi neēd gaļu nevis tāpēc, ka viņiem negaršo, bet tāpēc, ka viņi nevēlas nodarīt pāri dzīvniekiem. Bet viņi labprāt ēd produktus, kuri pēc garšas un daž­kārt pat vizuāli līdzinās gaļas ēdieniem.

Lai kā man patīk salūts, esmu pilnīgi pārliecināta, ka ir alternatīvas, kas var radīt tikpat dzirkstošus brīžus. Protams, ne gluži bez maksas. Visbiežāk sportistus, apsveicot ar godalgotu vietu, mēdz apbārstīt ar konfeti salūtu. Domājams, lielākā mērogā to iespējams īstenot, arī sagaidot Jauno gadu. Turklāt, ja ir bažas par vides piesārņošanu, tad mūsdienās jau ir pieejami konfeti, kas bioloģiski noārdās. Citviet pasaulē ir skaisti dronu šovi, kas veido tekstus, simbolus, figūras, var iekļaut gan pilsētas logo, gan tai raksturīgos simbolus. Aukstajā laikā skaisti un sajūtās sasildoši ir arī uguns šovi, kur profesionāli mākslinieki veido uguns performances ar horeogrāfiju un mūziku. Cēsis ir centušās veidot arī nelielus gaismas šovus, bet noteikti to iespējams izdarīt vēl jaudīgāk. Tāpat variants var būt spēcīgs muzikālais priekšnesums, kura kulminācija ir vizuāli koša, papildināta ar specefektiem. Noteikti ir vēl arī citi varianti. Katrā ziņā ar interesi gaidu, kura pašvaldība pirmā ieviesīs gadu mijas sagaidīšanu bez salūta, bet ar tik lielu efektu, ka cilvēki tieši tādēļ vēlēsies tur sagaidīt Jauno gadu.

