Saldējums pret galvassāpēm

Izklausās lielisks attaisnojums saldējuma lietošanai. Un regulārai – jo vairāk. Taču nopietni par nenopietno – šāds saldējums tik tiešām esot ieviests, lai arī cik savādi un pat smieklīgi tas neizklausītos. Nu jau vairāk nekā gadsimtu iznākošā zinātnes žurnāla “ScienceNews” sociālā medija vietnē “Facebook” publiskotā ziņa liecina – kāds Nīderlandes aptieku tīkls piedāvājis neparastu sadarbības projektu vietējam saldējuma gatavotājam – radīt visiem tik ierasto desertu ar pretsāpju medikamentu sastāvu. Šādā (sauksim to gan vēl par eksperimentu) kārtā radīts krietni patīkamāks zāļu uzņemšanas veids tiem, kuriem ir grūtības norīt tableti. Tiesa, ja saldējums ar medikamentu parādītos arī pie mums, ar absolūtu pārliecību gribētu teikt, ka pirmām kārtām to izvēlētos bērni, jo šis zāļu uzņemšanas ceļš gluži vienkārši šķiet tīkamāks.
Ar paracetamolu (acetaminofēnu) bagātinātā vaniļas saldējuma radīšanas ideja ir piedāvāt ļaudīm vienkāršu, patīkamu un, jāatzīst, ķermenī arī viegli uzņemamu zāļu lietošanas variantu, pilnībā tiekot vaļā no netīkamās tablešu norīšanas. Tiesa, man šķiet, šis risinājums var novest pie tā, ka mēs, vecāki, savu reizi krietni neapdomīgāk varam iebarot šādu saldējumu saviem nepilngadīgajiem bērniem. Un tas ir vienīgais, kas mani nedaudz satrauc, bet citādi gribu saukt – lieliska ideja, vediet tik to šurp!
Arī ārvalstu žurnālisti atzinuši, ka šādi nelielie praktiskās dzīves atklājumi jeb jaunievedumi lieliski parāda,
kā radošums spēj izglābt – vai vismaz mazināt – slimniekiem nepatīkamo. Pat ja ne plašam lietojumam ikvienam, tad konkrētiem pacientiem slimnīcas apstākļos es novēlu pie tāda mazā prieciņa reiz nonākt.
