Pirmdiena, 6. oktobris
Vārda dienas: Monika, Zilgma, Zilga
Sākas preses abonēšana 2026.gadam

Andra Gaņģe
09:13
06.10.2025
9
3 Andra Gange 150x150.jpg

Visu oktobri “Druvas” gada abonementam akcijas cena

Filmās un seriālos joprojām laikrakstiem ir liela loma. Detektīvos tas mēdz būt pat viens no galvenajiem varoņiem. Avīze, no kuras izgriezti burti draudu vēstulei, noved tieši pie noziedznieka. Ļaundara atveidotājam jāatrod nodrukāta ziņa, nozieguma partnera vēstījums. Avīzi izmanto arī izmeklētāji, piemēram, pasaules slavenais Erkils Puaro. Viņa radītāja Agata Kristi, ikoniskā detektīvromānu rakst­niece, liek Puaro kungam sludinājumu avīzē izmantot slepkavības vai ārkārtīgi slepenu un valsts likteni izšķirošu nozagtu dokumentu atrašanai.

Taču laikraksts nav tikai gadsimtu, pusgadsimtu vai pārdesmit gadu attālu posmu raksturojošs elements. Tas joprojām ir izdevums, kas sistematizēti vēsta aktuālo, tajā nodrukātais ir pārbaudīts un ņemts no uzticamiem avotiem.

Īpaša nozīme Latvijā ir reģionālajiem laikrakstiem. Lasītāju auditorija ir pastāvīga, brieduma gadu cilvēkus grūtāk paraut ar skandaloziem virsrakstiem, kādi ir virtuālajos medijos. Papīra versijā var pārskatāmāk izsekot informācijai, nav jāritina atvērtne pēc atvērtnes.

Taču, protams, reģionālo mediju nozīme nav tā formātā, bet gan saturā. Tik plaši, izzinoši un daudzveidīgi par reģiona, novada un kopienu dzīvi neviens cits nepastāsta. Jā, pēdējā desmitgadē aizvien raženāk savus informatīvos izdevumus piedāvā pašvaldība. Turklāt bez maksas. Bet te jāatgādina – bez maksas ir tikai siers peļu slazdā un arī tad tikai otrajai pelītei. Vietvaru izdevums nav medijs, tas pastāsta, kas paveikts un ko darīs, bet, ņemsim vērā, tikai no sava skatupunkta. Un pašam sev uzdot netīkamus jautājumus, vismaz publiski, nav pieņemts. Lūk, te parādās reģionālā medija nozīme – būt kā signalizācijai, kas ieslēdzas, kad parādās sarežģījumi un problēmas, vietvaras un iedzīvotāju atšķirīgs redzējums, ja domes pozīcijai un opozīcijai par kādu lēmumu ir pretējs viedoklis.

No 1.oktobra tradicionāli Latvijā sākas preses abonēšana nākamajam gadam. Arī “Druva” aicina lasītājus atcerēties – klāt laiks, kad sākam domāt par nākamo gadu. Par ko stāstīsim un ko šķetināsim? Turpināsim sekot pašvaldības darbam, nodokļu naudas tēriņiem, attīstības plānu īstenošanai. Un ne tikai, nereti iedzīvotāju ikdienu apgrūtina tieši detaļas – nedarbojas ielu apgaismojums, kāds vietvaras darbinieks nevērīgi paskaidro prasīto, mēnešiem neaizber lielo peļķi pie kādas sabiedriskās ēkas. Tikpat svarīgi ir sajust, kā dzīvi ietekmē valdības un parlamenta lemtais. Neatņemami “Druvai” ir stāsti par novadniekiem, cilvēkiem, kas dzīvo mums līdzās un dara fantastiskas lietas. Un, protams, kultūras daudzkrāsainā dzīve, sports. Vienvārdsakot, tas viss, kas veido mūsu novada īpašo identitāti un vērtības.

“Druvai” gada abonementa akcijas cenu esam saglabājuši tādu pašu kā pagājušajā gadā. Oktobrī pasūtinot “Druvu” visam 2026.gadam, abonementa maksa ir 89,50* eiro. Novembrī un turpmāk, kad akcija būs beigusies, gada abonements maksās vairāk, taču jāpiebilst, ka esam centušies saglabāt iespējami zemāko cenu. Lai nākamgad “Druvu” vienu mēnesi saņemtu pastkastītē, jāmaksā 8,45 eiro. Lielākā daļa citu reģionālo mediju bijuši spiesti cenu paaugstināt, tā mēnesī pārsniedz deviņus un dažam sasniedz desmit eiro. Noturēt zemāku cenu “Druva” spēj, pateicoties saviem lasītājiem, joprojām esam pirmajā trijniekā visvairāk abonēto reģionālo mediju sarakstā.

Sekosim notikumiem Cēsu novadā, arī Drustu, Raunas un Mores pagastā, ar kuriem esam vienoti senām saitēm, kopā! Analizēsim un vērtēsim! Lai mums izdodas!

*Akcijas cena paredzēta tikai fiziskām personām.

Tautas balss

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
8
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
11
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
20
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
28
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
24
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Sludinājumi

Citi

21:57
01.10.2025
8

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
32

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
30

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998