Sākas preses abonēšana 2026.gadam

Visu oktobri “Druvas” gada abonementam akcijas cena
Filmās un seriālos joprojām laikrakstiem ir liela loma. Detektīvos tas mēdz būt pat viens no galvenajiem varoņiem. Avīze, no kuras izgriezti burti draudu vēstulei, noved tieši pie noziedznieka. Ļaundara atveidotājam jāatrod nodrukāta ziņa, nozieguma partnera vēstījums. Avīzi izmanto arī izmeklētāji, piemēram, pasaules slavenais Erkils Puaro. Viņa radītāja Agata Kristi, ikoniskā detektīvromānu rakstniece, liek Puaro kungam sludinājumu avīzē izmantot slepkavības vai ārkārtīgi slepenu un valsts likteni izšķirošu nozagtu dokumentu atrašanai.
Taču laikraksts nav tikai gadsimtu, pusgadsimtu vai pārdesmit gadu attālu posmu raksturojošs elements. Tas joprojām ir izdevums, kas sistematizēti vēsta aktuālo, tajā nodrukātais ir pārbaudīts un ņemts no uzticamiem avotiem.
Īpaša nozīme Latvijā ir reģionālajiem laikrakstiem. Lasītāju auditorija ir pastāvīga, brieduma gadu cilvēkus grūtāk paraut ar skandaloziem virsrakstiem, kādi ir virtuālajos medijos. Papīra versijā var pārskatāmāk izsekot informācijai, nav jāritina atvērtne pēc atvērtnes.
Taču, protams, reģionālo mediju nozīme nav tā formātā, bet gan saturā. Tik plaši, izzinoši un daudzveidīgi par reģiona, novada un kopienu dzīvi neviens cits nepastāsta. Jā, pēdējā desmitgadē aizvien raženāk savus informatīvos izdevumus piedāvā pašvaldība. Turklāt bez maksas. Bet te jāatgādina – bez maksas ir tikai siers peļu slazdā un arī tad tikai otrajai pelītei. Vietvaru izdevums nav medijs, tas pastāsta, kas paveikts un ko darīs, bet, ņemsim vērā, tikai no sava skatupunkta. Un pašam sev uzdot netīkamus jautājumus, vismaz publiski, nav pieņemts. Lūk, te parādās reģionālā medija nozīme – būt kā signalizācijai, kas ieslēdzas, kad parādās sarežģījumi un problēmas, vietvaras un iedzīvotāju atšķirīgs redzējums, ja domes pozīcijai un opozīcijai par kādu lēmumu ir pretējs viedoklis.
No 1.oktobra tradicionāli Latvijā sākas preses abonēšana nākamajam gadam. Arī “Druva” aicina lasītājus atcerēties – klāt laiks, kad sākam domāt par nākamo gadu. Par ko stāstīsim un ko šķetināsim? Turpināsim sekot pašvaldības darbam, nodokļu naudas tēriņiem, attīstības plānu īstenošanai. Un ne tikai, nereti iedzīvotāju ikdienu apgrūtina tieši detaļas – nedarbojas ielu apgaismojums, kāds vietvaras darbinieks nevērīgi paskaidro prasīto, mēnešiem neaizber lielo peļķi pie kādas sabiedriskās ēkas. Tikpat svarīgi ir sajust, kā dzīvi ietekmē valdības un parlamenta lemtais. Neatņemami “Druvai” ir stāsti par novadniekiem, cilvēkiem, kas dzīvo mums līdzās un dara fantastiskas lietas. Un, protams, kultūras daudzkrāsainā dzīve, sports. Vienvārdsakot, tas viss, kas veido mūsu novada īpašo identitāti un vērtības.
“Druvai” gada abonementa akcijas cenu esam saglabājuši tādu pašu kā pagājušajā gadā. Oktobrī pasūtinot “Druvu” visam 2026.gadam, abonementa maksa ir 89,50* eiro. Novembrī un turpmāk, kad akcija būs beigusies, gada abonements maksās vairāk, taču jāpiebilst, ka esam centušies saglabāt iespējami zemāko cenu. Lai nākamgad “Druvu” vienu mēnesi saņemtu pastkastītē, jāmaksā 8,45 eiro. Lielākā daļa citu reģionālo mediju bijuši spiesti cenu paaugstināt, tā mēnesī pārsniedz deviņus un dažam sasniedz desmit eiro. Noturēt zemāku cenu “Druva” spēj, pateicoties saviem lasītājiem, joprojām esam pirmajā trijniekā visvairāk abonēto reģionālo mediju sarakstā.
Sekosim notikumiem Cēsu novadā, arī Drustu, Raunas un Mores pagastā, ar kuriem esam vienoti senām saitēm, kopā! Analizēsim un vērtēsim! Lai mums izdodas!
*Akcijas cena paredzēta tikai fiziskām personām.
