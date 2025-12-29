PIESLĒGTIES
Sabiedriskā transporta neparedzamā daba

Agnese Leiburga
10:43
29.12.2025
17
Agnese Leiburga

Ierasts uz darbu Cēsīs no rīta doties ar vilcienu Rīga–Valmiera. Ilgstoši no manas stacijas tas atgāja pulksten 8.02, pirms kāda laika gandrīz nokavēju braukšanu, jo nebiju pamanījusi, ka reiss pārcelts desmit minūtes agrāk. Sajūsmā nebiju, jo tas nozīmē veiklāku sataisīšanos no rīta, bet, protams, pielāgojos. Pieņēmu, ka tas kaut kā saistīts ar izmaiņām, ko piedzīvoju, kad nesen braucu ar vakara vilcienu no Rīgas. Jāatzīst godīgi, tajā reizē mazliet apšokējos. Rīgā tradicionāli iekāpu vienā no pirmajiem vagoniem, jo tad izkāpju vistuvāk taciņai manā stacijā. Pēc izbraukšanas no Rīgas pēc kāda brīža sapratu, ka kaut kas notiek citādi, nekā ierasts, jo vilciens kādas minūtes piecas vai desmit stāvēja uz sliedēm ar skatu uz lieltirgotavu “Akropole”, kur parasti tas nekad nebrauc garām. Kad atkal sākām kustēt, nevarēju saprast, kāpēc braucām atpakaļ. Tikai nonākot nākamajā stacijā “Zemitāni”, sapratu, ka tā tas nemaz nav. Mirkli apdomājoties, aptvēru, ka no sliežu atzara pie “Akropoles” acīmredzot vienkārši izbraucām ar otru galu pa priekšu, kas man radīja mānīgu iespaidu, ka braucam atpakaļ, jo iepriekš biju apsēdusies ar skatu virzienā uz priekšu. Par šo atcerējos vien, kad mana jaunākā meita piektdienas vakarā, kad viņa brauc pie manis no skolas Bulduros, satraukta rakstīja: “Mammu, kāpēc tas vilciens sāka braukt atpakaļ?” Tad jau zināju mierināt, ka mājās uz brīvdienām pie mammas ēdieniem viņa nonāks un netiek vesta, piemēram, uz Liepāju. Šis viss bija jāatceras arī pagājušajā piektdienā, kad braucu uz Rīgu, jo blakus solu rindā sēdošais vīrietis pēkšņi pielēca kājās un, nevēršoties ne pie viena konkrēti, satraukti jautāja: “Kas notiek? Kur mēs braucam?” Tā kā neviens cits neuzņēmās viņam atbildēt, centos paskaidrot, ka viss būs labi un Rīgā nonāksim.

Saprotams, veicot dažādus uzlabojumus dzelzceļa tīklā, ir jāpārcieš zināmas neērtības, tomēr mani izbrīna attieksme pret pasažieriem. Ir jau labi publicēt informāciju “vivi.lv” vai piekārt lapiņu par izmaiņām Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā un lielajās stacijās, bet, ja pasažieris vilcienā kāpj kaut kur pa ceļam, vai tie būtu Āraiši, Melturi vai Jāņavārti, viņam tad būtu jāiedomājas ielūkoties pārvadātāja mājaslapā, vai gadījumā nav kādu vērā ņemamu izmaiņu, bet arī tad nav garantiju, ka tur tāda informācija būs.

Lūk, pirmdienas rītā vilcienu gaidīju, gaidīju… Kad pulkstenis rādīja jau gandrīz astoņi, uz perona satiktais paziņa paskaidroja, ka saraksts atkal ir mainīts un vilciens tagad atiet astoņos. Tomēr tas nepienāca arī astoņos un pat ne piecas vai desmit pāri. Tad nu es mīlestībā pret mūsdienu tehnoloģijām tvēru pēc sava viedtālruņa, lai ielūkotos “vivi.lv”, bet nekādu informāciju, kas notiek, tur neatradu. Kopā ar sastapto paziņu nolēmām, ka jāzvana uz informācijas tālruni. Noklausījāmies dziesmiņas, kā jau tas notiek, kad visi operatori ir aizņemti, bet galu gala uzzinājām, ka mūsu vilciens kavējas par pusstundu. Tikmēr, piemēram, jaunietis, kas arī turpat netālu gaidīja šo vilcienu, jau bija aizgājis prom. Iespējams, nolēmis, ka mācības šodien izlaidīs, bet varbūt veikli aiztecējis uz autobusa pieturu pie Vidzemes šosejas, lai ar garantiju tiktu uz Cēsīm.

Pēc tam sociālajos tīklos uzdūros daudzu cilvēku sašutumam par nokavētiem darbiem un mācībām, jo šajā rītā virzienā uz Siguldas, Cēsu un Valmieras pusi valdījis īsts haoss. Un nav pat sniega, kas ietekmētu satiksmi. Pēc tam darbā pajokojām – labi, ka mums te vēl nekursē tie jaunie elektrovilcieni ar baterijām. Ja nu pusceļā atskan pīkstēšana un baterija paziņo, ka ir izlādējusies? Tas joks, protams! Tomēr es uzreiz spilgti atcerējos, ka pirms vairākiem gadiem, kad kādas vasaras sākumā piedalījos nakts skrējienā purvainā teritorijā, mans galvas luktrītis izdvesa žēlu pīkstienu un izbeidzās, bet es divos naktī paliku tumsā viena mežā, turklāt neredzot iezīmēto trasi, jo tā bija apzīmēta ar atstarojošām uzlīmēm uz kokiem tādā augstumā, lai ķertu galvas lukturīšu gaismas. Protams, izvilku telefonu un lēnu garu savu 30 kilometru trasi piebeidzu. Galu galā vasaras sākumā gaisma aust agri un ap pulksten četriem jau neko tumšs vairs nebi- ja.

Neviennozīmīgais vienlīdzības princips

10:37
28.12.2025
20
1

Latvijas Nacionālā sporta padome decembrī lēma un valdība apstiprināja naudas balvu piešķiršanu sportistiem par izciliem sasniegumiem olimpiskajos sporta veidos pasaules un Eiropas čempionātā. Novērtēti arī mūsējie. Cēsniece biatloniste Baiba Bendika par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu desmit kilometru iedzīšanā un jaunpiebaldzēniete BMX riteņbraucēja Veronika Stūriška par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu U-23 grupā. No naudas […]

Iveta Rozentāle

Manta, nāc mājās!

10:37
27.12.2025
22

Saka jau, ka uz vecumu cilvēks paliek bērna prātā, un, kā zināms, bērns var izdomāt neiedomājamo un izdarīt neparedzamo. Taču, lai vai kā,    bērnībā iemācītās vērtības – ģimene, cieņa, atbildība, attieksme pret to, kas apkārt, – nekur nepazūd. Taču, kā izrādās, nav nekā tāda, kas pasaulē nemainītos. Laukos retā mājā nav suņa vai kaķa. […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Uzspiest “OFF” (izslēgt)

10:35
27.12.2025
22

Notikumi neapstājas. Gandrīz vai sāku jau tagad ilgoties pēc 2., 3. un 4. janvāra, kad, vismaz uz mirkli šķiet, vari beidzot atslābt. Ar šo izmisuma pilno saucienu es gan negribu nevienam uzlikt kādu atbildības nastu par savu pārguruma skrējienu, tik nevaru atturēties viegli pare­flektēt par laika un mūsu mentālo iespēju darbību salāgošanu. Bērnībā laiks velkas, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Mistika racionālā laukā

12:28
23.12.2025
25

Kā jau tas nereti pēdējā laikā man gadās, līdz savādām, bet vienlaikus dziļākām pārdomām nonāku tajos neilgos starplaikos starp kādiem kārtējiem darbiem, kad atkal esmu atļāvusies iegrimt viedtālrunī. Taču, jāatzīst, tīmekļa ārēs atrodams ne viens vien interesants fakts vai pārdomu grauds. Tā arī šoreiz uzdūros rakstam, kas īsā formā un samērā vienkāršā tekstā izklāsta kādas […]

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
35

Tikai ar pāris nedēļu starpību Latvijā risinājušies notikumi, kuriem saistība gan savā starpā, gan ar notikumiem pirms vairākiem tūkstošiem gadu, par ko stāsta sengrieķu dramaturga Eiripīda (484.- 406. g. p. m. ē.) slavenākā, mītos un leģendās balstītā traģēdija “Mēdeja”. Traģēdijas centrālais notikums, kas liek domāt visvairāk, – Mēdeja greizsirdībā un sāpēs par vīra Jāsona nodevību […]

Sandra Deruma

Mākslīgais sabrukums

12:25
22.12.2025
31

Arvien biežāk mēs vairs nevaram ticēt tam, ko redzam vai lasām interneta vidē. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību cilvēki izklaides pēc vai arī mērķtiecīgi piedāvā citiem maldinošu un izdomātu informāciju, attēlus un video. Tas, ka cilvēki priecājas par mākslīgā intelekta veidotiem video, kur suns izglābj bērnu vai pieaugušo no nelaimes – vai tā būtu čūska, […]

Iveta Rozentāle

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
22
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
40
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
37
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
58
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
54
3
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

