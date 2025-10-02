PIESLĒGTIES
Ceturtdiena, 2. oktobris
Vārda dienas: Ilma, Skaidris
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

Agnese Leiburga
09:20
02.10.2025
8
Agnese Leiburga

Ar kolēģi bijām medijiem paredzētās mācībās, kuras vadīja Marta Herca, viņa arī režisore dokumentālajai filmai “Mēs tikai tagad sākam”. Tā ir par skaudri sāpīgu un traģisku, bet vienlaikus arī dziļi cilvēcisku un gaišu stāstu. Tā centrā ir vēsturnieks Marģers Vestermanis, viens no nedaudzajiem Latvijā, kas izdzīvoja Otrā pasaules kara holokaustā. Filma mani piesaistīja, jo prātā bija palikusi informācija, ka tās galvenais varonis Marģers Vestermanis ir tēvs neiroloģei Sandrai Vestermanei, kuras intervijas vienmēr ar interesi noklausos un izlasu.

“Marģeram Vestermanim mežs ir kā mājas. Nevis sēņotāju mežs rītausmā vai svaigā gaisa elpotāju mežs dienas vidū, bet vakarā, tumsā. “Kad kļūst tumšs, nav neviena vācieša, neviena latviešu policista, neviena nav, tu esi brīvs un staigā pa mežu pilnīgā drošībā,” Vestermanis savulaik stāstīja intervijā “Rīgas Laikam”. “Tas mežs ir patvērums. Bet, kolīdz es aizmiegu, mani atkal vajā kādi esesieši”, “par šo filmu “kinoraksti.lv” rakstījusi Rita Ruduša.

Arī vienā no septembra “Ir” numuriem ir Marģeram Vestermanim veltīts raksts, un tam ir īpašs iemesls. “80 gadu vecumā sācis rakstīt ebreju glābējiem Latvijā veltītu grāmatu, holokausta vēsturnieks Marģers Vestermanis to pabeidzis tieši uz savu 100. jubileju Tik laimīgu kā pagājušo piektdien Marģera Vestermaņa balsi telefona klausulē nebiju dzirdējusi. Beidzot nodrukāta viņa mūža galvenā grāmata! Tā pensionētais vēsturnieks sauc ebreju glābējiem veltīto “Cilvēcība tomēr nebija mirusi”. Ar apgāda “Zinātne”, Latvijas Ebreju kopienas un redaktores Jolantas Treiles uzstājību pēc meklējumiem un precizējumiem 20 gadu garumā vasaras sākumā pielicis punktu manuskriptam. Atklāšanas svētki — Vestermaņa 100. dzimšanas dienā, 18.septembrī,” tā sākas Ievas Puķes raksts žurnālā.

Mācībās, kur Marta runāja pavisam par kaut ko citu, kādā brīdī pamanījos aizdomāties arī par šo filmu un interviju ar Vestermani, kā arī par to, kas cilvēkiem tolaik bijis jāiztur. Un bija taču gan tie, kas sabruka no pārdzīvotā smaguma, gan tie, kas spēja dzīvot tālāk. Šādos gadījumos vienmēr ar lielu sirsnību atceros bijušā vīra tanti, kura, pārdzīvojusi izsūtījumu, mūsdienu problēmas uzskatīja par salīdzinošiem niekiem, vienmēr priecājās par visu, kas viņai ir, bet nesūdzējās par to, kā nav.

“Esmu piedevusi viņiem kā cilvēkiem, bet gribu viņus aizmirst, lai nav jānosoda,” tā par saviem pāridarītājiem saka Lidija Lasmane-Doroņina, kas trīs reizes piedzīvojusi padomju lēģeru šaus­mas. Par Gulagā satiktajiem krievu inteliģentiem, par krievu okupantu kirzas zābaku smaku un par vecmammas paparžu matraci saruna ar Lidiju Lasmani Doroņinu izskanēja vasaras beigās “Laikmeta krustpunktā”.
Nenoliedzami, Lidijas kundzei viņas simtās dzimšanas dienas laikā jūlija beigās un dienās pirms un pēc tās Latvijas plašsaziņas līdzekļos un arī sociālajos tīklos tika pievērsta pastiprināta uzmanība. Un kā gan ne – viņa mūsu sabiedrībā ir tik īpašs cilvēks. Par Lidijas Lasmanes-Doroņinas jubileju rādīja sižetus, viņu intervēja, sveica prominences. Uz mirkli Lidija (visticamāk, pati to nenojaušot) soctīklu plūsmā izkonkurēja dažādas modīgas zvaigznes. Man nav ilūziju, ka tas varētu būt uz ilgu un ka viņu pamanīs jaunie cilvēki Latvijā. Jo būsim jau nu reāli, kuru jaunieti spēj piesaistīt simtgadnieka dzīves gudrības, lai gan tas, protams, būtu vērtīgi.

Uz mani, tāpat kā uz daudziem citiem, dziļu iespaidu atstāja pirms pāris gadiem izdotā Ingas Ābeles grāmata “Lidijas ziediņi. Lidijas Lasmanes atziņu dārzs”.

“Lidija Lasmane-Doroņina, latviešu disidente un PSRS okupācijas laika pretošanās kustības dalībniece, četrpadsmit no savām jubilejām piedzīvoja padomju cietumos un lēģeros.

Gara spēks un mīlestība pret savu tautu Lidijai pēc izciestajiem pazemojumiem ļāva atgriezties brīvā valstī un ar uzviju svinēt Dievu, Latviju un kuplo mazbērnu pulku, ar katru savu soli, ar katru stāstu aizlūdzot par tiem, kuri neatgriezās no kara lauka, lēģeriem un izsūtījumiem. Dzīvot, lai izstāstītu, — tāda ir Lidijas sūtība, tāpat kā saulrieta skaistums vēsta par bijušo dienu,” teikusi grāmatas autore Inga Ābele.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
26

Apvienoto Nāciju Organi­zācijas (ANO) Starptautiskā vecāka gadagājuma cilvēku jeb Senioru diena tiek atzīmēta katru gadu 1. oktobrī, lai atgādinātu par vecāka gadagājuma cilvēku ieguldījumu un izskatītu jautājumus, kas ietekmē viņu dzīvi. Daudzās valstīs šajā laikā politiķi uzstājas ar runām, īpaši tie, kas ir atbildīgi par vecākās paaudzes labklājību. Daži radio, televīzijas un laikraksti intervē seniorus, […]

Anna Kola

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
13

Septembris ir laiks, kad vairāk nekā citus mēnešus dzirdam dzeju pašu autoru lasījumā – bibliotēkās, muzejos, kultūras namos, skolās un daudzviet citur. Nereti tas nav vienkārši dzejas lasījums, bet pat mākslas uzvedums. Tradīcija, kas sākās, pieminot Raiņa dzimšanas dienu, šodien pārtapusi par plašiem dzejas svētkiem visā Latvijā. Tāpat kā klausoties klātienē mūziķa paša sacerēto un […]

Iveta Rozentāle

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
21

“Mums gribējās, lai tie roboti rok zemi, vāc tomātus, slauka grīdas, kaut ko skrūvē un vīlē, bet viņi, velni, taisa filmiņas, raksta dzeju, zīmē bildītes, raksta e-pastus un vēstules. Faktiski viņi atņem intelektuālā darba daļu, ko dara viduvējs darītājs,” savā lekcijā ģimnāziju pārstāvjiem atzina AS “SAF Tehnikas” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs. Tas lika man atcerēties […]

Agnese Leiburga

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
42

Rudenī visi meklē mājvietu, arī daudzi cilvēki. Priekšā ziema kā izaicinājums, ko nevar pārlaist ciemojoties, atpūšoties, vajag savu mājokli. Vasaras otrā pusē parādās aizvien vairāk trauksmes saucienu, ka tiek meklēts īres dzīvoklis. Piedāvājums vienam šķiet plašs, cits nekādi nevar atrast to, ko vēlas. Arī “Eurostat” dati liecina, ka īres maksas pieaugums Latvijā pēdējo 15 gadu […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
43

Līdz ar rudens tuvošanos saasinājusies situācija satiksmes drošībā. Statistika par bojāgājušajiem uz Latvijas ceļiem augustā sabojājusi visas cerības, ka situ­ācija uzlabojas. Mēneša laikā 19 izdzisušas dzīvības pārgalvības, neuzmanības, bezatbildības dēļ. Kā galvenā problēma melnās statistikas uzturēšanā joprojām tiek minēta atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Kā nu ne, automašīnas kļūst arvien jaudīgākas, ceļi ar vien labāki, gludāki, […]

Sandra Deruma

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
28

Rudens ir klāt. Dienas­gaismas stundas sarūk, un āra temperatūra pazeminās. Daba rudenī rāda lielisku priekšzīmi tam, ka ir svarīgi ļaut atbrīvoties no nevajadzīgā, novecojušā, nokalpojušā, gūt atelpu un tad sagatavot vietu kam jaunam. Bet kas šajā gadalaikā rosina pārdomas, pašanalīzi un dzīves izvērtēšanu?Rudens daudziem ir kā pārmaiņu laiks – neparedzami laik­apstākļi, mainīgas krāsas ainavā, dzīvnieku […]

Anna Kola

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Prast priecāties par visu, kas ir, bet nesūdzēties par to, kā nav

09:20
02.10.2025
8
Anna Kola
Anna Kola

Senioru gados svarīgi saglabāt un pilnveidot vaļaspriekus

09:19
01.10.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Dzeja kā dzīvā hronika

09:57
30.09.2025
13
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

09:57
29.09.2025
21
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
42

Tautas balss

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
11
1
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Lenču ielā neieslēdz apgaismojumu

09:21
01.10.2025
23
Cēsniece raksta:

“Kāpēc Lenču iela Cēsīs kopš augusta grimst tumsā? Vakaros iedegtas ir tikai divas laternas, viena pie krustojuma ar Festivāla ielu, otra apmēram pie Mazās Lenču ielas. Nu jau agri satumst, tūlīt pēc astoņiem vakarā ir tumšs, bet cilvēki nāk no darba mājās, citi iet uz vakara maiņu. Arī bērni pārnāk no dažādām nodarbībām. Tumsā neviens […]

Neapšļaksti gājēju!

10:00
30.09.2025
20
1
Pilsētniece D. raksta:

“Sācies rudens lietus. Ielās veidojas peļķes. Autova­dītājiem pilsētā vajadzētu braukt piesardzīgāk, jo nereti gājēji no garāmbraucēja saņem dubļu šalti. Mēs katrs kādreiz ejam, nevienam nebūs patīkami tikt apšķiestam ar netīru ūdeni,” sacīja pilsētniece D.

Par ko saņem algas deputāti

10:00
30.09.2025
29
Seniore raksta:

“Klausījos Latvijas Radio raidījumu “Atvērtie faili”, kurā runāja par problēmām izglītības sistēmā, skolās. Atklājās, ka sarežģījumus rada tieši likumdevēju vilcināšanās pieņemt vajadzīgos normatīvos aktus. Man radās pārdomas, ka vaina tā – deputāti saņems darba samaksu, ir vai nav viņu veikumam rezultāts. Ja galdnieks nepadara savu darbu, algu nesaņems, skolotājam maksā par novadītajām mācību stundām. Bet, […]

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
20
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Sludinājumi

Citi

21:57
01.10.2025
6

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
29

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
29

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998