Sestdiena, 30. augusts
Vārda dienas: Alvis, Jolanta, Samanta
Pērk retāk, bet vairāk

Iveta Rozentāle
12:18
30.08.2025
5
Iveta Rozentāle

Vēl gaišā dienas stundā redzu, ka vīrietis skrien uz veikalu. Domāju, kas gan noticis. Pēc brīža viņš smaidīgs nāk ārā ar trīs nelielām pudelēm alkoholiskā dzēriena. Jo izrādās, pēc īsa brīža vairs nebūs iespējams iegādāties alkoholu. Kā zināms, kopš 1. augusta to atļauts pārdot no desmitiem līdz astoņiem vakarā, bet svētdienās vien līdz sešiem.

Tagad vakaros veikalā ir mierīgāk. Ja parasti īsi pirms slēgšanas bija cilvēku pieplūdums, pat steiga un nervozitāte, jo veidojās rindas, tagad vakari ir ļoti mierīgi. Veikalā var būt vien pāris cilvēku un mazākos veikalos – pilnīgi neviens. Tagad var saprast, ka liela daļa pircēju līdz ar ikdienas produktiem tiešām pirka arī ko alkoholisku.

Lai gan ierobežojumi domāti, lai alkoholu iegādātos mazāk un mazāk būtu arī impulsīvu pirkumu, tomēr novērojumi rāda ko citu. Tagad, piemēram, laukos cilvēki uz veikalu nāk retāk, toties alkoholu nopērk vairāk. Turklāt vietas, kur reibinošo dziru var nopirkt nelegāli jeb tautā sauk­tās točkas ,atkal kļūst pieprasītākas. To noskaidrojis Latvijas Radio, uzrunājot lauku veikalu darbiniekus.

Jāteic gan, ka pat ne tik sen mēs jau esam piedzīvojuši alkohola tirdzniecības laika samazināšanu.Savulaik pārtikas veikali strādāja līdz vienpadsmitiem vakarā vai pusnaktij, bet, līdz ar ierobežojumu pārdot grādīgos dzērienus- līdz desmitiem, veikali samazināja arī savu darba laiku. Arī šobrīd jau tā notiek.

Latvijas Tirgotāju asociācija fiksējusi, ka daudzi mazie veikali sākuši saīsināt darba laiku atbilstoši jaunajiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem. Saprotams, ja lielveikalā mazāk pircēju vakara stundās- tas nav tik izšķiroši biznesam, tad maza lauku veikala apgrozījumu katrs, kurš tajā vairs neienāk, ietekmē ļoti. Tāpēc tirgotavas maina darba laiku, jo nav jēgas strādāt, ja nav pircēju. Jautājums- vai kāds uzņēmējs neizlems veikalu vispār slēgt?

Interesanti, ka platformā “Manabalss.lv” uzsāktas divas pilnīgi pretējas parakstu vākšanas kampaņas. Viena – par iepriekšējo alkohola tirdzniecības laika atgriešanu, uzsverot, ka cilvēki savus paradumus nemainīs, tikai mainīs veidu, kā nonākt līdz sev vēlamajam reibinošā dzēriena daudzumam. Par to līdz trešdienas vakaram parakstījušies 1839 iedzīvotāji. Savukārt otra iniciatīva “Mazāk alkohola!” ar priekšlikumu ierobežot tirdzniecību vēl vairāk, proti, sestdienās alkoholu ļaut iegādāties no pulksten 12 līdz 18, bet svētdienās no pulksten 12 līdz 16. To bija parakstījuši 198 cilvēki.

Tautas balss

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
9
1
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
23
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
21
2
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
23
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
30
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

