Svētdiena, 25. janvāris
Vārda dienas: Zigurds, Sigurds, Sigvards
Peripetijas ap Grenlandi turpinās

Agnese Leiburga
20:38, 24. Jan, 2026
1
Agnese Leiburga

Viens no maniem mīļākajiem pasaules gudro prātu domugraudiem pieder Alber­tam Einšteinan, jo viņš ir teicis: “Divas lietas ir bezgalīgas – Vi­sums un cilvēku stulbums. Tur­klāt es neesmu pārliecināts par Visumu.”
To atceros arī katru reizi, kad ASV prezidents Donalds Tramps izsper kādu no saviem gājieniem. Un vienmēr domāju – nu, nevar taču būt, ka viņš ir tik negudrs! Parasti izrādās, ka var gan! Pēdējie pāris viņa izgājieni, ko esmu piefiksējusi, likuši piedzīvot īstu sveškaunu. Pirmais bija videoieraksts, kurā kādas tikšanās reizē, šķiet, preses konferencē, Tramps skaļi visiem nolasīja zīmīti, ko viņam padeva Marko Rubio un kura domāta tikai prezidenta zināšanai. Otrā gadījumā Tramps paziņoja, ka ASV esot labas attiecības ar Itāliju jau kopš Senās Romas laikiem. Nez, vai viņš domāja kādu indiāņu cilšu sadarbību ar romiešiem jeb ko citu?

Izskatās, ka līdzīgi kā es domā arī radio žurnālists Aidis Tomsons, kurš nesen sociālajos tīklos rakstīja: “Lai arī cik grūti noticēt, bet virkne lielo pasaules mediju šorīt ziņo par vēstuli, ko Norvēģijas premjerministrs saņēmis no Donalda Trampa. Teksts vēstī: tāpēc, ka man nepiešķīra Nobela miera prēmiju, es vairs neuzskatu, ka man ir jācīnās par mieru pasaulē, bet nu es darīšu to, kas pirmām kārtām ir svarīgi Amerikai. Tāpēc tagad ASV pārņems Grenlandi. Neslēpšu, kad es pamanu ierakstus par Trampu, bieži vispirms pamatīgi šaubos. Liekas, ka kaut kas tāds nav iespējams (nu, kaut vai tā pati dižošanās ar Nobela medaļu, ko atdeva Venecuēlas opozicionāre). Bet šo vēstuli šorīt publicē tik daudzi pasaules plašsaziņas līdzekļi, ka man jāsāk šaubīties par savām šaubām. Man joprojām ir grūti noticēt tam, ko pēdējā laikā Trampa sakarā nākas dzirdēt un lasīt. Esam nonākuši pasaules ārprātā?”

Grenlandes jautājums patiešām ir tāds, ar kuru Trampam ir izdevies pamatīgi sašūpot pasaules prātus. ASV prezidents skaidri pauž savas vēlmes: ”Mums ir vajadzīga Grenlan­de.” Kopš atgriešanās Baltajā namā uz otro termiņu amerikānis ir apsēsts ar šo daļēji autonomo Arktikas teritoriju. Bet kāpēc viņš to vēlas? Un ko eiropieši var darīt, lai to novērstu? Šiem jautājumiem savu iknedēļas raidījumu veltījusi pat Eiro­pas sabiedriskā raidorganizācija ARTE. Jāpiebilst, ka tas tiek publicēts deviņās valodās, pateicoties sadarbībai ar “El País” (Spānija), “Gazeta Wyborcza” (Polija), “Internazionale” (Itā­lija), “Kathimerini” (Grieķija), “Le Soir”(Beļģija), “Telex” (Un­gārija) un “Ir” (Latvija).

Savukārt mūsu Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs par Grenlandes jautājumu paudis: “Arktikas drošības stiprināšana tiek risināta gan NATO ietvaros (jau kopš NATO pastāvēšanas), gan pašlaik divpusējā dialogā starp Dānijas Karalisti un ASV, arī citām Arktikas valstīm, ievērojot starptautisko tiesību principus. Dānijas Karaliste ir uzticams NATO sabiedrotais, un nebūtu jāšaubās par Dānijas spējām iestāties un kopā ar NATO sabiedrotajiem aizstāvēt Grenlandi no potenciālajiem Krievijas un Ķīnas draudiem, ja tādi nākotnē rastos. Esmu jau agrāk paudis, ka Dānija ir spēcīga demokrātija, ES dalībvalsts, uzticams NATO sabiedrotais. Grenlande ir neatņemama Dānijas Karalistes sastāvdaļa. Izprotot ASV drošības intereses, ceru, ka abi Latvijas sabiedrotie radīs savstarpēji pieņemamu risinājumu. Atbalstām tieša dialoga turpināšanu. Latvija atbalsta vairāku Eiropas valstu (Dānijas, Somijas, Norvēģijas, Nīderlandes, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas) vakardienas paziņojumu par Grenlandi. Tarifu noteikšana un diskusija par šo nenāk par labu nevienam Eiroatlantiskajā telpā, bet iedrošina un iedvesmo mūsu pretiniekus. Savu iespēju robežās mēs turpināsim strādāt ar visiem sabiedrotajiem gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās, lai rastu saprātīgu risinājumu.”

Viss jau ar tiem Trampa neprātīgajiem paziņojumiem būtu pieciešami, ja viņa dēļ nereti “neparautos” līdzi arī citu valstu pārstāvji, tostarp Latvijas. Un tad tu cilvēks īsti vairs netiec gudrs, ko par to visu domāt. Bet domāt līdzi mums visiem vajag, jo galu galā šogad gaidāmas Saeimas vēlēšanas un jāizdara svarīgas izvēles. Lūk, Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa (ZZS) parakstījusi vēstuli Nobela prēmijas komitejai, rosinot 2025. gada Miera prēmiju piešķirt ASV prezidentam Donaldam Trampam. Vienkāršoti pieejot, gribētos jau domāt – lai tak viņš ņem to prēmiju un liekas mierā ar Grenlandi! Tomēr diez vai tas viss tik vienkārši būs, turklāt tad būtu gari jādiskutē par pašas šīs prēmijas piešķiršanas jēgu.

Valdis
21:37, 24. Jan, 2026
Agnese Leiburga, piebiedrojos. Lasu visus šos rakstus par Trampu, īsti jau domāju vai viņš ir tajā prāta līmenī kādā ir jabūt valsts galvai.... Gribās jau ticēt, ka Tramps to izteica aizvainotu emociju varā.
