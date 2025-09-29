Perfektā viduvējība – mākslīgais intelekts

PIESLĒGTIES
Agnese Leiburga
09:57
29.09.2025
“Mums gribējās, lai tie roboti rok zemi, vāc tomātus, slauka grīdas, kaut ko skrūvē un vīlē, bet viņi, velni, taisa filmiņas, raksta dzeju, zīmē bildītes, raksta e-pastus un vēstules. Faktiski viņi atņem intelektuālā darba daļu, ko dara viduvējs darītājs,” savā lekcijā ģimnāziju pārstāvjiem atzina AS “SAF Tehnikas” valdes priekšsēdētājs Normunds Bergs. Tas lika man atcerēties divas nesaistītas lietas un vietas, kad runa bijusi par mākslīgo intelektu.

Pirmkārt, tieši par perfektu viduvējību mākslīgo intelektu nosauca zinātnieks Mārcis Auziņš, uzstājoties uz vienas skatuves kopīgā programmā ar savu vārda un uzvārda brāli mūziķi Mārci Auziņu. Otrā lieta, ko atcerējos, bija reiz žurnālā “Rīgas Laiks” lasītais raksts. Tajā kāda vācu sieviete apraksta savu pieredzi, kā piedalījusies kādā eksperimentā – uz vairākām nedēļām piekritusi paņemt mākslīgo sunīti. Rakstā viņa gana saistoši izklāsta savas izjūtas, šo lolojumdzīvnieka aizstājējproduktu ieviešot savā dzīvoklī.

Sākotnēji kundze pret robotu sunīti izturējusies kā jau pret elektronisku ierīci. Līdzīgi kā radioaparātu vai televizoru izslēdzot, kad iziet pa durvīm uz darbu vai citās savās ikdienas gaitās… Jāpiebilst, suns bijis ieprogrammēts attiecīgi ar visām mājdzīvniekam raksturīgajām īpašībām – tas luncināja asti, priecājās, kad saimniece, atnākot mājās, suņuku atkal ieslēdza. Tas labsajūtā novēlās uz muguras, ļaujot pakasīt vēderu. Tomēr tam nebija spalvu, kas varētu piegružot māju un attiecīgi radīt alerģiju riskus, tas nesagrauza kurpes un neatstāja peļķes uz grīdas, no priekiem pačurājot.

Visa raksta būtība bija tajā, ka pēc pāris nedēļām vācu kundze jau vairs nespēja sunēnu vienkārši izslēgt un aizmirst, aizejot uz darbu. Respektīvi, viņa pie mākslīgā dzīvnieciņa bija pieradusi gluži kā pie īsta.
Runājot par mākslīgo intelektu, man patiešām patīk pasekot līdzi dažādām diskusijām un viedokļiem par šo jautājumu. Jāsaka godīgi, ka savus rakstus tam rakstīt neuzticu. Jā, es saprotu, ka dažkārt, piemēram, “ChatGPT” var būt ļoti noderīgs, lai ātri sameklētu, apkopotu vai atsijātu liela apjoma informāciju, tomēr man tuva doma, ko savā deviņdesmitās jubilejas reizē, kur nejauši gadījās būt, pauda Dobeles dambretists Pēteris Freidenfelds. Viņš saviem viesiem mundri novēlēja nepārstāt vingrināt prātu, lai spētu turēt līdzi mākslīgajam intelektam.

Un te var atkal atgriezties pie jau pieminētā zinātnieka Mārča Auziņa, kura grāmatā “Flirts ar patiesību” viena no manām mīļākajām nodaļām ir tā, kurā pieminēts matemātiķis Kurts Gēdels. “Tātad skaitļu teorijā pastāv patiesības, kas nav pierādāmas. Lai pie tā nonāktu, Gēdels izveidoja interesantu pieeju, kas ļāva vārdos izteiktus apgalvojumus pārtulkot matemātikas skaitļu valodā. Viens no šādiem apgalvojumiem, ko viņš analizēja, ir angļu filozofa un matemātiķa Bērtranda Rasela formulētais loģikas paradokss. Tas, uzrakstīts populārā veidā, skan šādi: “Uz kādas salas dzīvo bārddzinis. Tas skuj bārdas visiem tiem salas vīriešiem, kuri neskuj sev bārdu paši.” Tik tālu viss ir vienkārši un skaidrāks par skaidru. Un tad nāk dīvains, vismaz domājot par iespējamām atbildēm, jautājums: “Vai šis bārddzinis skuj bārdu pats sev? Ja mēģinām par to domāt, prāts “samežģās”. Saskaņā ar apgalvojumu viņš nevar skūt sev bārdu, jo bārddzinis skuj tikai tos, kas paši neskujas. Bet, ja viņš neskuj bārdu sev, tad viņš sev to skuj, jo bārddzinis skuj visus tos, kas neskujas paši. Traki jocīgi sanāk,” raksta M.Auziņš.

Nu, sakiet vēl, ka nav interesanti? Pat ja ikdienā mēs par tādiem loģikas paradoksiem neiedomātos, prātu vingrināt gan var ik dienas. Var un vajag, labāk lai roboti rok zemi, vāc tomātus un slauka grīdas,nevis pārņem domāšanas procesus. Un dzīvi suņi man patīk labāk ar visām spalvām un šmuci, ko reizēm mēdz sataisīt. Man pat ir tāds mazs sapnītis, ka kādreiz man būs asspalvainais Džeka Rasela terjers un es viņu saukšu par Bārnabiju par godu seriālam “Midsomeras slepkavības”, kur inspektoram Bārnabijam tieši šāds suņuks ir.

Viss ir tik vienkārši, ka nesaprast

11:24
24.09.2025
37

Rudenī visi meklē mājvietu, arī daudzi cilvēki. Priekšā ziema kā izaicinājums, ko nevar pārlaist ciemojoties, atpūšoties, vajag savu mājokli. Vasaras otrā pusē parādās aizvien vairāk trauksmes saucienu, ka tiek meklēts īres dzīvoklis. Piedāvājums vienam šķiet plašs, cits nekādi nevar atrast to, ko vēlas. Arī “Eurostat” dati liecina, ka īres maksas pieaugums Latvijā pēdējo 15 gadu […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Brauksim lēnāk ne tikai pār tiltu, draugi!

06:21
24.09.2025
42

Līdz ar rudens tuvošanos saasinājusies situācija satiksmes drošībā. Statistika par bojāgājušajiem uz Latvijas ceļiem augustā sabojājusi visas cerības, ka situ­ācija uzlabojas. Mēneša laikā 19 izdzisušas dzīvības pārgalvības, neuzmanības, bezatbildības dēļ. Kā galvenā problēma melnās statistikas uzturēšanā joprojām tiek minēta atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Kā nu ne, automašīnas kļūst arvien jaudīgākas, ceļi ar vien labāki, gludāki, […]

Sandra Deruma

Lietaino vakaru, sarmas klāto rītu pārdomu laiks

06:18
23.09.2025
27

Rudens ir klāt. Dienas­gaismas stundas sarūk, un āra temperatūra pazeminās. Daba rudenī rāda lielisku priekšzīmi tam, ka ir svarīgi ļaut atbrīvoties no nevajadzīgā, novecojušā, nokalpojušā, gūt atelpu un tad sagatavot vietu kam jaunam. Bet kas šajā gadalaikā rosina pārdomas, pašanalīzi un dzīves izvērtēšanu?Rudens daudziem ir kā pārmaiņu laiks – neparedzami laik­apstākļi, mainīgas krāsas ainavā, dzīvnieku […]

Anna Kola

Viedais telefons – nepieciešamība vai atkarība

11:18
22.09.2025
25
1

Lai mazinātu viedierīču lietošanas negatīvo iespaidu uz skolēnu spējām koncentrēties mācībām, socializēšanos un drošību, no šī mācību gada sākuma 1.-6. klašu skolēniem skolā aizliegts lietot mobilo tālruni. Skola gan iekšējās kārtības noteikumos var noteikt citādi, kā arī    pedagogs var atļaut skolēniem ierīci izmantotu mācību gaitā. To nosaka veiktie grozījumi Izglītības likumā aizvadītā mācību gada […]

Iveta Rozentāle

Katram savs piķis tuvāks

11:00
17.09.2025
37

Interesantu maldu ziņu aktualitāti pamanījuši “Re:Balti­ca”/”Re:Check” žurnālisti. Viņi raksta: “Sociālajos medijos milzu popularitāti guvis kārtējais video par skaidru naudu. Tā autore ir Viktorija Tarane. Viņa šogad neveiksmīgi startēja Rīgas domes vēlēšanās no partijas “Stabilitā­tei!”, bet pirms gada – Eiropas Parlamenta vēlēšanās no “Saskaņas”. Tagad viņa biedē cilvēkus ar to, ka vajadzēs skriet uz banku mainīt […]

Agnese Leiburga

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
72

Arī es esmu no tiem, kas priecājas, ka bērnu ikdienā aizvien vairāk iesaistās tēti. Viņi arvien biežāk redzami vecāku sapulcēs skolā, bērnudārzā, piedalās pasākumos kopā ar bērniem un ir mīloši tēti savā ģimenē. Sabiedrībā mainās sen iesakņojies stereotips, ka bērna audzināšana ir tikai mammas uzdevums. Pēdējās desmitgadēs būtiski mainījusies tēvu loma gan Latvijā, gan pasaulē. […]

Iveta Rozentāle

Tautas balss

Nozāģēja ražīgās ābeles

10:00
29.09.2025
11
Lasītājs M.K. raksta:

“Esmu ļoti apbēdināts, ka Vecpiebalgas vidusskolas ābeļdārzā nozāģētas ābeles. Šogad kopumā ābolu raža īpaši slikta, bet šīs ābeles bija pilnas gardiem āboliem. Kā sacīt jāsaka, ābelēm pēdējais gads, tāpat arī Vecpiebalgas vidusskolai. Skumji, dikti skumji,” atzīst lasītājs M.K.

Āpsis nāk pagalmā

09:59
29.09.2025
13
Saimnieks raksta:

“Pie lauku mājām aizvien biežāk var redzēt āpšu pēdas. Āpsis taču nav tāds kā lapsa, kas droši staigā apkārt, savulaik āpsi ieraudzīt bija gandrīz neiespējami. Nez, kā tagad to tik daudz, būtu vērts papētīt,” rosināja viensētas saimnieks.

Jāuzmana pagaidu ceļš

11:26
24.09.2025
26
3
Autovadītāja B. raksta:

“Vajadzētu lūgt ielu būvniekiem uzmanīt, kādā stāvoklī ir pagaidu apkārtceļš, lai apbrauktu slēgto Lapsu un Piebalgas ielas krustojumu. Pagājušajā piektdienā pagaidu ceļā bija daudz dziļu bedru, gandrīz viena pie otras. Kad mašīnu bija maz, varēja mēģināt izlīkumot, bet, ja bija jāizmijas ar pretim braucošajiem, tad zemākam transportlīdzeklim varēja kaut ko sabojāt,” pastāstīja autovadītāja B.

Vai diskusijas jārīko dienas vidū

11:20
22.09.2025
21
Cēsniece raksta:

“Kāpēc novada pašvaldība sanāksmes par iedzīvotājiem svarīgiem jautājumiem rīko darba dienā darba laikā? Gribētu pirmdien aiziet uz sarunu par ainavām, taču tā notiek dienas vidū. Esmu jau pensijas gados, taču strādāju algotu darbu, tas ir tāds, no kura aiziet uz pāris stundām nevaru. Manuprāt, diskusijas, kur aicina piedalīties ikvienu interesentu, vajadzētu rīkot pēc darba laika,” […]

Krieviski latviešu valodas burtiem

11:20
22.09.2025
30
M. raksta:

“Uzraksti krievu valodā nedrīkst būt, arī automašīnu valsts numuru zīmēs nē, taču ko darīt, ja krievu valodas vārds rakstīts latviešu burtiem? Vai tas ir pieļaujams? No otras puses, ja atļaujam izmantot angļu vai kādas citas valodas vārdu burtisku rakstību latviešu alfabēta burtiem, kā tieši izravēt krievu valodu? Domāju, te attiecīgajām valsts institūcijām ir plašs darba […]

Citi

15:42
22.09.2025
28

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998

Citi

07:59
08.09.2025
28

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998