PIESLĒGTIES
Otrdiena, 18. novembris
Vārda dienas: Aleksandrs, Doloresa, Brīve
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Patriotiskie burkšķētāji

Agnese Leiburga
09:15
18.11.2025
4
Agnese Leiburga

Jociņi, kas ietver nu jau folklorizējušos teicienu “viss ir slikti” ir samērā populāri. Nereti, ja kāds par kaut ko sūdzas, atrodas viens cits, kurš iestarpina frāzi “viss ir slikti”. Pēdējā laikā vairākās sarunās iznācis pieskarties šai tematikai. Īsti neizskaidrojamu iemeslu dēļ mums patīk iedomāties, ka citur dzīve ir labāka, īpaši, ja runa ir par vecās Eiropas valstīm. Mums mēdz būt stingri pārliecināts priekšstats, ka Skandināvijā, piemēram, seniori dzīvo cepuri kuldami un problēmas tur teju vai vispār nepazīst. Līdzīgās domās cilvēki mēdz būt arī par vāciešiem. Laikam jau apziņā nostiprinājies kaut kāds mūsu televīziju programmās demonstrētajās vācu romantiskajās filmās gūtais iespaids. Tur senioru vecuma ļaudis mīt pasakaini skaistā ainavā iegūlušās mazpilsētiņās, mīlīgos, kokgrebumiem rotātos namos. Visbiežāk šajās filmās tie nodarbojas ar latviešu prātiem nesvarīgām attiecību problēmām, iemaisoties savu bērnu un mazbērnu dzīvē. Tomēr, šādas filmas skatoties, mēdz piemirsties, ka tie ir vien kinodarbi ar izdomātiem sižetiem.
Jā, lielākoties šīs vācu mazās pilsētiņas skaisto dabasskatu tuvumā patiešām mēdz būt neticami glītas, un tur bieži vien dzīvo vecākā gadagājuma cilvēki, jo Vācijā ir visas tās pašas problēmas, kas pie mums: dzimstība ir pārāk maza, jaunie ļaudis aizplūst uz lielpilsētām, kur ir plašākas karjeras iespējas. Mums nereti patīk arī domāt – re kā, viņi tur ārzemēs pelna daudz labāk un dzīvo pārticīgāk! Mēs aizmirstam vai nevēlamies zināt, ka vidējie mēneša uzturēšanās izdevumi, piemēram, tādā Vācijā ir aptuveni 1200 eiro. Vācijā būtu grūti iztikt ar mazāk nekā 1000 eiro mēnesī, un pilsētās, kur īres maksa ir augstāka, tā pieaug līdz aptuveni 1500 – 2000 eiro. Pārtikas, mājokļa, rēķinu, apģērba un izklaides cenas pamatā atbilst ES vidējām cenām. Turklāt, kad diezgan nesen runājos ar kādu šajā zemē vairākus gadus dzīvojušu latvieti, viņš atzina, ka vidējais statistiskais vācietis savas darba dzīves laikā nemaz netiek pie sava īpašuma, kā mēs, latvieši, esam pieraduši domāt. Un katram latvietim, kā zināms, savs kaktiņš un stūrītis zemes ir svarīgs.

Vēl pavisam nesen runājos ar sievieti, kura ar visu ģimeni pēc padsmit gadu prombūtnes atgriezusies Latvijā un pauda neizpratni, ko mēs te visu laiku varam burkšķēt. Viņasprāt, te taču viss ir labi. Dzīvojam mierā un drošībā, savā zemē. Bērniem tiek nodrošināta ļoti laba izglītība, ko turklāt papildina bagāta kultūras dzīve.

“Latviešu nācija mēdz niķīgi purpināt un mīl burkšķēt, bet ne vairāk kā citas tautas. Taču tas, kas latviešus atšķir no citām nācijām, ir milzīgais spēks un spēja mobilizēties tad, kad tas visvairāk nepieciešams. Šādu viedokli raidieraksta “LSMnīca” cikla “Formā!” Lāčplēša dienas epizodē paudis Nacionālo bruņoto spēku (NBS) bijušais komandieris, ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš,” Lāčplēša dienā rakstīja portāls “lsm.lv”.
Tātad jāsecina, ka par iecienīto latviešu burkšķēšanu aizdomājas ne viens vien cilvēks. Varbūt latviešiem kopīgiem spēkiem jāmācās noticēt sev, saviem spēkiem un valstij, ko veidojam, un darām to nebūt ne slikti.

“Vai Latvijas sabiedrība patriotiska ir tikai novembra mēnesī? L.Kalniņš uzskata, ka tā nav, bet novembris esot lielākais patriotu kopā sanākšanas pasākums.

“Es nekad neesmu koncentrējies uz to vienu mēnesi. Es uzskatu, ka īstam Latvijas pilsonim ir jābūt patriotiskam visu savu dzīvi. Katru dienu. Ne tikai novembra mēnesī. Un ne tikai novembra mēnesī mēs uzklājam balto galdautu, iededzam svecītes un aizejam uz Brāļu kapiem. Es domāju, ka novembris ir mūsu kopā saiešanas pasākums. Bet tas absolūti nenozīmē, ka mēs tikai novembrī esam patrioti,” sacīja L.Kalniņš.

“Es domāju, ka latviešu nācijā iekšā ir milzīgs spēks. Viņi visi ir patrioti. Jā, mēs tā niķīgi purpinām, burkšķēt mīlam, tas mums ir iekšā, bet, ja jūs aizbrauksiet uz citu valsti, vai domājat, ka tauta tur ir citāda? Jūs domājat, ka Vācijā vai Igaunijā, vai Somijā ir kaut kā citādāk? Nē, nav. Ja aizbrauksiet tikai ekskursijā, to nemanīsiet, bet, ja jūs tur padzīvosiet pusgadu, tad uzreiz redzēsiet, ka mēs esam spēcīga nācija, ka mūsu valstiskā sistēma darbojas daudz labāk nekā daudzās rietumvalstīs. Tas ir mans viedoklis. Es ticu savai tautai. Un es esmu pilnīgi pārliecināts par tās patriotismu. Mums, protams, ir daudzas problēmas. To nedrīkst noliegt. Piemēram, sais­tībā ar ekonomiku. Mēs gribam ātrāku labklājību, bet tas ir normāli, tāpēc ka mēs gribam nodrošināt savām ģimenēm labklājību. Mēs pamazām tiekam galā. Mums izaicinājumu ir ļoti daudz. Mums nav naftas atradņu, mums jādomā citādā veidā,” sarunā pauda Leonīds Kalniņš.

Vārdu sakot, aizvadot novembri, ko paši dēvējam par mūsu valsts patriotiskāko mēnesi, paturēsim prātā, ka ar mūsu valsti viss ir kārtībā. Jā, protams, ir dažāda veida problēmas, dažkārt vairāk ekonomiska, citreiz varbūt ētiska vai politiska rakstura, bet kur gan tādu nav? Arī citās valstīs, pat ja mums liekas, ka tur dzīve rit kā rožu laukā, tādu ir ne mazums.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
6

Svētku laikā, kad domāju par Latviju un tās nākotni, bieži prātā ienāk jautājums – kā mūsu valsti uztver jaunieši, vai viņiem ir svarīgi, ka dzīvojam neatkarīgā valstī. Brīžiem var šķist, ka tas vairs nav tik būtiski – jaunieši daudz ceļo, daļa izvēlas dzīvot ārzemēs un dažkārt tur jūtas pat labāk. To nevar noliegt – lai […]

Iveta Rozentāle

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
14

Nav jau tā, ka nekad par to neaizdomājamies. Par to, ka esam ievainojami un it viegli kādā brīdī vairs nevaram darīt to, ko līdz šim esam uztvēruši kā pašsaprotamu. Varam nonākt slimnīcā, varam iekļūt ugunsgrēkā, varam vienkārši palikt bez darba vai uzticama drauga. Tomēr – ik reizi, par to atceroties, gribas noskurināties. Attapties. Mēs visi […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
31

Saka, ka mēs esot ziedotāju tauta. Visu, kas nav valstiskā vai individuālā līmenī sakārtots, esam gatavi ātri atrisināt, pa visiem saziedojot nepieciešamo summu. Ģimene nevar atļauties atgādāt uz mājām tuvinieku, kas miris ārzemēs, nekas, saziedosim naudu. Trūkst līdzekļu slimības ārstēšanai, ko nekompensē valsts, vēršanās pie sabiedrības nereti palīdz. Biatlona komandai pietrūkst naudas dalībai sacensībās, arī […]

Agnese Leiburga

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
65
1

“Starp mašīnām, motoriem, meitenēm [..]; Starp rūcieniem, kaucieniem, svilpieniem [..] … atskan…” Nē, nē, ne jau dzeguzes balss (kā citētajos dziesmas vārdos). Publiskajā telpā reizi pa reizei dzirdams bijušā politiķa un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vārds. Kā atceramies, savu politiķa statusu viņš zaudēja, jo atklātībā nāca (tika izcelta) lieta par viņa izšķērdīgi dārgajiem lidojumiem, esot […]

Sandra Deruma

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
36

Šonedēļ gardās noskaņās notiek Cēsu novada rudens Restorānu nedēļa, kad mūspuses restorāni aicina doties garšu piedzīvojumā, katrs piedāvājot citu ēdienkarti. Kamēr vieni īpašo piedāvājumu sagatavo no mūspusē audzētiem produktiem un pat servējuši to uz novadā radītajiem traukiem, citi vilina ar svešādiem ēdienu nosaukumiem. Restorānu nedēļa, protams, cenšas iepazīstināt ar piedāvājuma daudzveidību, taču daudzi iedzīvotāji ir […]

Iveta Rozentāle

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
33

Diezgan droši var apgalvot, ka pasaulē nav ideālu valstu – arī labklājīgākajās un demokrātiskākajās valstīs ir jautājumi, kurus grūti atrisināt vai ar kuriem politiķi pat necenšas tikt galā. Ik pa laikam neatrisinātās problēmas sakrājas, un tad sākas vēlētāju protesti, dumpji un sapņi par citu parlamentu, citiem politiķiem un citu vēlēšanu sistēmu. Latvija, protams, nav izņēmums: […]

Sallija Benfelde

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
6
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
4
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
14
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
31
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
65
1

Tautas balss

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
25
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
27
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
25
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
34
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
21
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
12

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
17

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
35

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998