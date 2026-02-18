PIESLĒGTIES
Patiesā uzvara

Sandra Deruma
12:01, 18. Feb, 2026
Sandra Deruma

Ir dzirdēts sakām, ka cilvēkam, kuram ir ļoti daudz naudas (tā “daudz” izpratne gan katram ir individuāla), visa pasaule ir pie kājām. Mūsdienu tehnoloģiju pasaulē var teikt – ja mājās ir televīzija un/vai internets, visa pasaule ir kopā ar tevi. Nekur nav jāiet, jābrauc, lai zinātu – redzētu un dzirdētu-, kas notiek visā plašajā pasaulē. Tā pagājušās nedēļas nogalē varēja sekot līdzi tik daudziem skaistiem un nozīmīgiem, arī sarūgtinošiem notikumiem gan Latvijā, gan pasaulē, ka liekas – tie vēroti vismaz nedēļas garumā.

Starp tiem vislielāko iespaidu tomēr atstājis viens – Starptautiskās olimpiskās komitejas (SOK) lēmums neļaut startēt Ukrainas skeletonistam Vladislavam Heraskevičam viņa ķiveres dēļ, jo uz tās ir Ukrainas karā pret agresoru Krieviju kritušo Ukrainas sportistu attēli. Vladislava Heraskeviča nodoms bijis tādējādi godināt bojā gājušo sportistu piemiņu. Aizliegumu startēt ar ķiverēm, uz kurām arī citādi norādīts uz Ukrainas varonību, saņēmuši arī citi Ukrainas sportisti. Taču V. Heraskevičs nepieņēma piedāvājumu mainīt ķiveri, tā vietā viņš piekrita nestartēt. Un jāsaka – tieši tādēļ sasniedza savu mērķi ar uzviju. Kādā komentārā (žēl, bet esmu palaidusi garām tā autores vārdu) pausts neapstrīdams secinājums: ar savu neizprotamo un netaisnīgo lēmumu SOK ir iešāvusi pati sev kājā. Atļaujot startēt V. Heraskevičam ar īpašo ķiveri, skatītāji to būtu redzējuši vien dažas minūtes, turklāt tikai tie, kas sekoja līdzi notikumiem skeletona trasē. Tagad SOK izraisītā skandāla dēļ par to runāja visi un visur. Ķivere ar Ukrainas sportistu- varoņu attēliem redzama drukātajā presē, daudzos jo daudzos interneta portālos, sociālajos tīklos. Labāku iznākumu pat nevar vēlēties, ja vien… nebūtu žēl par oficiālās olimpiskās kustības izpratni un nostāju šādā situācijā.

Te nu jāuzteic visas Latvijas nepārprotamā nostāšanās Ukrainas sportista pusē. Gan Latvijas skeletonistu saime, sākot no katra sportista līdz treneriem, gan visu citu ledus renes sporta veidu pārstāvji, gan viņu atbalstītāji, pat mūsu Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs pauduši atbalstu V. Heraskevičam un nosodījumu SOK vadībai. Paldies arī Latvijas Televīzijai par lēmumu nerādīt agresorvalsts sportistu startus olimpiādē. Tādējādi liekas, ka viņu tur nemaz nav, lai gan “pateicoties” tai pašai SOK, Krievijas sportisti olimpiādē piedalās. Vai mūs, “mazos” , kāds no “lielajiem” sadzird un kāds ir iemels “lielo” lēmumiem un rīcībai, jau ir cits jautājums, kas nebeigs nodarbināt taisnību mīlošo prātus.

