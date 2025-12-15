PIESLĒGTIES
Pasmejies par sevi pats

Sandra Deruma
15:12
15.12.2025
10
Sandra Deruma

Neesmu nekāds izņēmums, gribas un gribas to pasauli kritizēt, pasūkstīties, pažēloties, pavaimanāt. Ja tam visam vēl ir klausītāji, vēl labāk – piekritēji -, ko gan vairāk vēlēties! Šajā ziņā labāka temata kā “Kad mēs augām, tad tā negāja!” nav.

Tomēr bieži vien jāatzīst – vaina jau ir arī manī pašā, jo nespēju tam laikam skriet līdzi tik ātri, kā vajadzētu.
Kaut vai: klausos kādu jaunu cilvēku diskusiju, uzstāšanos, kas pamatā notiek latviešu valodā, bet ik pa laikam kaut kas tiek iestarpināts angļu valodā. Vecākam cilvēkam daudz paliek nesaprotams, ne līdz galam uztverams. Jā, tā tā pasaule griežas! Kādreiz netikām vaļā no vācu, tad krievu valodas piesārņojuma, tagad angliskais liekas tik moderni!

Par telefoniem skaidrs: labi, kamēr labi. Bet, ja jāizmanto kaut kas jauns un nebijis, bez bērnu un mazbērnu palīdzības neiztikt. Tad nevaru atrast, kā pieslēgt skaļruni, tad, kā izmantot kādu lietotni, tad nevaru un nevaru atrast telefona krātuvē vajadzīgo funkciju, daž­reiz arī kādu pašas labi noglabātu attēlu. Nav tik lielas uzticības tam aparātam, lai to izmantotu naudas pārskaitījumos. Ja nu pirkstiņš noslīdēs tur, kur nevajag! Nu, nē, labāk pa jau iestaigātu taciņu – ar skaidru naudu vai bankas karti, tik daudz ir apgūts. Bet ir jau cilvēki gados, kas baidās pat pieskarties bankomātam. Kā viņi tiek galā?

Kaut kā jau ir apgūtas paš­apkalpošanās kases lielveikalos. Pirmās reizes bija gandrīz ar slapju muguru – kā nu mācēšu, kā samaksāšu. Līdz veikalu darbinieku roku veiklībai vēl, uh, cik tālu! Kamēr atrod to preces kodu: vienai precei tas uz sāna, citai virspusē, citai apakšā. Kamēr izgroza… Gribu samaksāt, kase kaut ko no manis nesaprot. Ak tā, tajā uzstādīta izvēle – samaksāt skaidrā nau- dā -, bet es taču maksāšu ar karti.
Bet tie pakomāti! Ja tie būtu viens vai divi. Kas tev deva! Piedāvājums tik papildinās, tad nu orientējies nu, kurā šoreiz sūtījums jāsaņem. Vienas kompānijas pakomāti ir gan pie viena, gan cita veikala. Ja uzmanīgi neizlasi adresi, pats vainīgs. Turklāt kāds no tiem vai gluži paslēpts aiz kāda lielveikala stūra vai pašas lieltirgotavas telpās, dažreiz iznāk pariņķot pa pilsētu, lai atrastu īsto. Traki uzmanīgam jābūt, ja kaut ko grib sūtīt prom. Neizmērīsi savu sūtāmo paciņu, var gadīties, ka izvēlētās durtiņas būs par mazu, nāksies visu sākt no jauna. Nemaz nerunāsim par to, ka katram tam preču skapim citāds ekrāns, atšķirīgas izvēlnes, to izkārtojums… Ja redze pabojāta, brillēm vienmēr jābūt pie rokas, bez tām labāk pat netuvoties modernajam apa­rātam.

Tiesa, pārtikas produktu piedāvājums tagad neaptverams. Ja nepatīk, pie plīts jāstāv minimāli, iešauj tik krāsnī vai kādā citā modernā ēdiena gatavošanas aparātā, un gatavs! Bet nav labuma bez ļaunuma… Piedāvājums ļauj izvēlēties. Vienam negaršo tas, otram cits. Īpaši, ja ciemos atbrauc bērni, mazbērni. Viņi neēdīs visu, ko celsi priekšā. Tiesa, ka nageti nav nekādi vistu nagi, tā kā būtu saprasts, bet daudzveidīgo mērču, desu un desiņu, sieru un sieriņu, pat pienu “pasaule” man miglā tīta. Ir gan viens glābiņš – no frī kartupeļiem ar kečupu neviens neatteiksies!

Nu, teiksiet vēl, ka agrāk dzīve nebija vienkāršāka? Tomēr atgriezties vecajos labajos laikos negribas. Jāmēģina vien ir skriet tam laikam līdzi.

Tautas balss

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
26
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
23
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
39
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
41
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
40
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

