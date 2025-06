Pasaules karš un miera nesēji

Pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā vispārcilvēciskās vērtības un starptautiskie likumi, konvencijas ir apdraudētas. Diplomātija nav nesusi stabilu mieru Ukrainā un pat ne uguns pārtraukšanu, jo agresorvalsts Krievija jūt, ka paliks nesodīta un neapstāsies bez nopietna spiediena. Tā pēc nesenās ASV prezidenta Donalda Trampa un Krie­vijas prezidenta Vladimira Putina telefonsarunas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis to komentēja 4. jūnijā kanālā “Te­legram”. Protams, kas tika runāts, nav zināms precīzi. Esot apspriesti Ukrainas triecieni ar droniem pa lidlaukiem Krievijā, un Putins sacījis, ka to tā neatstās un viņam nākšoties atbildēt. “Tas nozīmē, ka ar katru jaunu triecienu, ar katru no jauna atlikto diplomātisko risinājumu Krievija rāda vidējo pirkstu visai pasaulei. Visiem, kuri negrib pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai gan tieši Krievijai būtu jāpieņem lēmums par mieru,” sacīja Zelenskis. Viņš arī atgādināja, ka nenoteikto attieksmi pret saviem draudiem Putins uztver tā, ka pasaule ir gatava pievērt acis uz to, ko un kā viņš dara, un iedrošina uz jauniem noziegumiem, jaunām zvērībām.



Ukrainas prezidenta biroja vadītājs Andrejs Jermaks atgādināja: “Mēs vienmēr atbildēsim uz triecieniem ar prettriecieniem. Savulaik mēs atdevām Krievijai stratēģiskos bumbvedējus, jo gribējām mieru un garantijas. Bet Krievija tos izmantoja pret mums, apšaudīja mūsu cilvēkus.(..) Ne mēs sākām šo karu, bet mums tas ir jāpabeidz. (..) mums ir vajadzīgs taisnīgums. Ja tagad Krievija netiks apturēta, savus secinājumus izdarīs arī citi diktatori. Ja viņus apstādināsim, sabiedrotie kļūs stiprāki. Pasaule kļūs drošāka.”

5.jūnijā, atsaucoties uz saviem informācijas avotiem, “The New York Times” publicēja rakstu, kā ASV prezidents vērtē Zelenski un Putinu. Avīze raksta, ka Tramps uzskatot: Ukrainas prezidents Zelenskis riskējot izraisīt Trešo pasaules karu un ne reizi vien nosaucis Zelenski par “slikto puisi”, piebilstot, ka saprotot Ukrainas prezidentu situācijā, kad tiek apšaudītas ukraiņu pilsētas. Trampu kaitinot gan Zelenskis, gan Putins, bet Baltā nama līderis tomēr vairāk cienot Putinu.



Kā zināms, Otro pasaules karu izraisīja Staļins un Hitlers. Pašlaik izskatās, ka Tramps cenšas izskatīties kā Trešā pasaules kara novērsējs. Diemžēl rezultāts var izrādīties tieši pretējs.



Interesanti, ka kopumā Krievijas iedzīvotāji uzskata, ka miera sarunām traucē Ukraina un Eiropa un ka vispirms jānovērš kara cēloņi, bet pēc tam varot runāt par mieru. Proti, vairākums Levadas centra aptaujāto ir par miera sarunām un mieru, jo tad mājās atgriezīsies karagūstekņi, cilvēki vairs neies bojā un miers vienmēr ir labāks par karu. Tiesa gan, ko nozīmē kara cēloņu novēršana, atklāj tie, kuri ir pret miera sarunām un mieru – vispirms līdz galam jāiznīcina fašisti. Īsi sakot, 2. jūnijā publicētā Levadas centra aptauja liecina, ka Krievijas iedzīvotāju attieksme pret kara pārtraukšanu Ukrainā daudz neatšķiras no Putina nostājas.