Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

Sallija Benfelde
08:13
07.11.2025
12
Sallija Benfelde

Diezgan droši var apgalvot, ka pasaulē nav ideālu valstu – arī labklājīgākajās un demokrātiskākajās valstīs ir jautājumi, kurus grūti atrisināt vai ar kuriem politiķi pat necenšas tikt galā. Ik pa laikam neatrisinātās problēmas sakrājas, un tad sākas vēlētāju protesti, dumpji un sapņi par citu parlamentu, citiem politiķiem un citu vēlēšanu sistēmu.

Latvija, protams, nav izņēmums: nepadarītie vai ačgārni darītie darbi, karš Ukrainā un Krievijas centieni radīt šķelšanos un nestabilitāti Eiropas valstīs, un kā kronis visam – Saeimas vēlēšanas pēc gada. Savulaik Šlesers un viņa atbalstītāji neapdomīgi savu attieksmi gan vēlētājiem, gan tiesībsargājošajām institūcijām (tā teikt, ejiet dillēs, mēs darīsim, kā gribam!) pauda laikā, kad Saeimu vēl varēja atlaist. Šogad – apzināti vai neapzināti – šleseristu mēģinājums, kurš, manuprāt, varētu būt pelnījis valsts apvērsuma nosaukumu, tika sākts laikā, kad bija skaidrs: rosināt atlaist Saeimu nevar, jo Satversmē noteikts ierobežojums, ka parlamentu nevar atlaist gadu pirms vēlēšanām, neļaus to darīt. Jo izskatās, ka vēlētāji to labprāt izdarītu – gan tādēļ, ka politiķi viņus kūda, cik nu laiks, prasmes un nauda ļauj (Latvija esot pārpratums ne valsts, te viss ir tikai slikti un vajadzīgi jauni Saulveži), un, otrkārt, vēlēšanu kampaņu acīmredzot nolemts sākt krietni agri. Tiesa gan, tik agrs kampaņas sākums liek domāt arī par to, ka, iespējams, iejaukta kāda lielā nauda, tāpēc jāpaspēj tomēr mēģināt vienoties. Piemēram, dažas partijas varētu apņemties nerunāt tikai par to, cik slikta ir valsts un ka tādēļ viņi arī neko nevar izdarīt. Vai tad, ja izdotos, piemēram, lielā mežu izciršana, izrādītos, ka tik slikti ar to neizdevušos Latviju nemaz nav?

Lai kā, ir skaidrs, ka gan t.s. Stambulas konvencijas denonsēšana, gan partiju likvidēšana un vēl dažas spožas idejas ir saistītas ar vēlēšanām un kvēlu vajadzību tikt pie varas, turklāt lielas varas. Uzreiz jāteic, ka apgalvojums – Latvijā viss ir slikti, jo visi deputāti ir tādi, tādus mums esot jāievēl, jo vēlēšanu sistēma uztaisīta tā, lai būtu slikti -, pirmkārt, ir muļķības, jo galu galā tos “sliktos” ievēlam mēs, vēlētāji. Ja vien sistēma ir demokrātiska, tiesiska un nav tāda, kas atļauj piedalīties tikai vienas partijas pārstāvjiem, kurus pat izsvītrot nevar, tad visā vainot vēlēšanu sistēmu ir aplamība. Jo arī “brīvos cilvēkus”, kuri nav partijās, NVO un dažādās patriotiskās organizācijās, tieši tāpat var ietekmēt, pārliecināt un galu galā nopirkt. Otrkārt, Eiropas vēsture liecina, ka vairākās valstīs savulaik vēlēšanu sistēmas mainīja, vēlētāji gribēja labākus un godīgākus deputātus. Sistēmas mainīja, vēlētāji bija priecīgi, bet pēc dažiem gadiem pētījumi apliecināja, ka problēmas, kuras iedzīvotājus kaitināja, nav pazudušas.

Jā, Latvijā varētu samazināt ievēlamo deputātu skaitu, varētu mainīt vēlēšanu sistēmu, lai daļa ievēlamo būtu “brīvie cilvēki”, tas ir, nebūtu piesaistīti kādai partijai. Tomēr – profesionālisms un izpratne par valsts pārvaldību ir vajadzīga šā vai tā, ir bīstami uzskatīt, ka vadīt un plānot valsts dzīvi var katrs, kuram iegribas šad tad no Saeimas tribīnes kaut ko pateikt. Traģiska diemžēl ir režisora Alvja Hermaņa nostāja šajā jautājumā, jo viņam darbam Saeimā pietiktu ar to brīvo laiku, kas paliktu pāri pēc lielā pamatdarba teātrī. Un lielā problēma – vardarbība – Latvijā esot risināma pavisam vienkārši, bez likumiem un konvencijām: jau no mazotnes meitenēm jāmācās aizstāvēties; ja viņas varēs varmākam kārtīgi sadot pa degunu, tad varmācība izzudīšot. Tas nebija humors un, kā mēdz sacīt, bez argumentiem, jo jebkurā valodā sacītais ir absurds, ja sapnis par valsti ir stiprākās dūres taisnība.

Saistītie raksti

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
17

Aizvadītajā nedēļā kādā brīvbrīdī uzdūros angļu un velsiešu televīzijas kanāla “BBC Cymru Wales” sižetam par lielveikalu Zviedrijā. Lielu tirdz­niecības kompleksu, kur dažādos mazos veikaliņos tirgo visplašākā sortimenta lietotas preces un produktus, kas tapuši no otrreizējām izejvielām. Tik vienkārši. Un – man vajadzēja kādu mirkli, lai to aptvertu, manuprāt, – vienkārši ģeniāli. Eskilstūna ir pilsēta Zviedrijas centrālajā daļā, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26

Mācību seminārā žurnālistiem pirms apmēram desmit gadiem BBC žurnālists, kurš arī vadīja lekcijas, atgādināja, ka demokrātija nav pašsaprotama un šo faktu vienmēr vajag paturēt prātā. Jocīgi, ka pat Latvijā tas dažkārt mēdz piemirsties. Kāpēc pat Latvijā? Jo, ja tā padomā, mūsu demokrātija ir ļoti jauna. Tomēr, lai arī vēl samērā nesen (vēsturisku notikumu mērauklā) mēs […]

Agnese Leiburga

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
20
1

Viesojoties Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā, man bija iespēja redzēt, kā piešķir Dafnes Karuanas Galicijas balvu pētnieciskajiem žurnālistiem. Šogad pirmo reizi no vairākiem simtiem žūrijas izvēlēto desmit finālistu vidū bija arī Latvijas žurnāliste Inga Spriņģe no “Re:Baltica”. Viņa kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Vācijas, Austrijas, Šveices pētīja, kā, izmantojot saziņas vietni “Telegram”, tiek vervēti eiropieši, lai […]

Iveta Rozentāle

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
19

31.oktobris daudziem jo daudziem, īpaši jaunākas paaudzes, cilvēkiem saistās ar Halovīnu jeb Visu svēto dienu. Lai arī šai tradīcijai sākums esot meklējums jau pirms mūsu ēras, gribas domāt, ka daudz svarīgāks mums, latviešiem, šis datums ir kā Krišjāņa Barona dzimšanas diena. Šogad – 190. Un Latvijā Dainu tēvs tiek pieminēts un godināts pat visa gada […]

Sandra Deruma

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
40
1

“Pēdējos piecos gados teju dubultojusies summa, ko pašvaldības maksā par pilngadīgo personu uzturēšanos aprūpes centros, sasniedzot gandrīz simt miljonus eiro. Demogrāfiskie dati norāda uz novecojošu sabiedrību, un tas nozīmē, ka par veco ļaužu aprūpi sabiedrībai nāksies maksāt aizvien vairāk,” aktuālu problēmu apraksta ziņu portāls “lsm.lv”. Šajā pašā publikācijā uzsvērti dati – no 2015. līdz 2023. […]

Agnese Leiburga

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
39

Rudens kā rudens, tikai katrs tam    iedodam savu apzīmējumu, sākot no skaudri elēģiska, krāsu pārpilna, līdz draņķīgam, tumsai pakļautam. Nosaukumu dažādība atklāj bagāto latviešu valodu. Par to arī dažādi viedokļi -    vārdu krājums tik bagāts, ka var iztulkot jebko no ikvienas valodas, vai gluži pretējs, ka latviešiem savā valodā nav lemts baudīt pasaules […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Tautas balss

Vai izdosies labas attiecības

08:15
07.11.2025
7
Lasītājs K. raksta:

“Lasu, ka Latvija un Indija stiprinās sadarbību drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Man tas izklausās dīvaini. Indija taču bija tā, kas pirka Krievijas naftu un “baroja” agresorvalsti. Ja pareizi atceros, vairāk nekā 30 procenti jēlnaftas, ko pārstrādāja Indija, pērn bija iepirkta Krievijā. Tagad, kad ASV noteikusi sankcijas Krievijas lielajiem naftas uzņēmumiem, Indija pārtrauc pirkt šo […]

Dzērvenes var saglabāt medū

08:19
04.11.2025
22
Lasītāja raksta:

“Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
23
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
25
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
73
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

