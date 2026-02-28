Pārdomas ceļā

Mērojot garākus pārbraucienus mūsu pašu novada robežās, var izdomāt daudz domu – vai nu par dzīvi, vai ceļiem, pa kuriem mums jāpārvietojas.
Tā reiz, kad bija snidzis, bet sniega tīrīšanas tehnika brauktuves jau bija cītīgi attīrījusi, sniegvilksnis bija vietām pāri ceļam sapūtis sniegu tā, ka grūti bija saprast, kur beidzas ceļš un sākas pļava. Taču braucot domāju, jā, noturīga sala ilgums samazinās, tomēr ir tik labi, ka ir tik dažādi vārdi, ar kuriem aprakstīt sniega norises dabā. Vērojot sniega sanesumus, domāju – tiešām atbilstošs vārds – vējš velk un velk sniegu pāri ceļam. Skats ir ļoti skaists, tādas skaistas sniega dejas. Žēl tikai, ka tik bīstamas.
Ceļu tīrītāji sniegvilkšņa sanesumus likvidēja ātri. Braucot atpakaļ, jau redzēju, ka tehnika cītīgi darbojas. Ceļu uzturētāji atzīmē – sniegvilksnis sagādā papildu darbu, jo ar tehniku iznāk strādāt jau vienreiz tīrītos posmos. Bet, kas jādara, jādara.
Sniegvilksnim ir vēl skaisti līdzīgi apzīmējumi – zemais putenis, sniega vērpetes, kas iet pāri ceļam. Arī Jaunpiebalgā, klausoties, kā piebaldzēni runāja senajā vietējā izloksnē, domāju, cik skaista ir mūsu valoda, tik niansēta, tēlaina, un, jā, arī precīzi raksturojoša. Un bagātā. Pat vienu lietu dažādās Latvijas vietās mēs mēdzam saukt atšķirīgi.
Bet turpinot par sniega sanesumiem, ir skaidrs, ka, ar tādiem uz brauktuves saskaroties, gribi negribi, jāsamazina ātrums. Un tad uzreiz prātā ataust nebeidzamās diskusijas – kas ir bīstamāki – lēnie vai pārāk ātrie braucēji. Un daudzos pukstētājus, kas ir pārliecināti, ka tiem, kuri ziemā nemāk braukt, uz ceļa nemaz nevajag rādīties. Tomēr laikam pats galvenais, lai spējam braukt tā, ka papildus neradām bīstamas situācijas. Jau tā statistika par ceļu satiksmes negadījumiem ir gaužām bēdīga. Par to domāju, braucot arī ārpus novada robežām, kad ceļš veda pa Ventspils šoseju, kur kravas automašīnas brauc cita pēc citas abos virzienos un ir sajūta – pat ja kavējos, nav nekādas vēlēšanās kādu no tām apdzīt.
Un te nu rezultāts, pēc vairākām smagām avārijām, kurās bija iesaistītas fūres, manabalss.lv tika iesniegta iniciatīva, ka lielas kravnesības auto, kuri šobrīd arī drīkst braukt 90 km/h, vajadzētu noteikt maksimālo ātrumu 70 km/h. Vairāk nekā mēneša laikā gan to parakstījuši tikai 247 cilvēki. Un jāteic, es priecājos, ka tā. Jo nemaz ne tik sen fūres tiešām nedrīkstēja braukt ar to pašu ātrumu, ar ko vieglie auto, tās daudz biežāk nācās apdzīt, radot papildu bīstamību. Daudzreiz vairāk par balsojumiem ir komentāru, pāri tūkstotim, kas ir pret šo iniciatīvu.
Lai cik dažādi esam, ir labi, ka ceļi tiek uzturēti, labi, ka mums ir vārda un izteikšanās brīvība, ka varam publiski iesniegt savas iniciatīvas un redzēt, vai arī citi domā līdzīgi.
Komentāri