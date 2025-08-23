PIESLĒGTIES
Sestdiena, 23. augusts
Vārda dienas: Vitālijs, Ralfs, Valgudis
Pamests bērns ir mācība mums visiem

Iveta Rozentāle
18:10
23.08.2025
12
Iveta Rozentāle

Latviju pāršalkusi ziņa, ka Rīgā, Ķengaragā mamma uz celiņa, segā ietītu, atstājusi nepilnu diennakti vecu zīdainīti. Lai gan meitenīte pamanīta pēc pāris stundām, pēc mediķu teiktā, viņas dzīvībai briesmas nedraud. Ja sieviete bērnu ietinusi sedziņā, tad savā ziņā pat izrādījusi rūpes. Turklāt mazulīte nav izmesta miskastē. Tajā pašā laikā sieviete jaundzimušo neatstāja galvaspilsētā esošajā glābējsilītē, kas ir visdrošākais veids, kā atteikties no sava mazuļa.

Glābējsilītes Latvijā un daudzviet Eiropā izveidotas, lai dotu iespēju mātei anonīmi un droši atdot bērnu, glābt bērna dzīvību, kurš tūlīt pēc atdošanas saņem medicīnisko aprūpi. Šāda izvēle arī ļauj izvairīties no kriminālatbildības par bērna pamešanu. 15 gadu laikā, kopš Latvijā ir glābējsilītes, tajās atstāti vairāk nekā sešdesmit mazuļi. Glābējsi­lītes atrodas astoņās Latvijas pilsētās, arī Valmierā. Lai arī mazāk, bet diemžēl arvien neizpaliek prātam neaptveramie gadījumi, kad jaundzimušie ir izmesti atkritumos un miruši.

Jebkurš no šiem ārkārtējiem notikumiem spilgti parāda problēmas, kas pastāv sabiedrībā. Ir viegli nosodīt. Un to mēs mākam. Ja sieviete izvēlas par labu abortam, tas ir slikti, ja nepilngadīga meitene izlemj dzemdēt bērnu, tas ir slikti, ja sieviete izlemj audzināt viena, tas ir slikti, ja ģimene nav pietiekami materiāli nodrošināta – tas ir slikti.

Ideālā pasaulē bērni augtu harmoniskās ģimenēs, vienmēr pieņemtu atbildīgus lēmumus, atrastu labu darbu, apprecētos, laistu pasaulē bērnus, kuriem visu varētu nodrošināt. Bet dzīve ir dzīve ar daudz vairāk nokrāsām un variācijām. Cik droši cilvēki Latvijā jūtas, lai laistu pasaulē mazuli, par to rūpētos un audzinātu? Cik spēcīgs ir atbalsta tīkls dažādās situācijās, kurās nonāk ne viena vien sieviete un ģimene? Vai jaunieši, kuri neizsargājas, zina, kur saņemt atbalstu, ja tomēr izlemj bērniņu paturēt? Vai jauna sieviete, kura emocionāli tam nav gatava, piedzīvo emocionālo krīzi vai kuru neatbalsta tuvinieki, ir pietiekami informēta, kur vērsties pēc palīdzības? Kad cilvēks ir izmisumā, viņš visbiežāk vairs nespēj meklēt palīdzību un var rīkoties neadekvāti. Tāpēc ir būtiski, ka šāda informācija ir pieejama jau tad, kad pat nedomājam, ka varam nonākt šādā krīzes situācijā. Kamēr jaunieši mācās, viņi vēl ir sasniedzami, tomēr, kad sākas pieaugušo dzīve, nav tāda vienojoša informācijas kanāla vai iestādes, caur kuru jauno cilvēku sasniegt.

Mums Cēsu novadā Liepā ir jauno māmiņu un grūtnieču atbalsta centrs “Madaras”, un tajā dzīvojošo sieviešu dzīves stāsti ir skaudri. Bet jāapzinās, ka tas viss notiek mums līdzās – bieži vien acu priekšā vai kaimiņos. Arī šī sieviete, kura deviņus mēnešus savā ķermenī mazulim ļāva augt, nedzīvoja izolēti no sabiedrības. Un tomēr viņa mazuli izlēma atstāt, vienlaicīgi darot to tā, lai bērnu iespējami ātrāk atrastu. Iespējams, viņa nezināja, ka to var izdarīt mazulim saudzīgāk, iespējams, viņai nebija transporta, kā tikt līdz glābējsilītei, iespējams, viņa atradās tādā stāvoklī, kad nespēja pieņemt loģiskus lēmumus.

Mēs visi kopā veidojam vidi un sabiedrību, kurā dzīvojam un kurā nosargājam mūsu bērnu dzīvības. Ir būtiski, ka ģimenēm nepieciešamības gadījumā ir pieejams atbalsts bērna audzināšanai, ir viegli pieejama psiholoģiskā un krīzes palīdzība, lai nebūtu jāpieņem izmisuma lēmumi, kā arī zināmas drošas alternatīvas – glābējsilītes, nodošana adopcijā, krīzes centri.

Saistītie raksti

Satraucošs brauciens

13:56
20.08.2025
41

Mūsdienās, kad informācijas aprite notiek teju acumirklī, šķiet, ka ziņas par ceļu satiksmes negadījumiem kļūst par ikdienas fonu. Sociālajos medijos un ziņu portālos regulāri redzam fotogrāfijas no notikumu vietām, kartes ar aizkavētiem maršrutiem un satrauktu aculiecinieku komentārus. Patiesībā situācija nav tik traģiska, kā tā dažbrīd varētu šķist — statistika rāda, ka, piemēram, 2024. gadā negadījumu […]

Madara Sidorčenko

Neļaut savējiem palikt neziņā

16:47
18.08.2025
28
1

Mēdz teikt, ka nelaime nenāk brēkdama. Visi ceram, ka nelaimes ar mums negadīsies, tomēr tās pārsteidz visnepiemērotākajos un mazāk gaidītajos brīžos. Bet arī šiem brīžiem ir svarīgi sagatavoties, piemēram, pārliecinoties, ka mūsu tuvinieki par mums nelaimes gadījumā var uzzināt laikus. Iedzīvotājiem cītīgi tiek atgādināts, ka E-veselībā ir jānorāda kontaktpersonas, ar kuru mediķi var sazināties gadījumos, […]

Iveta Rozentāle

Atmiņās par svaigu kāpostu zupu

16:47
16.08.2025
40
1

“Kāpēc paši lētākie rīsi Latvijā maksā trīsreiz dārgāk nekā Igaunijā? Šāds jautājums Latvijas Bankas ekonomistam Oļegam Krasnopjorovam radās pēc tam, kad viņš pabeidza izpēti par pārtikas cenām Baltijas valstīs,” tā sākas Ilzes Šķietnieces raksts “Cenu šūpoles” žurnālā “Ir”. Ar dažādiem ierakstiem par cenu atšķirībām starp Latviju, citām Baltijas un Eiropas valstīm gana bieži tiek spekulēts […]

Agnese Leiburga

Autobusa telefonsarunas – ieskats svešu cilvēku ikdienas dzīvē

06:34
13.08.2025
66

Ik dienu sociālajos medijos mūsu acīm paskrien garām milzum daudz ierakstu, no kuriem dažkārt kāds piesaista ilgāku uzmanību. Tā kā ikdienā izmantoju sabiedrisko transportu, uzmanību pievērsa vienas Latvijas mazpilsētas autoostas pārpublicētais ieraksts. Tajā vēstīts, ka runāšana, mūzikas klausīšanās bez austiņām vai jebkāda cita kaut mazākā līmeņa trokšņošana Japānas sabiedriskajā transportā ir uzskatāma par nepieklājīgu, pat […]

Agnese Leiburga

Cilvēki joprojām uzķeras. Vai darām pietiekami?

19:40
09.08.2025
35
1

Domāju, katrs esam saņēmuši zvanus no raudošiem cilvēkiem, kas it kā iekļuvuši autoavārijā, vai no “banku darbiniekiem”. Tāpat īsziņas vai e-pastu vēstules par mistiski labiem darba piedāvājumiem, pazudušām pasta paciņām, CSDD uzliktiem sodiem. Protams, tie ir tipiski krāpniecības scenāriji. Un tādu ir vēl ļoti daudz. Kā zināms, Latvijā ar krāpniekiem saskaras bieži, bieži, un diemžēl […]

Madara Sidorčenko

Ne tikai izmest, bet arī izšķirot

19:38
09.08.2025
34

Ikdienā pat nepamanām, kā apaugam ar mantām. Tikai, kad tās kādu iemeslu dēļ jāsāk šķirot, pēkšņi rodas sajūta – kā gan to var būt tik daudz! Turklāt par daļu vispār jau aizmirsts. Protams, vislabāk būtu ko lieku nemaz nenopirkt, tomēr, kad pienāk brīdis atbrīvoties no tā, kas iegādāts, ir vērts atcerēties par milzīgajiem atkritumu kalniem, […]

Iveta Rozentāle

Tautas balss

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
7
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Vai cēsnieki aizmirsti

18:12
23.08.2025
7
Anda raksta:

“Skaista ideja Cēsīs puķu dobes veltīt izciliem novadniekiem. Tās pilsētā nopelnījuši dižie piebaldzēni brāļi Kaudzītes, E. Dārziņš un K. Skalbe, liepēnietis E. Veidenbaums, Cēsīs dzimušais A. Žagars un ar Cēsīm saistītais J.Poruks. Savu dobi noteikti pelnījis arī Alfrēds Kalniņš, Miervaldis Birze, Kārlis Jansons, ne visus dižos cēsniekus nosaukt. Cerams, nākamvasar viņus neaizmirsīs,” teica cēsniece Anda.

Bizness, kas priecē citus

13:57
21.08.2025
17
Alma raksta:

“Priecājos, lasot par cilvēkiem, kas prot izveidot savu biznesu tā, lai tas nestu ne tikai peļņu, bet arī ieguvumu citiem. Piektdienas “Druvā” lasīju gan par Cēsu kafejnīcu “Kārumlāde”, gan par “Sidrabu” Veselavas pagastā. Abi uzņēmumi piedāvā garšīgu ēdienu. Protams, tā nav uzņēmējdarbība, kurā var nopelnīt miljonus, bet noteikti saimniecēm ir gandarījums par paveikto un labajiem […]

Lai neapšļakstītu gājējus

13:57
20.08.2025
25
Lasītājs raksta:

“Vai nevajadzētu atcerēties laikus, kad ielas rītos mazgāja ar ūdeni? Tagad, kad Cēsīs ir tik daudz remontu, būvniecības, nereti brauktuves ir smilšainas, dubļainas. Automašīnas nošķiežas un lietus laikā apšķiež gājējus. Tagad sāksies skola, gājēju būs vairāk. Ja līs, no apšļakstīšanas būs grūti izvairīties,” sprieda lasītājs.

Vai jaunais asfalts bīstams

16:49
17.08.2025
33
1
Autovadītājs raksta:

“Vai tiešām no jauna uzliets asfalts ir tik bīstams, ka vietas, kur tas darīts, policijai jāuzmana īpaši? Jā, no jauna asfaltētajos šoseju posmos ir ātruma ierobežojumi, un, protams, vienmēr ir kādi, kas tos īpaši negrib ievērot. Un šajos ātruma ierobežo-juma posmos nereti braukā policija, arī ar netrafareto mašīnu, protams, kāds pārkāpējs vienmēr ir, jo atjaunotais […]

Sludinājumi

Pārdod

15:40
17.08.2025
11

Piedāvājam jaunos kartupeļus ar bezmaksas piegādi Cēsīs!Cena 1€/kg.Tālrunis-27828865

Citi

22:30
11.08.2025
21

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998