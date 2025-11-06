Otrreizējo lietu LIELĀ bode

PIESLĒGTIES
Līga Salnite
08:29
06.11.2025
11
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Aizvadītajā nedēļā kādā brīvbrīdī uzdūros angļu un velsiešu televīzijas kanāla “BBC Cymru Wales” sižetam par lielveikalu Zviedrijā. Lielu tirdz­niecības kompleksu, kur dažādos mazos veikaliņos tirgo visplašākā sortimenta lietotas preces un produktus, kas tapuši no otrreizējām izejvielām. Tik vienkārši. Un – man vajadzēja kādu mirkli, lai to aptvertu, manuprāt, – vienkārši ģeniāli.

Eskilstūna ir pilsēta Zviedrijas centrālajā daļā, tā atrodas nedaudz vairāk nekā 100 kilometru no galvaspilsētas Stokholmas. Video stāstījumā tas gan tiek uzsvērts kā “netālu” no Stokholmas, taču saprotam – viss ir relatīvi un jāņem vērā katra dzīvesveids un ritms. Lai nu kā, šis lielveikals nu jau nedaudz vairāk kā desmit gadus atrodas tieši blakus pilsētas atkritumu pārstrādes centram. Ar veiksmīgo atrašanās vietu panākts, ka uz šo “supermārketu” nu jau plūst mašīnu straume. Cilvēki atved mājsaimniecībā vairs nevajadzīgas lietas un arī iepērkas.

Sižeta tapšanas brīdī tur bijuši 14 dažādi veikaliņi, katrs ar savu specializāciju, kā arī dizaina skola, kur īsos kursos kopīgi ar kādu meistaru var pamācīties pamatus, kā noteiktas lietas pārveidot un izmantot. Te gan piemetināšu – ir brīnišķīgi, ka dod idejas, bet lielākoties jau mēs, tie mazie indivīdi sabiedrībā, esam grūti iekustināmi kaut ko darīt paši. “Tad jau drīzāk iztikšu bez,” rodas pusapzināta doma. Taču šajā lielveikalā ir iespēja to pašu nelielo summiņu ieguldīt, gūt prieku un kādai lietai praktisku pielietojumu kaut uz laiku, atbalstīt meistaru vai mākslinieku. Un tas viss vienuviet – dažādas vajadzības, dažādas lietas – organizēti un kārtīgi.

Te nu apvienojas zaļo ideju vēsmas ar mūsdienu dzīves ritmu un līdz ar to arī ar prasībām pēc iespējami ērtas iepirkšanās. Protams, tas nenonāk līdz tai sabiedrības daļai, kas pilnībā pārgājusi uz attālināto iepirkšanos un veikalus neapmeklē. Tomēr man pēkšņi šī ideja, tās realizācija, formāts un veiksmīgā eksistence nu jau veselu desmitgadi šķiet fantastiska.

Pat ja kādā apziņas stūrī šķiet naivi kaut ko līdzēt ar atsevišķu indivīdu, uzņēmumu darbību atkritumu piesārņojuma mazināšanā, tik un tā ieguvums taču ir. Lūk, šāda veikala dēļ es vismaz reizi divos trīs mēnešos varētu nobraukt tos simt kilometru un sapirktos, kas nu attiecīgajā brīdī šķistu aptrūcies. Un pie reizes – arī atdotu, ja kaut kas būtu izrādījies lieks.

Saistītie raksti

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26

Mācību seminārā žurnālistiem pirms apmēram desmit gadiem BBC žurnālists, kurš arī vadīja lekcijas, atgādināja, ka demokrātija nav pašsaprotama un šo faktu vienmēr vajag paturēt prātā. Jocīgi, ka pat Latvijā tas dažkārt mēdz piemirsties. Kāpēc pat Latvijā? Jo, ja tā padomā, mūsu demokrātija ir ļoti jauna. Tomēr, lai arī vēl samērā nesen (vēsturisku notikumu mērauklā) mēs […]

Agnese Leiburga

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
20
1

Viesojoties Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā, man bija iespēja redzēt, kā piešķir Dafnes Karuanas Galicijas balvu pētnieciskajiem žurnālistiem. Šogad pirmo reizi no vairākiem simtiem žūrijas izvēlēto desmit finālistu vidū bija arī Latvijas žurnāliste Inga Spriņģe no “Re:Baltica”. Viņa kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Vācijas, Austrijas, Šveices pētīja, kā, izmantojot saziņas vietni “Telegram”, tiek vervēti eiropieši, lai […]

Iveta Rozentāle

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
18

31.oktobris daudziem jo daudziem, īpaši jaunākas paaudzes, cilvēkiem saistās ar Halovīnu jeb Visu svēto dienu. Lai arī šai tradīcijai sākums esot meklējums jau pirms mūsu ēras, gribas domāt, ka daudz svarīgāks mums, latviešiem, šis datums ir kā Krišjāņa Barona dzimšanas diena. Šogad – 190. Un Latvijā Dainu tēvs tiek pieminēts un godināts pat visa gada […]

Sandra Deruma

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
38
1

“Pēdējos piecos gados teju dubultojusies summa, ko pašvaldības maksā par pilngadīgo personu uzturēšanos aprūpes centros, sasniedzot gandrīz simt miljonus eiro. Demogrāfiskie dati norāda uz novecojošu sabiedrību, un tas nozīmē, ka par veco ļaužu aprūpi sabiedrībai nāksies maksāt aizvien vairāk,” aktuālu problēmu apraksta ziņu portāls “lsm.lv”. Šajā pašā publikācijā uzsvērti dati – no 2015. līdz 2023. […]

Agnese Leiburga

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
39

Rudens kā rudens, tikai katrs tam    iedodam savu apzīmējumu, sākot no skaudri elēģiska, krāsu pārpilna, līdz draņķīgam, tumsai pakļautam. Nosaukumu dažādība atklāj bagāto latviešu valodu. Par to arī dažādi viedokļi -    vārdu krājums tik bagāts, ka var iztulkot jebko no ikvienas valodas, vai gluži pretējs, ka latviešiem savā valodā nav lemts baudīt pasaules […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
28

Nevēlos uzdoties par pedagoģijas vai bērnu audzināšanas speciālistu – tāda no tiesas neesmu. Neesmu studējusi šo jomu, arī pašas bērnu audzināšana ir subjektīvā pieredze, ne zināšanas, ko un kā tiešām vajadzētu darīt. Tomēr gadās brīži, kad tuvāk vai tālāk notikušais liek aizdomāties par bērnu un jauniešu rīcības motīviem. Vismaz pārcilāt galvā, kas tad īsti tur, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Tautas balss

Dzērvenes var saglabāt medū

08:19
04.11.2025
21
Lasītāja raksta:

“Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
22
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
23
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
72
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
35
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

