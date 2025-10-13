PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 13. oktobris
Vārda dienas: Irma, Mirga
Oktobrī atceramies par garīgās veselības nozīmīgumu

Anna Kola
09:36
13.10.2025
11
Anna Kola

Pirms pāris dienām skatījos dokumentālo filmu par kādas ģimenes piedzīvoto 1984.gadā. Viens no personāžiem runāja par to, ka tolaik – astoņdesmitajos – neviens īsti nepievērsa uzmanību jauniešiem, kuriem bija sarežģījumi, kurus tagad definē par “mentālās veselības” problēmām. Tolaik neviens par to nerunāja, tas bija tabu.

Filma ļoti akcentēja, kā viss mainījies. Dzīvojam pavisam citā laikmetā, kad teju katrs ir vismaz aizdomājies, cik labā stāvoklī ir viņa ne tikai fiziskā, bet arī garīgā veselība. Kā rāda Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) aptaujas dati, šī gada 1.septembrī Latvijā 52 % sieviešu un 45 % vīriešu pēdējā mēnesī bija izjutuši sasprindzinājumu, stresu, nomāktību. Visvairāk tā jutušās sievietes vecumā no 65 līdz 74 gadiem. 57 % respondentu bija atzinušas, ka diez ko spīdoši nejūtas, ja runā par psiholoģisko stāvokli. Vīriešiem visdrūmākais vecums, kā rāda dati, ir no 55 līdz 64 gadiem (53 % respondentu atzina, ka ir izjutuši minētās emocijas).

Lai arī daudzi savas garīgās veselības izaicinājumus apzinās tikai pieaugušā vecumā un, kā dati rādi, pat mūža otrā pusē, pētnieki un nozares speciālisti ir vienisprātis – bērnība un pusaudža gadi ir kritiski periodi smadzeņu attīstībai un garīgajai veselībai. Šajos posmos jauniešu labklājība un attīstība ir ļoti jutīga pret vides ietekmi. Konkrētas (traumatiskas) pieredzes bērnībā arī atstāj ilgstošu, bieži vien visnotaļ postošu ietekmi pieaugušā vecumā, potenciāli mainot cilvēka kopējo dzīves trajektoriju.

Vides kvalitātei, kurā aug bērni un pusaudži, ir galvenā loma viņu garīgās veselības un vispārējās attīstības veidošanā. Saskare ar tādiem faktoriem kā vardarbība, iebiedēšana, diskriminācija, konflikti un nabadzība ievērojami palielina garīgās veselības traucējumu attīstības risku, liecina UNICEF dati. Turklāt, ar jo vairāk riska faktoriem pusaudži saskaras, jo dziļāka ir iespējamā ietekme uz viņu garīgo veselību, tostarp arī vēlākos dzīves gados.

Bērni un pusaudži bieži tiek uzskatīti par kopumā “veselīgu” iedzīvotāju segmentu, kas var novest pie tā, ka viņu garīgās veselības vajadzības nereti netiek ņemtas vērā. Pasaulē viens no septiņiem jauniešiem vecumā no desmit līdz 19 gadiem piedzīvo garīgās veselības traucējumus – tā rāda statistika. Depresija un trauksme ir starp pieciem galvenajiem invaliditātes izraisītājiem šajā vecuma grupā, savukārt pašnāvība ir trešais galvenais nāves cēlonis 15 līdz 29 gadus vecu cilvēku vidū!

Psiholoģijas nozares pārstāvji atzīst, ka atbalstoša sociālā vide un tīkli ir galvenie bērnu un pusaudžu garīgās veselības veicināšanā un aizsardzībā. Vecākiem un skolotājiem ir galvenā loma, palīdzot bērniem un pusaudžiem attīstīt dzīves prasmes, kas atbalsta viņu spēju tikt galā ar ikdienas izaicinājumiem mājās un skolā. Psihosociālo atbalstu var sniegt arī skolās un citās kopienas iestādēs, lai pastiprinātu šos centienus.

Te jāpiemin, ka mūsdienās jau krietni mainījies uzskats un aizspriedumi pret palīdzības meklēšanu mentālās veselības jautājumos, un daudzi nekautrējas atzīt, ka sarunas pie psihologa, psihoterapeita ir viņu ģimenes ieradums. Līdzīgi kā regulāras vizītes pie ģimenes ārsta, tā daudzi izmanto iespēju parūpēties arī par savu garīgo stāvokli. Tiesa gan, tas viss maksā naudu. Un, ja nav iespējas sabalansēt budžetu tā, lai atlicinātu naudu mentālajai veselībai, nākas domāt citus ceļus, kā sev palīdzēt. Te lieti noder mūsdienu tehnoloģijas un interneta informācijas plašums – ir ļoti daudz lietotņu, video, sarunu šovu, e-grāmatu un citu uzziņas līdzekļu, kas var labi palīdzēt pašam vismaz uzsākt ceļu uz labāku pašsajūtu.
Katru gadu 10.oktobrī tiek atzīmēta Pasaules garīgās veselības diena. Tā ir globāla iespēja vairot, uzlabot izpratni un veicināt konkrētu rīcību garīgās veselības jautājumos visā pasaulē. Šīs dienas mērķis ir mazināt stigmu un mobilizēt globālus centienus, lai uzlabotu piekļuvi garīgās veselības pakalpojumiem. 2025. gada Pasaules garīgās veselības dienas globālā tēma ir vērsta uz garīgo veselību un psihosociālo atbalstu ārkārtas reaģēšanas gadījumos.

Saistītie raksti

Darbs labs, bet vai aktuāls

09:38
12.10.2025
25

“Lasu, ka Cēsīs, Pils dīķī, ievietos mākslīgo salu. Tajā stādīs augus, kas samazinās nevajadzīgās barības vielas ūdenī. Dīķis būšot tīrāks. Tas, protams, labi, bet tajā pašā laikā zinām, cik grūti valstī ar naudu, ka arī pašvaldībām tās nav par daudz, taču mēs to tērējam projektiem, kas patlaban nebūt nav svarīgākie. Ir tik daudz citu aktuālāku […]

Lāsts ar tiešo mārketingu

09:34
12.10.2025
24

Tā ir pašas pieļauta kļūda, kuru man nepatīk atzīt. Bet, tā teikt, ja jau pats esi muļķīgi rīkojies, tad esi. Pirms kāda pusotra gada es visai muļķīgā kārtā ļāvos pierunāties direct marketing jeb tiešā mārketinga zvanītājas pārliecināšanai un nopirku korejiešu kosmētikas sejas maskas. Jāatgādina, ka tiešā tirg­vedība jeb tiešais mārketings ir tirgvedības veids, kurā uzņēmumu […]

Agnese Leiburga

Elektroskūterus stūrē bērni

09:33
11.10.2025
28

Mikromobilitāte – skaists, moderns vārds, kas diemžēl nereti nozīmē vienkārši: “braucam, kā gribam”. Skrej­riteņi un elektroriteņi, kas solīja glābt pilsētas no sastrēgumiem un dūmiem, nu kļuvuši par simbolu tam, kā tiek ievēroti noteikumi – tikai tad, ja pašam ir ērti. Oficiāli viss ir kārtībā. Likums saka, ka ar elektroskūteri drīkst braukt tikai no 14 gadu […]

3 Andra Gange 150x150.jpg

Lasīšanas ieguvumi

09:50
09.10.2025
24

Lasīt sāku agri – starp četru un piecu gadu vecumu tētim pār plecu burtoju laikraksta “Cīņa” virsrakstus. Pēc tam turpināju ar viņa ļoti iemīļoto “Dadzi”, no kura smēlos visādas gudrības. Starp piecu un sešu gadu vecumu jau biju bibliotēkas lasītāja. Viena no jaunākajām. Bibliotēka bija manas ielas galā. Tā bija neliela, tolaik vēl bruģēta ieliņa, […]

Agnese Leiburga

Silts mājoklis nav luksus vajadzība, bet nepieciešamība

09:49
08.10.2025
33

Sākam apkuri- pēdējās nedēļās tādu paziņojumu saņem aizvien vairāk daudzdzīvokļu māju iemītnieku. Mediji vēsta, kur pakāpeniski sāk pieslēgt centralizētā siltuma piegādi mājokļiem. Laiks vēss, aizvadītajā nedēļā naktīs gaisa temperatūra nokritās zem nulles, ēkas atdzisa strauji, dzīvokļos kļuva mitrs, nebija omulīgi. Tomēr apkures pieslēgšanu nereti uzņemam ar duālām sajūtām, jo būtiski palielinās izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem. […]

3 Andra Gange 150x150.jpg

Biedējošā Stambulas konvencija

09:15
07.10.2025
100
1

Šajās dienās sabiedrībā sacēlusies milzīga vētra, deputāti Saeimas Ārlietu komisijā iesnieguši izskatīšanai likumprojektu par izstāšanos no Stambulas konvencijas jeb pilnajā nosaukumā “Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu”. To Latvijā ratificēja pirms nepilniem diviem gadiem. Vieni par to priecājas, citi bēdājas. Lai gan lielākā daļa no mums esam par […]

Iveta Rozentāle

Tautas balss

Publiska iela, tātad paredzēta ikvienam

09:39
13.10.2025
24
Autovadītāja K. raksta:

“Vai braukšanas ātrumu ierobežojošajiem vaļņiem, ko ierīko pāri brauktuvēm, ir kādi vienojoši normatīvi – tāds jautājums radās, braucot Cēsīs pa Puķu ielu. Tagad, kamēr tajā apkaimē notiek lielie ielu remonti, esmu dažas reizes izmantojusi Puķu ielu, lai no Jāņa Poruka ielas aizbrauktu uz Piebalgas ielu. Puķu ielā ātruma vaļņi ir ļoti augsti un šauri, pat […]

Kā samaksāt par dārgo siltumu

09:38
11.10.2025
27
Līgatniete A. raksta:

“Mums, līgatniešiem, iet traki. Par apkuri daudzdzīvokļu mājās jāmaksā vairāk nekā pagājušajā gadā, pazudusi it kā esot arī daļa māju uzkrājumu. Kāpēc mums siltums ir aizvien dārgāks? Liela daļa dzīvokļu saimnieku ir seniori gados, pensijas mazas, kā samaksāt? Faktiski iznāk, ka tik, cik pensiju indeksācijā pieliek, jāatdod par dzīvokli. Bet daudz kas cits jau arī […]

Kad auto kaut kur jāliek

09:38
10.10.2025
40
Autobraucēja raksta:

“To, ka Cēsīs atrast autostāv­vietu ir problēmas, zina katrs iebraucējs. Pusdesmitos no rīta vecā tirgus laukumā novietoju savu mašīnu otrajā rindā. Vēl nodomāju, ka varēs ērti  izbraukt. Pēc nepilnas stundas atgriezos, izveidojusies trešā rinda, mašīnas tik tuvu cita citai, ka sapratu, esmu iesprostota. Sēdēju un gaidīju, 45 minūšu laikā nekas nemainījās. Tad pilnīgi nesaprotami, vēl […]

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
34
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
21
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

