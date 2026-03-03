PIESLĒGTIES
Otrdiena, 3. marts
Vārda dienas: Tālis, Tālavs, Marts
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

No traģēdijas uz skatuves spožo Ēnu

Līga Salnite
17:53, 3. Mar, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Februāra vidus manās sajūtās aizritējis visnotaļ…nomācoši, laikam tas būs pieklājīgākais vārds. Kaut gan personīgi nekā dramatiska nav bijis, tomēr viss mans “domāšanas komplekts” bijis aizņemts ar drūmām eksistenciālām pārdomām par gāzes izmaksām, par dzīves apraušanos un, jā, arī par sadzīves klizmām.

Izdzirdot ziņu par jaunas sievietes dzīves beigām, līdztekus sīkajiem ikdienas darbiem sevī apcerēju procesu, kā tieši cilvēks atskārst, ka ir nokļuvis smagā depresijā. Droši vien jau apkārtējie to ierauga un kaut ko cenšas darīt lietas labā. Taču man gribētos izprast tos izjūtu soļus, kam cilvēks šādā brīdī iet cauri. Kas ir tas, ko tuviniekam vajadzētu darīt, lai pasargātu šādu personu no iekšējās nolemtības? Un kas ir tas, ko patiesībā apkārtējie spēj izdarīt, lai pasargātu kādu no viņa paša lēmumiem.

Domas, nenoliedzami, raisīja novadnieces, dziedātājas Paulas Dukures pēkšņā aiziešana mūžībā. Mēs neko vairāk nezinām, tikai varam nojaust – acīmredzot šis bija tas mirklis, kad, iespējams, nepārtraukta cita cilvēka klātbūtne būtu pasaudzējusi jaunās sievietes dzīvību. Vienlaikus neesmu droša, vai tas maz ir iespējams un vai tāda nepārtraukta līdzās būšana ar cilvēka dzīvi vispār ir savietojama. Pareizo atbilžu droši vien nav, tikai – klusa līdzjūtība tuviniekiem.

Reizē manas domas aizņēma sadzīviskākas lietas. Līdz pat virtuāliem pleciem ierakos vietējo asenizatoru darbā. Protams, reāli roku tajā neiemēģināju, tikai centos izprast, vai tiešām visiem mūsu novada iedzīvotājiem šis pakalpojums ir pieejams. Mierinājumam varu teikt, jā, viss ir runājams – varbūt kādā pašvaldības apvienībā tas būs dārgāk nekā citā, taču sazvanīt šos pakalpojumu sniedzējus gan var.

Sadzīvisks un reizē ekonomikai nozīmīgs jautājums ir apkures izmaksu pieaugums. Gāzes cena un ilgstošais lielas sals rada sarežģījumus ne vienam vien uzņēmējam. Šajā ziņā gan, nenoliegšu, man gribas vēlēt, lai kaut kā tomēr visi pārvaram šīs grūtības un iemācāmies iztikt bez tās gāzes. Man nešķiet, ka mūsu agresīvais, lielais kaimiņš spēs nomierināties un pārvērtēt savu rīcību, lai mēs atkal priecīgi varētu paspiest roku un atsākt pirkt šo energoresursu.

Tomēr pagājušās nedēļas iespaidus gribētos noslēgt ar ko iedvesmojošu. Jau kādu desmitgadi vai pat ilgāk biju pārtraukusi sekot līdzi Eirovīzijas atlasēm Latvijā. Pat lielo Eirovīzijas finālu tā īsti nespēju skatīties. Laikam kaut kas manī bija izsmelts, lai dzimtu jebkāda iekšējā intriga par šo dziesmu konkursu. Taču 15. febru­āra vakarā telefona ekrānā pārskrēju nedēļas nogales laikā iznirušajiem ziņu virsrakstiem un tomēr atvēru vēsti par Latvijas izvirzīto dziesmu “Ēnā” un tikpat negaidīti sev to arī noklausījos. Un ziniet, man patika. Tik tiešām patika it viss: gan dziesma un dziedātājas balss, gan askētiskais noformējums un tā ēna, kura vienā dziesmas brīdī sāk pati savu “dzīvi”. Neko nezinu par šo izpildītāju, bet dziesma un viss priekšnesums kopumā ir kā “īstais vārds īstajā brīdī”. Ir dzīves bedres, un tikai mēs paši varam sākt no tām izrāpties. Man nešķiet pat nozīmīgi, vai to sapratīs pārējās valstis, bet pateicība dziedātājai Atvarai par šo spēcīgo vēstījumu!

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Pats dara, lai būtu interesanti

07:04, 3. Mar, 2026

Radīt iespējas, būt sportiski aktīviem

02:00, 25. Feb, 2026

Kā attīstīs teritoriju

02:00, 26. Feb, 2026

Teritoriālais plānojums | Cēsu novads. Runā #001

02:00, 27. Feb, 2026

20 medaļas ceļo uz Cēsīm

07:06, 28. Feb, 2026

Dažādu reģionu izglītības speciālisti vēro stundas Cēsu skolā

02:00, 28. Feb, 2026

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

No traģēdijas uz skatuves spožo Ēnu

17:53, 3. Mar, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

12 triljoni par Ukrainas brīvību?

17:52, 1. Mar, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Pārdomas ceļā

17:46, 28. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Atcerēties. Pierast nedrīkst

11:05, 26. Feb, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Sportisti no “citas” valsts

11:07, 25. Feb, 2026

Tautas balss

Iela šaura, sniegs neizvests

17:47, 28. Feb, 2026
Kungu ielas iedzīvotāja D. raksta:

“Kāda cēsniece atzina, ka pilsētā šoziem no sniega labi iztīra ielas. Jā, daudzviet droši vien […]

Iepinies pat princis

21:55, 23. Feb, 2026
1
Lasītāja Z. raksta:

“Ak, šausmas, kurš tika nav iejaukts starptautiskajā noziedznieku tīklā par mazgadīgu meiteņu izmantošanu. Nu esot […]

Vai pirms katra brauciena jāielūkojas internetā

20:03, 22. Feb, 2026
Sabiedriskā transporta izmantotāja raksta:

“Visu laiku maina kāda autobusa reisa atiešanas laikus, kurš tam var izsekot! Vai tiešām pirms […]

Skolu nedrīkst turēt neziņā

13:59, 22. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Lasīju “Druvā” par Rāmuļu pamatskolas nākotni. Redzams taču, ka skolēnu skaits, kaut pamazām, bet palielinās. […]

Lūdz tikai nelielu atbalstu

14:02, 21. Feb, 2026
1
Priekulietis raksta:

“Rēķins par apkuri tagad tiešām ir tik liels, ka pat vidēji pārticīgam cilvēkam to grūti […]

Sludinājumi

Citi

09:49, 27. Feb, 2026

Riharda Saules akustiskais solo koncerts “Love of My Life” Svētdien, 8. martā plkst. 16.00 romantiskajā […]

Pārdod

17:46, 23. Feb, 2026

Pārdod lauku īpašumu Smiltenes novadā. Zeme ar dzīvojamo ēku ( remontējama). Sīkāka informācija informācija zvanot […]

Pārdod

15:01, 21. Feb, 2026

Pilna servisa lielu koku pārstādīšanas pakalpojumi Nemokieties ar lāpstu — KOKI STAIGĀ palīdzēs saudzīgi un […]

Citi

10:58, 18. Feb, 2026

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. […]

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054