Pirmdiena, 20. oktobris
Vārda dienas: Leonīds, Leonīda
No purva uz tīrumu

Līga Salnite
10:01
20.10.2025
Darbs nebeidzas nekad. Teiksiet, smieklīgi, ka tikai tagad, savā nupat iesāktajā piektajā desmitniekā, to skaļi saku. Atzīstu, muļķīgi, bet joprojām manī nebija mirusi vēlme darāmo pabeigt, nokārtot un nolikt malā, lai mierīgi varētu doties pie miera ar apziņu, ka esmu visu paveikusi. Vismaz attiecībā uz kādām konkrētām lietām.

Tomēr viena no pēdējām reizēm, kad spēju savās sajūtās atcerēties šādu nobeiguma apziņu, ir…dziļā bērnībā. Izravētās dobes, novāktās vagas vai pielasītie grozi, par kuriem ik reizi saņēmu pateicību no vecvecākiem. Varbūt vēl savu reizi sākumskolā par kādu darbiņu manā bērna it šķīstajā apziņā bija tāda kā pabeigtības atblāzma.

Tālāk? Neatceros novilktas nevienas – vienalga, fiziski manāmas vai neredzamas – līnijas, kur uzsāktās darbības noslēgtos. Un tā jau, visticamāk, ir visiem. Tomēr nupat atskārtu, ka tā krūze ir līdz malām pilna un ūdens jau šļakstās uz galda. Laikam jau pēdējos gados publiskajā telpā aizvien vairāk tiek stāstīts par mentālo veselību un dažādiem profilaktiskiem pasākumiem, kā sevi noturēt līdzsvarā, bet atzīšos – es savā kārtējā bērna kopšanas atvaļinājumā relaksācijas nolūkos spēju īstenot tikai kafijas izdzeršanu un varbūt savu reizi izmazgāto veļu sakārtot pa krāsām tīri izklaides nolūkā.

Var jau būt – arī pārvarētais apaļais gadu slieksnis licis krietni kritiskāk savu skrējienu pārskatīt, bet tikai nupat, aizvadītajā vasarā, mani atrada šī apziņa “par līnijām”. Sākumam, ja ir grūti visu aptvert, izdarīt vai tieši otrādi – ignorēt un    nedarīt -, uzrakstu darāmo un novelku treknu līniju. Līdz tai drīkstu uztraukties par paveikto vai neizdevušos, bet aiz tās – nekā vairs nav. Tas palīdz nedomāt, atpūsties un atslēgties.

Vai ir panika pēc ilga laika atgriezties algotā darbā, kad vienlaikus mājās putekļi spēlē futbolu, izēstie trauki krājas torņos, netīrā veļa varētu veidot jaunu guļvietu kādam un bērni pēc skolas nesaprot, cikos sākas nākamais pulciņš? Trekna svītra uz lapas. Šie uztraukumi, pārdzīvojumi un nebūšanas sagaidīs mani vakarā, kad atgriezīšos savā mājas visskaistākajā “purvā” ar visiem tajā mītošajiem teiksmainajiem radījumiem. Tagad jāņem tas arkls rokās un, aidā, tīrumā, tas ir ,“Druvas” darbā, iekšā!

Tautas balss

Galvenais ir droša pārvietošanās

10:06
20.10.2025
16
Cēsniece K. raksta:

“Otrdienas “Druvā” lasīju par jaunajām kāpnēm no Viestura ielas uz pirts graviņas ieleju. Mazliet jāpiekrīt, ka, kāpnes pārbūvējot, varēja saglabāt arhitektonisko risinājumu, kas raksturīgs Cēsīm, ko redzam Maija un Pils parkā. Taču, manuprāt, svarīgākais ir gājēju drošība. Jaunajām kāpnēm ir labas margas, pie kurām var pieturēties gan bērni, gan vecāki cilvēki,” atzina cēsniece K.

Veselīgais pārāk dārgs

10:05
19.10.2025
18
Seniore raksta:

“Visur skaidro, ka vajag ēst veselīgi un izmantot vietējo ražotāju pārtiku, bet vai to vienkāršs cilvēks spēj nopirkt? 400 gramu slavenas Vidzemes maizes ceptuves rupjmaize vienā tīkla veikalā maksā divus eiro. Jā, maize veselīga, cepta no vietējiem rudziem, bez liekām e-vielām, bet cena kā gaļai. Atliek vien pirkt lētāko un neveselīgāko,” nopūtās seniore no Cēsīm.

Par pabalstu bijušajiem pašvaldību vadītājiem

10:04
18.10.2025
27
1
Lasītāja no Vaives puses raksta:

“Uzskatu, ka valsts taupības režīmā vajag atcelt pabalstus bijušajiem pašvaldību vadītājiem. Likums paredz, ka domes, padomes priekšsēdētājs un viņa vietnieks, ja pildījis šo amatu divus sasaukumus vienā pašvaldībā, var saņemt ikmēneša pabalstu, ja nestrādā algotu darbu. Protams, klāt ir vēl citi nosacījumi, bet, domāju, katrs cilvēks, ja tikai vēlas, var atrast darbu, kur nu vēl […]

Vai virtuālais nekļūs dārgāks par drukāto

10:01
17.10.2025
25
Lasītāja T. raksta:

“Visu laiku valdīja uzskats un dažādos veidos sabiedrībai lika saprast, ka izmantot dažādas e-sistēmas, portālus, datus bāzes ir daudz lētāk, izdevīgāk, nekā darboties ar uz papīra rakstīto. Tagad lasu, ka Latvijas Pašvaldību savienība brīdina – būtiska SIA “ZZ Dats” pakalpojuma sadārdzinājuma dēļ pašvaldības varētu pāriet uz papīra dokumentu apriti un tas radītu ievērojamu papildu birokrātisko […]

Iedibināta brīnišķīga tradīcija

09:39
14.10.2025
20
Bijusī koriste raksta:

“Priecājos par burvīgo koru un vokālo ansambļu konkursu, ko rīkoja Cēsu novada pašvaldība. Tā bija iespēja ne tikai dziedātājiem parādīt savas spējas, apliecināties, bet arī kora mūzikas cienītājiem baudīt brīnišķīgu priekšnesumu. Ceru, tradīcija iedzīvosies un turpināsies vēl vērienīgāk,” sacīja bijusī koriste.

