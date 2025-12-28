PIESLĒGTIES
Svētdiena, 28. decembris
Vārda dienas: Inga, Ivita, Irvita, Ingeborga
Neviennozīmīgais vienlīdzības princips

Iveta Rozentāle
10:37
28.12.2025
7
1
Iveta Rozentāle

Latvijas Nacionālā sporta padome decembrī lēma un valdība apstiprināja naudas balvu piešķiršanu sportistiem par izciliem sasniegumiem olimpiskajos sporta veidos pasaules un Eiropas čempionātā. Novērtēti arī mūsējie. Cēsniece biatloniste Baiba Bendika par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu desmit kilometru iedzīšanā un jaunpiebaldzēniete BMX riteņbraucēja Veronika Stūriška par Eiropas čempionātā izcīnīto pirmo vietu U-23 grupā.

No naudas balvai iesniegtajiem 170 pieteikumiem (iepriekšējos gados apmēram tāds bija naudas balvu saņēmēju skaits) apstiprināti mazāk par 80, jo šogad padome nolēma apbalvojamo skaitā neiekļaut sportistus par sasniegumiem neolimpiskajos sporta veidos vai disciplīnās, kā arī sacensībās, kur bijusi mazāk nekā 10 valstu konkurence. Pamatojums: vienlīdzības princips jeb vienādi kritēriji, pēc kuriem vērtēti panākumi. Tādējādi šogad balvu nesaņēma arī divi paraolimpieši. Viņu skaitā Aigars Apinis, kurš izcīnīja zelta godalgu diska mešanā, un Rihards Snikus, kurš nopelnīja divas zelta godalgas Eiropas čempionātā. Abi konkrētajās disciplīnās sacentās ar sportistiem no mazāk nekā desmit valstīm. Sportisti gan norāda, ka viņu medicīniskajā klasē tas jau ir liels dalībnieku skaits, turklāt Snikus uzsver, ka vienā no disciplīnām, kurā viņš startē, pēc noteikumiem nemaz nevar būt vairāk par astoņiem sportistiem. Snikus arī atgādina, ka gan viņš, gan A. Apinis ir nominēti Trīszvaigžņu balvai kā augstāko sasniegumu paraolimpieši šajā gadā.

Latvijas Paralimpiskās komitejas (LPK) prezidente Daiga Dadzīte uzskata, ka abi naudas balvas ir godam pelnījuši. Turklāt LPK ģenerālsekretāre Liene Apine norāda, ka nav dokumenta, kurā būtu rakstīts, ka viens no kritērijiem pretendēšanai uz naudas balvām ir vismaz desmit valstu sportistu dalība konkrētajās sacensībās. Uz to Izglītības un zinātnes ministrija norādījusi, ka šāds nosacījums nav fiksēts dokumentos, taču izmantots pieteikumu izvērtēšanai pēc būtības, jo Sporta likums paredz ievērot vienlīdzības principu.
Nenoliedzami, ir jābūt kritērijiem, kā izvērtēt, kam piešķirt naudas balvu un kam tomēr ne. Taču jautājums, vai padomes arguments par dalībnieku skaitu finālā ir atbilstošs kritērijs, pēc kura vadīties. Būtībā sporta pasaulē dalībnieku skaits nekad nav bijis galvenais sasnieguma mērs. Un saprotams, ka paraolimpiskajā sportā tas ir vēl izteiktāk. Lai vispār kvalificētos startam, sportistam ir jāatbilst stingriem medicīniskiem, funkcionāliem un sportiskajiem kritērijiem. Tas nozīmē, ka sacensībās piedalās tikai tie daži, kuri spēj sasniegt augstāko līmeni ļoti specifiskos un sarežģītos apstākļos.

Sportā netrūkst piemēru, kur izcili sasniegumi tiek augstu novērtēti arī nišas vai šauri pārstāvētos sporta veidos. Ekstrēmajās disciplīnās, tehniski sarežģītos sporta veidos dalībnieku skaits vienmēr ir bijis neliels. Tomēr uzvaras šādās sacensībās netiek uzskatītas par mazvērtīgām tikai tāpēc, ka konkurence ir skaitliski ierobežota. Arī olimpiskajā sportā neviens neapšauba medaļas vērtību disciplīnās, kur startē mazāk valstu vai sportistu, ja vien ir izpildīti visi kvalifikācijas nosacījumi.

Padomes izvēle liek ļoti aizdomāties, kādu izpratni par sportiskajiem sasniegumiem mūsu valsts demonstrē. Un vai tiešām tieši valstu skaita daudzums ir vienlīdzības kritērijs? Vai tomēr būtiskākais ir tas, cik augsta ir latiņa, lai sportists vispār varētu stāvēt uz starta līnijas.

Komentāri

  • Vecais saka:
    28. decembris, 2025. 11:22

    Vienā rakstā vienam un tam pašam vārdam divi varianti: paralimpisks un paraolimpisks.
    “Paraolimpieši” noteikti izklausās labāk un loģiskāk nekā “paralimpieši”.
    Krievu laikos bērni limonādi saukāja par “limpeni”…

    Saistītie raksti

    Manta, nāc mājās!

    10:37
    27.12.2025
    17

    Saka jau, ka uz vecumu cilvēks paliek bērna prātā, un, kā zināms, bērns var izdomāt neiedomājamo un izdarīt neparedzamo. Taču, lai vai kā,    bērnībā iemācītās vērtības – ģimene, cieņa, atbildība, attieksme pret to, kas apkārt, – nekur nepazūd. Taču, kā izrādās, nav nekā tāda, kas pasaulē nemainītos. Laukos retā mājā nav suņa vai kaķa. […]

    2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

    Uzspiest “OFF” (izslēgt)

    10:35
    27.12.2025
    17

    Notikumi neapstājas. Gandrīz vai sāku jau tagad ilgoties pēc 2., 3. un 4. janvāra, kad, vismaz uz mirkli šķiet, vari beidzot atslābt. Ar šo izmisuma pilno saucienu es gan negribu nevienam uzlikt kādu atbildības nastu par savu pārguruma skrējienu, tik nevaru atturēties viegli pare­flektēt par laika un mūsu mentālo iespēju darbību salāgošanu. Bērnībā laiks velkas, […]

    3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

    Mistika racionālā laukā

    12:28
    23.12.2025
    18

    Kā jau tas nereti pēdējā laikā man gadās, līdz savādām, bet vienlaikus dziļākām pārdomām nonāku tajos neilgos starplaikos starp kādiem kārtējiem darbiem, kad atkal esmu atļāvusies iegrimt viedtālrunī. Taču, jāatzīst, tīmekļa ārēs atrodams ne viens vien interesants fakts vai pārdomu grauds. Tā arī šoreiz uzdūros rakstam, kas īsā formā un samērā vienkāršā tekstā izklāsta kādas […]

    Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

    12:27
    22.12.2025
    32

    Tikai ar pāris nedēļu starpību Latvijā risinājušies notikumi, kuriem saistība gan savā starpā, gan ar notikumiem pirms vairākiem tūkstošiem gadu, par ko stāsta sengrieķu dramaturga Eiripīda (484.- 406. g. p. m. ē.) slavenākā, mītos un leģendās balstītā traģēdija “Mēdeja”. Traģēdijas centrālais notikums, kas liek domāt visvairāk, – Mēdeja greizsirdībā un sāpēs par vīra Jāsona nodevību […]

    Sandra Deruma

    Mākslīgais sabrukums

    12:25
    22.12.2025
    30

    Arvien biežāk mēs vairs nevaram ticēt tam, ko redzam vai lasām interneta vidē. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību cilvēki izklaides pēc vai arī mērķtiecīgi piedāvā citiem maldinošu un izdomātu informāciju, attēlus un video. Tas, ka cilvēki priecājas par mākslīgā intelekta veidotiem video, kur suns izglābj bērnu vai pieaugušo no nelaimes – vai tā būtu čūska, […]

    Iveta Rozentāle

    Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

    12:24
    20.12.2025
    29

    “Lai gan dzīvojam laikā, kad pasaule ir tik savienota kā vēl nekad — ziņas nosūtīšana aizņem sekundes, bet lidojums uz otru Zemes puslodi mazāk par diennakti —, arvien vairāk laika tomēr pavadām vieni. Strādājot, ceļojot un piedzīvojot. Nereti tā ir apzināta izvēle, taču neatkarīgajai dzīvei ir arī ēnas puses. Pasaules Veselības Organizācijas pērn izstrādātais ziņojums […]

    Agnese Leiburga

    Tautas balss

    Egle rada prieku

    09:57
    17.12.2025
    21
    Cēsniece L. raksta:

    “Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

    Klientus necenšas piesaistīt

    15:11
    13.12.2025
    40
    Lasītāja I. raksta:

    “Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

    Latvijas preces - dārgas

    15:11
    13.12.2025
    36
    Seniore M. raksta:

    “Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

    Ko mainīs likuma maiņa

    11:58
    07.12.2025
    57
    1
    Lasītāja A. raksta:

    “Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

    Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

    11:57
    06.12.2025
    54
    3
    Vecmāmiņa raksta:

    “Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

    21:50
    04.12.2025
    20

