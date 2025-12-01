PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 1. decembris
Vārda dienas: Arnolds, Emanuels
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Nerimstošais Kijiv-gurums

Līga Salnite
09:50
01.12.2025
14
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Notikumi virzās pa apli, un šobrīd manī kaut kur pazudusi ticība kaut kad tikt no tā ārā. Teju ik dienu sev nākas atkārtot – kaut kad tās kara šausmas beigsies. Lai gan vairs nesaprotu, kā tieši tas var beigties, ja pat sākuma punktu sen vairs nemāku noteikt.

Mums ģeogrāfiski vistuvākais karš visvienkāršākajā, acīmredzamākajā un ļoti, nu ļoti brutālajā formā norisinās jau gandrīz četrus gadus. Par to, kas bijis iepriekš, pat nerunāsim.

Man šķiet neiespējami saprast, kā jūtas vidusmēra ukraiņu jaunietis, kāda daudzbērnu mamma Kijivā, pensionārs standarta guļamrajonā, kas patlaban, iespējams, pussa­grauts. Vēl neaptveramāk ir mēģināt iztēloties, ko domā korupcijas skandālos iesaistītās Ukrainas amatpersonas vai kas notiek galvā augstākā līmeņa militārpersonām, kad jāpieņem atbildīgi lēmumi.

Cilvēka dabā ir pielāgoties. Cilvēks kā būtne vienmēr meklēs veidus, kā izdzīvot – fiziski un psiholoģiski. Tomēr man ir grūti likt savām smadzenēm iztēloties, kā būtu dzīvot, veidot tā saucamo vienkāršo ikdienu jau ceturto gadu ar apziņu, ka nākamā diena man atkal atnesīs sliktas un pat traģiskas ziņas. Visbiežāk par nepazīstamiem cilvēkiem, attāliem bojāgājušiem kaimiņiem, kā jau valstī ar vairāk nekā 45 miljoniem iedzīvotāju. Bet var atnākt arī rīts, kad bojā gājušais ir kolēģis, paziņa no kaimiņu kāpņu telpas, skolotājs, svainis. Var pienākt arī rīts, kurš patiesībā vairs nepienāk tev.

Kā tas būtu? Nezinu. Zinu tikai to, ka gan jau mēs visi pielāgotos un – tieši tāpat kā ukraiņi – , spītējot visam, dzīvotu savu dzīvi. Cīnītos, cik vien spēka, bet turpinātu arī savas dienas gaitas.

Taču tas, ko vēlos pateikt, – cīnos ar iekšēju pretrunu. Es nespēju sev piedot to, ka nesaprotu cilvēka dabas plēsonīgo šķautni un nekādi nespēju arī gribēt to saprast.

Ziņu virsraksti ik dienu vēstī jaunus pavērsienus augstākajās diplomātiskajās sarunās. Tas viss no Ukrainas, arī no Eiropas puses, lai beidzot apturētu Krievijas iznīcības mašīnu. Amerikas prezidentam Trampam joprojām savas biznesa intereses ir augstākas par baznīcas gaili. Par pašiem krievu “ākstiem” pat runāt vairs negribas. Sen jau nav ticības, ka viss šis karš būtu vienas vadošās personas iegriba. Krievijas politiskajai elitei viss kapitāls ir atkarīgs no šīm varas spēlītēm. Tur ir milzīgs sabiedrības slānis, kas barojas no šīs ideoloģijas un līdz ar to arī no kara eksistences. Tur ir milzīga, jā, neaptverami milzīga sabiedrība…, kurai domājamais apa­rāts no ķermeņa sen jau ir izskalots. Un tā tas meldiņš bez pārtraukuma tikai skan, un visi danco pa riņķi. Tikmēr citur viņu dēļ cilvēki mirst. Nekādi nespēju atrast atbildi, kur, kam, kā, ar kādiem spēkiem jānotiek, lai šis riņķa dancis izjuktu.

Mēs visi esam noguruši no kara ziņām. Tas ir saprotami – tādi mēs drīkstam arī būt. Mēs drīkstam par to runāt. Taču nedrīkstam pārtraukt palīdzēt un sniegt atbalstu pat tad, kad esam noguruši.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
11

Šogad centram “Marta”, Latvijas sieviešu tiesību aizstāvības organizācijai, aprit 25 gadi. Centrs sniedz profesionālu rehabilitāciju vardarbībā un cilvēku tirdzniecībā cietušām pieaugušām personām. Pērn palīdzību saņēma 790 cilvēki Latvijā. Viena no būtiskākajām pārmaiņām, ko centram ar neatlaidīgu darbu izdevies panākt, ir plašākas sabiedrības izpratne, ka vardarbība ģimenē nav pieņemama. 25. novembris ir Starp­tautiskā diena vardarbības pret […]

Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
31
1

Novembris Latvijai ir nozīmīgs mēnesis, kad īpaši domājam par mūsu valsti – tās pagātni, pārbaudījumiem, iespējamo nākotni. Par Latviju es domāju arī, piedaloties divu iestāžu atklāšanā. Jaunpiebalgā bijušajā skolas ēkā durvis vēra senioru nams “Piebalga”, savukārt Cēsīs, Dārtas ielā, svinīgi tika atklāta atjaunotā Cēsu Bērzaines pamatskolas pirms­skolas “Dārtiņa” ēka. Divas celtnes, kas ļoti gaidīja atdzimšanu: […]

Iveta Rozentāle

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
38

Darba un ģimenes rūpēs, kas saistītas ar gatavošanos valsts svētkiem, it nejauši uzdūros rakstam, kas negaidīti trāpīja manā pašai sev labi noslēptā sāpju punktā. Portālā lsm.lv novembra sākumā publicēts ārstes psihoterapeites Agijas Tommes raksts par, vienkāršiem vārdiem izsakoties, vaļasprieku trūkumu mūsdienu sabiedrībā. Ievērojams uzsvars aprakstā likts uz to, kā vaļasprieki un jebkādas aizraušanās spēj papildināt […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
29

Domāju, dabas draugiem, un ne tikai, būs interesanti šīsdienas “Druvas” 10. lappusē izlasīt, kā vienā būrī sadzīvo svīres un strazdi, gādājot katrs par saviem putnēniem. Tas tapis zināms, pateicoties pie būra uzstādītajai videokamerai. Daba tiešām mēdz pārsteigt! Turklāt, attīstoties tehnoloģijām, pieaug iespējas to vērot, atklājot brīnumainas lietas dzīvās dabas pasaulē. Arī televīzijas raidījumi ne tikai […]

Sandra Deruma

Ko īsti pārstāv iedzīvotāju padomes

08:21
22.11.2025
37
1

Jau kopš pavasara ikviens novadnieks tiek mudināts iesaistīties vietējā iedzīvotāju padomē. Vietvara uzsver, ka tā ir iespēja paust savu viedokli, vajadzības pašvaldībai un tapt sadzirdētiem. Pirms tam četrus gadus tika stāstīts, cik nozīmīgas katrā pagastā, ciemā ir kopienas, ka tās, sadarbojoties ar pašvaldību, var daudz paveikt, lai uzlabotu ikdienu. Par kopienām runas pieklusušas, tagad dienas […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

09:17
18.11.2025
51

Svētku laikā, kad domāju par Latviju un tās nākotni, bieži prātā ienāk jautājums – kā mūsu valsti uztver jaunieši, vai viņiem ir svarīgi, ka dzīvojam neatkarīgā valstī. Brīžiem var šķist, ka tas vairs nav tik būtiski – jaunieši daudz ceļo, daļa izvēlas dzīvot ārzemēs un dažkārt tur jūtas pat labāk. To nevar noliegt – lai […]

Iveta Rozentāle

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nerimstošais Kijiv-gurums

09:50
01.12.2025
14
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ieraudzīt un novērst vardarbību

09:48
01.12.2025
11
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Vai spēsim mainīt demogrāfijas līkni

10:22
26.11.2025
31
1
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Ģimenes ārsts tev ieteiktu… hobiju!

08:23
23.11.2025
38
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Daba pārsteidz

08:27
22.11.2025
29

Tautas balss

Veidenbauma prēmijas tradīcija izgaist

09:49
01.12.2025
14
G.Z. raksta:

“Uz Cēsīm nebraucu, uzskatu, ka Liepā dibinātās prēmijas tradīcija ir mirusi, to apliecina arī tas, ka prēmiju saņēmušie vairs uz pasākumu neierodas (tā bija arī iepriekšējo reizi). Iespējams, mūsdienu organizatori neprot pildīt savu misiju. Protams, laiki mainās, varbūt arī tradīcijām jāmainās, bet ir jāpaskaidro un jāpastāsta tautai, ka tiek radīts kas jauns,” atsaucoties uz “Druvas” […]

Ielas daļa joprojām tumsā

08:29
24.11.2025
32
1
Iedzīvotāja raksta:

“Cēsīs, Lenču ielā, garš posms joprojām tumšajā diennakts laikā nav apgaismots. Ja jau tur nav iespējams pievadīt elektrību, varbūt pašvaldība var izvietot gaismekļus, kas izmanto saules enerģiju. Privā­tajās teritorijās tādi mēdz būt. Ielu laternas, protams, tie neaizvietos, tomēr būs daudz patīkamāka sajūtu gan gājējiem, gan braucējiem,” ieteica Lenču ielas apkaimes iedzīvotāja.

Ja nav savas automašīnas

08:29
24.11.2025
28
Līgatnes iedzīvotāja raksta:

“Ja nav sava transporta, mums, līgatniešiem, nav iespējas aizbraukt uz koncertu vai izrādi Cēsīs. Pēdējais autobuss uz mūsu pusi nāk astoņos vakarā, bet arī ar to var aizbraukt tikai līdz Augšlīgatnei, ne pilsētai. Tātad var teikt, ka kultūras pasākumi pilsētā mums nav pieejami. Kā to varētu mainīt?” jautāja Līgatnes iedzīvotāja.

Veidenbauma prēmijai jāatgriežas Liepā

08:27
23.11.2025
29
Literatūras cienītāja raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka Eduarda Veidenbauma prēmiju šogad pasniegs Cēsīs, ne Liepā, kā tas bijis tradicionāli. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Tieši tas, ka pagodinājuma pasniegšanas ceremonija gandrīz 60 gadu notiek dzejnieka dzimtajā pagastā Liepā, ir īpašā pievienotā vērtība. Tā ir kā visu Veidenbauma novadnieku novērtējums literātam, Veidenbauma prēmijas saņēmējam. Cēsīs un Cēsu Izstāžu namā notiek […]

Atbildība arī gājējam

08:26
22.11.2025
24
Cēsniece V. raksta:

“Agrāk bērniem skolā mācīja satiksmes noteikumus. Atceros, ka teica: “Pirms šķērsojiet brauktuvi, vispirms paskatieties pa kreisi, pēc tam pa labi, vai nebrauc kāda automašīna. Tikai pēc tām ejiet pāri ielai.” Un tas attiecas ne tikai uz vietām, kur nav gājēju pārejas, bet arī tur, kur tās ir. Taču tagad bērni un jaunieši vispār neskatās, vai […]

Sludinājumi

Citi

11:54
12.11.2025
21

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

20:43
04.11.2025
27

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054