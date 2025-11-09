PIESLĒGTIES
Svētdiena, 9. novembris
Vārda dienas: Teodors
Neko nezinu, vainīgs neesmu

Sandra Deruma
08:18
09.11.2025
13
1
Sandra Deruma

“Starp mašīnām, motoriem, meitenēm [..]; Starp rūcieniem, kaucieniem, svilpieniem [..] … atskan…” Nē, nē, ne jau dzeguzes balss (kā citētajos dziesmas vārdos). Publiskajā telpā reizi pa reizei dzirdams bijušā politiķa un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vārds. Kā atceramies, savu politiķa statusu viņš zaudēja, jo atklātībā nāca (tika izcelta) lieta par viņa izšķērdīgi dārgajiem lidojumiem, esot Ministru prezidenta amatā. Toreiz, labi saprotot, ka, protams, nav dūmu bez uguns, bet kāds/-i tomēr ir pacenties “nolidināt” Kariņu no politikas debesīm, atzīšos, bija viņa mazliet žēl. Tomēr cilvēks , nešaubos, daudz laba bija darījis Latvijai, tātad arī katram no mums. Jā, varbūt sāka zaudēt realitātes sajūtu, tādā amatā esot, kā bieži redzams pie daudziem jo daudziem, kad, līdzīgā “tronī” sēžot, galva mēdz sareibt…Par to tiešām žēl.

Pavisam citādi ir tagad, kad lieta par dārgajiem premjera lidojumiem tiek nodota tiesai un uz apsūdzēto sola tiek aicināts nu jau arī bijušais Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis, bet nav zināms, vai K.Kariņam vispār būs jāiet uz tiesu – kaut vai liecināt! Par šo situāciju “Privātajai Dzīvei” (Pdz) viņš sacījis: “.. es jau sen esmu centies skaidrot, ka par valdības vadītāja saimnieciskiem jautājumiem nekad neviens premjers nav lēmis.” Tātad tīrs un balts, un nevainīgs? Sēdies jebkurā lidmašīnā, kura sagādāta? Vai būtu bijis ar mieru pārvietoties ar lidojošo paklāju, ja vien tas būtu iespējams?

Ja nopietni, mieru neliek jautājums – pat ja Ministru prezidents formāli nav atbildīgs par notikušo naudas izšķērdēšanu (diviem miljoniem eiro), vai tiešām viņš nezināja, kas notiek, cik tas maksā un cik jēdzīgi tas ir? Vai ir kaut vai bijušā Ministru prezidenta un galu galā vīrieša cienīgi paziņot, ka atbildība jāuzņemas vienīgi citiem? Tēlot nezinīti, balstoties tikai uz administratīviem un juridiskiem priekšrakstiem?

Tas tiesa, lietu šķetinās un vainīgās personas/personu nosauks tiesa. Bet, vērojot notiekošo no malas ap šo lietu, un ne tikai, ļoti jāpiekrīt J.Citkovska Pdz sacītajam: “Lielākais jautājums šobrīd, vai politiķi vispār ir gatavi uzņemties atbildību.[..] Ja politiķi pieņem lēmumus un par tiem neatbild, mums valstī ir milzīga problēma.”

Ļoti gribētos ticēt, ka arī šīs politiskās lietas šķetināšana, tāpat kā teikts par notiekošo ap Stambulas konvenciju, ir uzsākusi politiskās virtuves attīrīšanos, padarot redzīgākus, gudrākus un izprotošākus katru no mums.

Komentāri

  • Vecais saka:
    9. novembris, 2025. 11:29

    To, ka Kariņam sareibusi galva, neviens “privātais” žurnālists laikus neieraudzīja. Un kā tu, cilvēks, ieraudzīsi, ja bez aizķeršanās nāca nodokļu nauda no Mediju atbalsta fonda, t.i., no tās pašas Kariņa valdības…

    Atbildēt

    • Atbildēt

    Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

    Tautas balss

    Kas aizstāvēs stirnu?

    08:19
    09.11.2025
    6
    Lasītāja raksta:

    “Aizvien nerimst satraukums par Bauskas novadā nošautajiem suņiem. Protams, jāizpēta, vai situācija tiešām bija tāda, ka dzīvnieki jālikvidē. Tomēr jocīgi, ka neviens nerunā par saplosīto stirnu, kas bija redzama fotogrāfijās. Vai šo dzīvnieku aizsardzība nerūp nevienam?” pārdomās dalījās lasītāja.

    Nav jāpārmet, bet jāpalīdz

    08:16
    09.11.2025
    9
    Iedzīvotāja raksta:

    “Izlasīju “Druvā” par sirmgalvi, kura Taurenē baro ap trīsdesmit kaķu. Uzskatu, ka nedrīkst kundzei to pārmest un teikt, ka tagad viņai pašai ar visiem dzīvniekiem jātiek galā. Saprotams taču, ja pie tevis atnāk bezpalīdzīgs dzīvnieks, tu viņu pabarosi. Es arī esmu sastapusies ar līdzīgām situācijām. Ik pa laikam man pieklīdis kāds kaķis, domājams, no kaimiņu […]

    Kaķis izglābj kaķi

    08:18
    08.11.2025
    28
    Seniore raksta:

    “Dalīšos neparastā piedzīvojumā. Dēla ģimene dzīvo Cēsīs, daudzdzīvokļu mājā. Viņiem ir kaķene. No rīta izlaiž pastaigā, vakarā, kad nāk mājās no darba, kaķene ir klāt. Bet vienu vakaru minkas nav. Sauc, meklē, bet tā nerādās. Tāpat nākamajā dienā. Kad klāt brīvdienas, dodas kaķi apkaimē meklēt, bet sasaukt neizdodas. Mājās pie ārdurvīm pretī ņaudot nāk kaimiņa […]

    Gājēju pāreja var būt bīstama

    08:15
    08.11.2025
    29
    Cēsniece G. raksta:

    “Cēsīs, Valmieras ielā, gājēju pāreja netālu no “Maxima” un iepretī stadionam ir apgaismota, taču autovadītājam ļoti grūti saprast, vai aiz gaismu atstarojošiem stabiņiem uz pārejas jau stāv cilvēks, kurš tūlīt šķērsos ielu. Šajā vietā, manuprāt, vajadzēt kaut ko mainīt, pieaicināt satiksmes drošības ekspertu, lai izvērtē situāciju. Agrāk, kad vēl nebija aizliegts kreisais pagrieziens, iebraucot lielveikala […]

    Vai izdosies labas attiecības

    08:15
    07.11.2025
    15
    Lasītājs K. raksta:

    “Lasu, ka Latvija un Indija stiprinās sadarbību drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Man tas izklausās dīvaini. Indija taču bija tā, kas pirka Krievijas naftu un “baroja” agresorvalsti. Ja pareizi atceros, vairāk nekā 30 procenti jēlnaftas, ko pārstrādāja Indija, pērn bija iepirkta Krievijā. Tagad, kad ASV noteikusi sankcijas Krievijas lielajiem naftas uzņēmumiem, Indija pārtrauc pirkt šo […]

