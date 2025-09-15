PIESLĒGTIES
Ne visiem Tēva diena ir svētki

Iveta Rozentāle
08:44
15.09.2025
41
Iveta Rozentāle

Arī es esmu no tiem, kas priecājas, ka bērnu ikdienā aizvien vairāk iesaistās tēti. Viņi arvien biežāk redzami vecāku sapulcēs skolā, bērnudārzā, piedalās pasākumos kopā ar bērniem un ir mīloši tēti savā ģimenē. Sabiedrībā mainās sen iesakņojies stereotips, ka bērna audzināšana ir tikai mammas uzdevums. Pēdējās desmitgadēs būtiski mainījusies tēvu loma gan Latvijā, gan pasaulē. Par to liecina arī fakts, ka arvien vairāk tēvu izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, lai mazuļa pirmajos dzīves mēnešos patiesi būtu klātesoši, izveidotu saikni ar jaundzimušo un paši atklātu sevi jaunajā lomā. Tāpēc manu sirdi silda, ka ģimenēs ienāk jaunā tradīcija svinēt Tēva dienu.

Tomēr Centrālās pārvaldes dati atgādina, ka arvien daudzās Latvijas ģimenēs bērnu audzina tikai viens vecāks, visbiežāk tā ir mamma. 2024. gada sākumā    mājsaimniecībās ar bērniem 30,88% gadījumu bērns auga ģimenē ar vienu pieaugušo. Vairāk nekā piektajā daļā Latvijas mājsaimniecību – 23,34% – bērnu audzina tikai māte, 4,96% tēvs un 2,59% – cits pieaugušas. Tas nozīmē, ka joprojām ir vīrieši, kuri neuzņemas atbildību, nerūpējas par savu bērnu. Ir labi, ja ģimenē ir mīļš opis, sirsnīgs krusttēvs vai cits vīrietis, kurš bērna dzīvē ieņem nozīmīgu lomu. Un sveicienus Tēva dienā pelnījuši arī viņi.

Taču šie statistikas skaitļi atgādina, ka svētki ne tikai priecē, bet arī atklāj, kā sabiedrībā pietrūkst. Un jāatzīst, ja Mā­miņdienā ir mazāk bērnu, kuri prieka vietā izjūt skumjas, tad Tēva dienā šādu bērnu ir vairāk. Ikdienā mēs pierodam dzīvot tā, kā ir, bet svētkos īpaši izjūtam arī to, kā nav. Domājams, ka ne viena vien mazā meitene bērnudārza vai skolas izlaidumā ir ilgojusies pēc dejas ar tēti, bet tā nav bijusi iespējama. Tāpēc es atzinīgi vērtēju iniciatīvu ne tikai godināt tētus, bet palīdzēt situācijās, kad šajā nozīmīgajā lomā trūkst kādu zināšanu vai pārliecības. Neviens cilvēks nepiedzimst par vecāku, mēs visi par tādiem kļūstam, un arī tēti tāpat kā mammas var nezināt, kā labāk rīkoties, kā audzināt savu atvasi.   

Tēta zaudējums notiek arī brīdī, kad vecāks dodas mūžībā. Neatkarīgi, vai to piedzīvo maza meitene, pusaudze vai jau pieaugusi meita vai dēls, zaudējuma sāpes svētkos atbalsojas vēl spēcīgāk, kad jāpieņem jaunā realitāte, ka nozīmīgā cilvēka vairs nav blakus.

Jebkurš vecāks – gan tas, kurš piedalās savas atvases ikdienā, gan tas, kurš nepiedalās – atstāj nospiedumu bērna dzīvē. Kāds pozitīvu, bet kāds negatīvu. Cik spēcīgi tēva personība ietekmē bērna dzīvi, aizdomājos, lasot par nu jau mirušo dzīvnieku pētnieku austrālieti Stīvu Ērvinu, kas pazīstams arī kā “krokodilu mednieks”. Viņa bērni, meita Bindija un dēls Roberts, iet tēva pēdās, strādā Austrālijā zoodārzā. Un Bindijas četrgadīgā meita jau ar aizrautību runā par krokodilu barošanu. Arī Latvijā ir piemēri, kas parāda tēva nozīmi bērna dzīvē. Tā mūsu Maestro Raimonds Pauls ļoti labiem vārdiem atceras savu tēvu, atzinis, ka viņš bijis stingrs, bet ļoti nozīmīgs cilvēks, lai palīdzētu dēlam palikt uzticīgam mūzikai.   

Tēva diena ir atgādinājums, ka ne tikai mammas, bet arī tēva klātbūtne ir viena no lielākajām dāvanām, ko bērns var saņemt un piedzīvot. Un katram tētim ir iespēja šo dāvanu sniegt.

Saistītie raksti

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
12

Šajās dienās nav “karstāka” sarunu temata kā Krievijas dronu ielidošana Polijas teritorijā. Informācijas kanālos spriež, analizē, prognozē, plāno, kā reaģēt, ko darīt turpmāk. Nezināmais – ko aiz aizslēgtām durvīm runā tie, kas patiešām saprot, kas notiek. Man kā “dīvāna ekspertam” gribētos, lai Krievija nekavējoties saņemtu nopietnu atbildi no Eiropas un pārējās civilizētās pasaules. Bet, neko […]

Sandra Deruma

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
17

Nesen viesojos Ņujorkā, vienā no pasaules metropolēm. Dienās, ko pavadīju tur, starp daudzajiem apskates objektiem un pastaigām viens no galamērķiem bija arī 2001.gada 11.septembra baismīgā, visu pasauli sastindzinošā terorakta piemiņas vieta – “9/11” muzejs un memoriāls. Esot tur, Manhetenas daļā, kur patiesi kūsā dzīvība, gandrīz vai virst bizness un kopumā ir tieši tā sajūta, ka […]

Anna Kola

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
29

Protams, karš Ukrainā jau kuro gadu ( diemžēl) ir viena no galvenajām tēmām plašsaziņas līdzekļos. Tiek sekots līdzi frontes virzībai, būtiskākajiem uzbrukumiem, bruņojuma situ­ācijai, tiek vēstīti cilvēkstāsti gan no frontes, gan citādi iesaistītajiem. Ukraina nebija gatava savu kultūras vērtību nosargāšanai, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu. Joprojām sabiedriskās organizācijas aizpilda robu kultūras jomas finansējumā un […]

Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
38
1

Ir pilnīgi skaidrs, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps pats sev liekas burvīgs. Viņš nebeidz vien slavināt savu ietekmi dažādu konfliktu (pat tādu, kuri nemaz nedraudēja sākties) atrisināšanā. Turklāt, kā jau īsteni pašapmierināts cilvēks, viņš sagaida, ka arī apkārtējie paudīs sajūsmu, to papildinot ar kādu vērā ņemamu balvu. Kā žurnālā “Ir” rakstīja komentētājs Pauls […]

Agnese Leiburga

Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

08:54
08.09.2025
37

Cēsu novadā darbu uzsākusi pašu skujeniešu ievēlētā Skujenes pagasta iedzīvotāju padome. Tajā iesaistītie ir apņēmības pilni strādāt, aizstāvēt vietējo intereses. Tajā pašā laikā, kad Skujenes pagastā, arī Inešu un Kaives pagastā bija aicinājums pieteikties darbam iedzīvotāju padomē. Interesentu pietrūka, kaut pieteikšanās termiņu pagarināja, neatradās pieci pagasta iedzīvotāji, kuri uzņemtos bez atalgojuma    veltīt laiku un […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
40
2

Mēs faktiski droši varam apgalvot, ka Putins ir sliktais un Zeļenskis- labais, ja runājam par karu Ukrainā. Tomēr ne vienmēr tas ir tik vienkārši. Varbūt bērnu vecumā vai agrā jaunībā vēl pasauli var diezgan skaidri sadalīt pareizās un nepareizās kategorijās, bet vēlāk, katram no mums pieaugot un, ko tur liegties, arī novecojot, tas kļūst arvien […]

Agnese Leiburga

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
39
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
25
5
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
32
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
40
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
27
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

