Nav jau tik slikti ar vidi

Līga Salnite
20:57, 14. Jan, 2026
Uztveriet to kā joku ar atskaņām vai naivu galvas māšanu līdzi valsts iestāžu “ruporā” skanošajam, bet, nenoliegšu, sajutos mazliet mierīgāka, izlasot, ka Cēsu un vēl piecos citos novados Valsts vides dienesta (VVD) ieskatā tiekot risinātas problēmas, par kurām ziņojumos norāda iedzīvotāji. Piemēram, tie ir par nevietā izmestiem atkritumiem, tajā skaitā būvniecības pārpalikumiem, arī smakām, kas traucē ikdienai.

Protams, vienmēr ir vieta uzlabojumiem gan pašvaldības komunikācijā, gan darbībā. Taču fakts, ka dzīvojam teritorijā, kur vides jautājumi ir svarīgi daudziem, turklāt, vēl būtiskāk, – tiem, kas strādā pašvaldībā, iepriecina.

Kā vēsta VVD, Latvijas iedzīvotāji visbiežāk dienestu pagājušajā gadā sasnieguši caur mobilo lietotni “Vides SOS” , tādi bijuši teju pieci tūkstoši gadījumu. Uz pusi mazāk sūdzības pieņemtas ar tālruņa starpniecību, bet 732 ziņojumi dienestam pienākuši e-pasta vēstulēs. Tieši ar iedzīvotāju atbalstu VVD inspektori spēj konstatēt pārkāpumus gan dažādu uzņēmumu darbībās, gan zemes dzīļu izmantošanā, gan arī zvejas noteikumu pārkāpumos.

Visai saprotams, ka iedzīvotāju ziņojumos visbiežāk tiek minēti sadzīves atkritumi vidē. Valsts mērogā tādi bijuši 1362 gadījumi. Neapmierinātības cēlonis bijis arī traucējošas smakas, par tām fiksētas 1224 sūdzības. Un vēl gana daudz signālu bijuši par neatbilstoši apsaimniekotiem būvniecības atkritumiem – 528 reģistrētigadījumi.

Pēc saņemto ziņojumu izvērtēšanas ievērojama daļa tiekot nodoti risināšanai paš­valdībām un valsts kapitālsabiedrībām, tostarp arī akciju sabiedrībai “Latvijas valsts meži”, kas arī atsaucīgi risina sarežģījumus. Reizē ar Cēsu novadu šajā jautājumā tiek uzteikta arī Jūrmalas un Liepājas pilsētas, Mārupes, Ogres un Olaines novadu paš­valdības, kuras aktīvi re­aģējot uz lietotnē saņemtajiem ziņojumiem. Taču lielākais sirdsmiers mums, protams, ir par savējo novadu. Un ar to negribu tik daudz slavēt kādu, bet gan drīzāk iedrošināt ikvienu– ziņojiet, rakstiet un zvaniet VVD speciālistiem! Agrāk vai vēlāk, bet risinājums jūsu pamanītajam vides piesārņojumam tiks rasts un mēs visi dzīvosim tīrākā Cēsu novadā.

