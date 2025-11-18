PIESLĒGTIES
Otrdiena, 18. novembris
Vārda dienas: Aleksandrs, Doloresa, Brīve
Mūsdienu jaunieši un patriotisms - citāds, bet joprojām īsts

Iveta Rozentāle
09:17
18.11.2025
6
Iveta Rozentāle

Svētku laikā, kad domāju par Latviju un tās nākotni, bieži prātā ienāk jautājums – kā mūsu valsti uztver jaunieši, vai viņiem ir svarīgi, ka dzīvojam neatkarīgā valstī. Brīžiem var šķist, ka tas vairs nav tik būtiski – jaunieši daudz ceļo, daļa izvēlas dzīvot ārzemēs un dažkārt tur jūtas pat labāk. To nevar noliegt – lai cik mums Latvija būtu mīļa, ir lietas, kurās vēl varam augt.

Vidzemes Augstskolas pētnieki, tostarp asociētā profesore Ieva Bērziņa, vairāku gadu garumā pētījuši patriotisma izpratni Latvijā. Secinājums ir iepriecinošs – kopumā mūsu sabiedrība ir patriotiska, arī jaunieši. Tomēr ir vērts domāt, ko mēs katrs saprotam ar šo jēdzienu un kādu rīcību tas paredz. Pētījums rāda, ka jauniešu pilsoniskā izglītība vēl ir nepietiekama – daudzi nezina, kā praktiski var iesaistīties, aizstāvēt savu valsti vai stiprināt sabiedrību.

Taču tas nenozīmē, ka jaunieši nav patrioti. Viņu patriotisms vienkārši izpaužas citādi. Jaunā paaudze, kas augusi brīvā Latvijā, nereti nejūt vajadzību pierādīt mīlestību pret valsti ar skaļiem vārdiem vai simboliem, kas svarīgi vecākai paaudzei. Bet tāpat kā mums viņiem svarīga ir rīcība – iespēja darīt kaut ko, kas padara valsti labāku, iespēja uzņemties iniciatīvu, palīdzēt citiem.

Un to var redzēt ikdienā. Pat ja daļa jauniešu nepiedalās vēlēšanās, pēdējā protesta akcijā, kas pulcēja vairāk nekā 10 tūkstošus iedzīvotāju, parādīja, ka arī jaunieši pauž savu viedokli un parāda savu balsi, ja uzskata, ka tas ir svarīgi. Dziesmu un deju svētki, kas izturējuši dažādus laikus, ir svarīgi arī jauniešiem. Viņu emocijas, dziedot kopkorī, dejojot Daugavas stadionā un pārstāvot savu novadu gājienā, ir patiesas un ļoti spēcīgas. Ir skolēni, kuri raksta svinīgas un patiesi iedvesmojošas runas Valsts svētku reizēs, citi organizē Jauniešu dienas vai iesaistās Jauniešu domē, kāds savā pagastā izdara ko labu vai organizē vietējo pasākumu. Cēsu novadā jaunieši piedalās iniciatīvu projektu konkursos, uzlabo vietējo infrastruktūru, iesaistās brīvprātīgajā darbā. Jaunieši iesaistās Zemessardzē vai izvēlas brīvprātīgo dienestu. Tā ir vēlme būt daļai no vietas, kurā jaunietis dzīvo, un arī daļai no procesiem, kas veido mūsu valsts nākotni, kā arī vēlme nosargāt to, kas mums ir. Mīlestība pret vietu, kurā jaunietis dzīvo un vēlme padarīt to labāku, manuprāt, ir patriotisms.

Jaunieši mīl Latviju, tikai citādi. Un būtībā patriotisms sākas no mazām lietām: no tā, ko jaunieši izdara tepat, savā novadā, lai Latvija būtu labāka rīt. Un kamēr jaunieši darīs un ticēs vietai, kurā dzīvo, tikmēr arī būs Latvija.

Saistītie raksti

Patriotiskie burkšķētāji

09:15
18.11.2025
4

Jociņi, kas ietver nu jau folklorizējušos teicienu “viss ir slikti” ir samērā populāri. Nereti, ja kāds par kaut ko sūdzas, atrodas viens cits, kurš iestarpina frāzi “viss ir slikti”. Pēdējā laikā vairākās sarunās iznācis pieskarties šai tematikai. Īsti neizskaidrojamu iemeslu dēļ mums patīk iedomāties, ka citur dzīve ir labāka, īpaši, ja runa ir par vecās […]

Agnese Leiburga

Ievainojamība – pretimnācēja, kolēģa, mana un tava

09:17
17.11.2025
14

Nav jau tā, ka nekad par to neaizdomājamies. Par to, ka esam ievainojami un it viegli kādā brīdī vairs nevaram darīt to, ko līdz šim esam uztvēruši kā pašsaprotamu. Varam nonākt slimnīcā, varam iekļūt ugunsgrēkā, varam vienkārši palikt bez darba vai uzticama drauga. Tomēr – ik reizi, par to atceroties, gribas noskurināties. Attapties. Mēs visi […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Kādam vien pieci eiro, citam būtisks atbalsts

09:21
12.11.2025
31

Saka, ka mēs esot ziedotāju tauta. Visu, kas nav valstiskā vai individuālā līmenī sakārtots, esam gatavi ātri atrisināt, pa visiem saziedojot nepieciešamo summu. Ģimene nevar atļauties atgādāt uz mājām tuvinieku, kas miris ārzemēs, nekas, saziedosim naudu. Trūkst līdzekļu slimības ārstēšanai, ko nekompensē valsts, vēršanās pie sabiedrības nereti palīdz. Biatlona komandai pietrūkst naudas dalībai sacensībās, arī […]

Agnese Leiburga

Neko nezinu, vainīgs neesmu

08:18
09.11.2025
65
1

“Starp mašīnām, motoriem, meitenēm [..]; Starp rūcieniem, kaucieniem, svilpieniem [..] … atskan…” Nē, nē, ne jau dzeguzes balss (kā citētajos dziesmas vārdos). Publiskajā telpā reizi pa reizei dzirdams bijušā politiķa un Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa vārds. Kā atceramies, savu politiķa statusu viņš zaudēja, jo atklātībā nāca (tika izcelta) lieta par viņa izšķērdīgi dārgajiem lidojumiem, esot […]

Sandra Deruma

Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

08:17
08.11.2025
36

Šonedēļ gardās noskaņās notiek Cēsu novada rudens Restorānu nedēļa, kad mūspuses restorāni aicina doties garšu piedzīvojumā, katrs piedāvājot citu ēdienkarti. Kamēr vieni īpašo piedāvājumu sagatavo no mūspusē audzētiem produktiem un pat servējuši to uz novadā radītajiem traukiem, citi vilina ar svešādiem ēdienu nosaukumiem. Restorānu nedēļa, protams, cenšas iepazīstināt ar piedāvājuma daudzveidību, taču daudzi iedzīvotāji ir […]

Iveta Rozentāle

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
33

Diezgan droši var apgalvot, ka pasaulē nav ideālu valstu – arī labklājīgākajās un demokrātiskākajās valstīs ir jautājumi, kurus grūti atrisināt vai ar kuriem politiķi pat necenšas tikt galā. Ik pa laikam neatrisinātās problēmas sakrājas, un tad sākas vēlētāju protesti, dumpji un sapņi par citu parlamentu, citiem politiķiem un citu vēlēšanu sistēmu. Latvija, protams, nav izņēmums: […]

Sallija Benfelde

Tautas balss

Skatītājam sarežģīti

09:19
17.11.2025
25
Teātra cienītāja K. raksta:

“Apmeklēju Cēsu novada amatierteātru skati. Priecājos par daudzveidīgajiem kolektīviem, interesantajiem iestudējumiem. Mūsu tautā tiešām ir daudz talantu: gan uzvedumu autori, gan režisori, gan aktieri savu darbu dara ar aizrautību un azartu. Bet tomēr viena iebilde par to, kur notika skates izrādes. Pro­tams, labi, ka tās skatāmas novada attālākajos pagastos, bet, no otras puses, Cēsis tomēr […]

Pilsētai vajag jaunu svētku rotu

09:29
14.11.2025
27
Seniore raksta:

“Nauda jātaupa, skaidrs, bet gribētos gan, lai Cēsīs beidzot būtu kaut kas jauns valsts svētku noformējumā. Nezin cik gadu Vienības laukumā redzams viens un tas pats. Savukārt karogi ap laukumu jau sen neliek domāt par svētkiem, tie kļuvusi par ikdienas daļu. Domāju, daudzi cēsnieki uz 18.novembri gribētu redzēt krāšņāku pilsētu,” sprieda seniore.

Par maz informācijas

09:28
13.11.2025
25
1
Cēsniece J. raksta:

“Izlasīju par Cēsu pilsētas padomes sēdi.Būtu zinājusi, ka tāda notiek, būtu aizgājusi. Informācijas par to vai nu nebija, vai bija par maz, lai cilvēks, kurš ikdienā neseko visiem notikumiem pilsētā, to pamanītu. Ja nevar citādi, var taču izlikt afišas, garāmejot tās cilvēks ierauga. Feisbuks taču visiem nepaziņo, ja neesi īstajā “burbulī”, vēsts pie tevis neatnāks,” […]

Kam piederēs teritorija pie Raiskuma ezera

09:28
13.11.2025
34
Pārgaujas apvienības iedzīvotāja raksta:

“Gaidām, kad kāds pateiks, kas notiks ar pašvaldības zemi Raiskuma krastā. Vai to mainīs pret privātīpašumu pie Cēsu pilsētas stadiona? Ezermala gan bijusi nomā, bet nomnieks vienmēr ļāvis izmantot teritoriju ikvienam, tā bija apkaimes iedzīvotājiem pieeja ezeram, atpūtas vieta. Kāpēc cēsnieku intereses par vienu zemes pleķīti ir pirmajā vietā? Vai pilsētas stadionam ir kādi lieli […]

Medijam ir spēks

09:27
12.11.2025
21
Lasītājs raksta:

“Pērn un šī gada sākumā zvanīju “Druvai” par to, cik sliktā stāvoklī ir Liepas dzelz­ceļa pārbrauktuve. Šovasar beidzot to salaboja. Domāju, savs nopelns tajā ir arī avīzei. Paldies!” pauda lasītājs.

11:54
12.11.2025
12

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

20:43
04.11.2025
17

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

06:47
23.10.2025
35

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998