PIESLĒGTIES
Otrdiena, 23. decembris
Vārda dienas: Viktorija, Balva
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Mistika racionālā laukā

Līga Salnite
12:28
23.12.2025
7

Kā jau tas nereti pēdējā laikā man gadās, līdz savādām, bet vienlaikus dziļākām pārdomām nonāku tajos neilgos starplaikos starp kādiem kārtējiem darbiem, kad atkal esmu atļāvusies iegrimt viedtālrunī. Taču, jāatzīst, tīmekļa ārēs atrodams ne viens vien interesants fakts vai pārdomu grauds. Tā arī šoreiz uzdūros rakstam, kas īsā formā un samērā vienkāršā tekstā izklāsta kādas pētnieces ceļu piena sastāva izzināšanā.

Lielbritānijā bāzētā izklaides vietne “The Two Pennies” (“Divi peniji”) regulāri publisko dažādus vēsturiskos faktus, par kuriem ikdienā vai skolās apgūstamajā obligātajā saturā nekad neuzzināsim. Šoreiz man gadījās stāsts par pienu – gan ne “pienu” tā lauksaimnieciskajā izpratnē, bet dzīvnieku informācijas nodošanas mehānismu paaudžu paaudzēs. Kad man piedzima pirmais bērns, man šķiet, zinātnieces Keitijas Hindes atklājumi jau kaut kur apkārtnē virmoja, jo īpaši grūtnieču aprūpē šīs idejas aizgāja uz “urrā”, taču nekad to nebiju lasījusi tā skaidri noformulētu no pētnieka skatupunkta. Izrādās, jau 2008. gadā K. Hinde, sava pēcdoktorantūras pētījuma ietvaros strādādama pie rēzus makaku mātīšu piena paraugiem, atklāja kaut ko tādu, par ko iepriekš neviens nebija runājis. Konsekventi pierādījās, ka makaku mammām veidojas radikāli atšķirīgs piens, ja bija piedzimis mazulis – puika vai meitene. Dēli saņēma pienu ar augstāku tauku un proteīnu daudzumu, savukārt meitām paredzētais piena daudzums vienmēr bija lielāks un ar augstāku kalcija sastāvu. Un tā tas sistemātiski atkārtojās, lai gan jāatgādina, ka nevienas mātes piena sastāvs nekādi nesakrīt ar citas mātes organisma devumu.

Un tā nu šī zinātniece aizrāvās, padziļināja pētniecību šajā jomā, vienlaikus aktīvi sākot publiski runāt par šo tēmu. Ap 2011. gadu, kad viņa mēģinājusi meklēt citu pētnieku darbus par mātes piena sastāvu, K. Hinde ieraudzīja, ka cilvēces dokumentētajā vēsturē ir divkārt vairāk pētījumu par vīriešu erekcijas disfunkciju nekā par mātes pienu – cilvēka pirmo ēdienu, mūsu katra sākumu.

Galvenais slēdziens – mātes piens ir kā pirkstu nospiedums. Absolūti unikāls. Taču ar vēl vienu īpatnību – tas spēj mainīties atbilstoši bērna vajadzībām. Pēc pavisam neilga laika, kad slima mazuļa mikroskopisku siekalu daļiņas nonāk mammas krūtī, orkāna cienīgā tempā mātes organisms saražo antivielas, ar ko jau nākamajā barošanas reizē atvase tiek “ārstēta”, un tas beidzas tad, kad mazulis ir pilnībā vesels. Ar pienu mēs, mātes, arī iegrozām sava bērna temperamentu lielākā trauksmainībā vai rāmā mierā.

Pati interesantākā visu šo atklājumu iespaidā man šķiet atziņa – bērna barošana ir nepārtraukti atgriezeniska (kaut neapzināta) komunikācija starp diviem ķermeņiem. Vairāk nekā 200 miljonu gadu veca vēstījuma nodošanas sistēma no paaudzes paaudzē. “Saruna”, kas iezīmē cilvēka attīstību katrā it kā tik vienkāršajā barošanas reizē.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
20

Tikai ar pāris nedēļu starpību Latvijā risinājušies notikumi, kuriem saistība gan savā starpā, gan ar notikumiem pirms vairākiem tūkstošiem gadu, par ko stāsta sengrieķu dramaturga Eiripīda (484.- 406. g. p. m. ē.) slavenākā, mītos un leģendās balstītā traģēdija “Mēdeja”. Traģēdijas centrālais notikums, kas liek domāt visvairāk, – Mēdeja greizsirdībā un sāpēs par vīra Jāsona nodevību […]

Sandra Deruma

Mākslīgais sabrukums

12:25
22.12.2025
20

Arvien biežāk mēs vairs nevaram ticēt tam, ko redzam vai lasām interneta vidē. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību cilvēki izklaides pēc vai arī mērķtiecīgi piedāvā citiem maldinošu un izdomātu informāciju, attēlus un video. Tas, ka cilvēki priecājas par mākslīgā intelekta veidotiem video, kur suns izglābj bērnu vai pieaugušo no nelaimes – vai tā būtu čūska, […]

Iveta Rozentāle

Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

12:24
20.12.2025
24

“Lai gan dzīvojam laikā, kad pasaule ir tik savienota kā vēl nekad — ziņas nosūtīšana aizņem sekundes, bet lidojums uz otru Zemes puslodi mazāk par diennakti —, arvien vairāk laika tomēr pavadām vieni. Strādājot, ceļojot un piedzīvojot. Nereti tā ir apzināta izvēle, taču neatkarīgajai dzīvei ir arī ēnas puses. Pasaules Veselības Organizācijas pērn izstrādātais ziņojums […]

Agnese Leiburga

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
30

Diskusijas pret vēja parkiem Cēsu novadā sit augstu vilni. Un ne tikai pie mums, emocionāls sasprindzinājums par vēja elektrostaciju būvniecību ir visā Latvijā. Saprotams, kurš gan grib no savas lauku mājas, savas lauku sētas ikdienā redzēt lielos vēja rotorus! Rimtajā Latvijas ainavā, kur mežu horizonts mijas ar lēzeniem pauguriem, pļavām un aizvien vairāk labības laukiem, […]

3 Andra Gange 150x150.jpg

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
31

Brīvdienā caurskatot ziņu virsrakstus internetā, uzmanību piesaistīja informācija vietnē “Tvnet.lv”, kas vēstīja: ”Eiropas Savienība (ES) ir jālikvidē, lai pārvaldību nodotu atsevišķām valstīm, paziņojis “Space X” dibinātājs un uzņēmuma “Tesla” īpašnieks miljardieris Īlons Masks, kuram Eiropas Komisija (EK) nesen piemēroja sodu 120 miljonu eiro apmērā. “ES ir jālikvidē, un suverenitāte jāatdod atsevišķām valstīm, lai valdības varētu […]

Agnese Leiburga

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
37

Neesmu nekāds izņēmums, gribas un gribas to pasauli kritizēt, pasūkstīties, pažēloties, pavaimanāt. Ja tam visam vēl ir klausītāji, vēl labāk – piekritēji -, ko gan vairāk vēlēties! Šajā ziņā labāka temata kā “Kad mēs augām, tad tā negāja!” nav. Tomēr bieži vien jāatzīst – vaina jau ir arī manī pašā, jo nespēju tam laikam skriet […]

Sandra Deruma

Domas un viedokļi

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Mistika racionālā laukā

12:28
23.12.2025
7
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
20
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mākslīgais sabrukums

12:25
22.12.2025
20
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

12:24
20.12.2025
24
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
30

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
20
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
37
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
35
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
53
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
51
2
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
18

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054