Mīlestību var izrādīt arī ziedojot

Februāris, un ne tikai 14. datums, bieži vien tiek atzīmēts kā Mīlestības mēnesis. Iepriekš nebiju aizdomājusies, ka viena no mīlestības formām varētu būt ziedošana, jo īpaši asiņu ziedošana. Arī mūsu novadā februārī būs iespēja ziedot asinis, izbraukuma Donora diena 19. februārī notiks Jaunpiebalgā.



“Druvā” jau rakstījām, ka gada sākumā ļoti trūka vairāku asinsgrupu asinis. Man par pārsteigumu pat manas asinsgrupas, kas nav reta, krājumi līdz šim lielākā vai mazākā mērā, bet vienmēr bija pietiekamā daudzumā, janvārī bija sarukuši līdz minimumam, un cilvēki tika aicināti ziedot īpaši šo asinsgrupu. Bet, kamēr viena asinsgrupa pildījās, sāka trūkt jau citas, un atkal citas. Trūkstošo donoru asins krājumu dēļ, lai arī uz neilgu brīdi, tomēr tika ierobežota plānveida operāciju veikšana. Šobrīd var atviegloti uzelpot, jo, ieejot Valsts asinsdonoru centra mājaslapā, redzams uzraksts: “Paldies donoriem par atsaucību! Turpinām gaidīt visu asinsgrupu donorus!!!” Jā, ar trīs izsaukuma zīmēm.



Protams, decembrī bija daudz brīvdienu, kas šķietami varētu mazināt ziedoto asiņu daudzumu un vienlaikus palielināt negadījumu skaitu, kad steidzami nepieciešamas asinis. Tomēr pagājušogad bijusi lielākā asinsdonoru atsaucība pēdējos 12 gados, liecina Valsts asins­donoru centra (VADC) apkopotā informācija. Visā Latvijā asinis ziedotas 62 332 reizes, kas ir par 2420 reizēm vairāk nekā pirms gada. VADC direktore Egita Pole ir norādījusi, ka donori patiesi ir atsaucīgi, tomēr ir dramatiski palielinājies slimnīcu pieprasījums pēc asins komponentiem.



Pēc ziedotāju lielās aktivitātes Cēsīs varētu šķist, ka ļoti daudzi cilvēki ziedo asinis. Tomēr pēc aizvadītā gada datiem tikai 3,9% no Latvijas iedzīvotājiem ir donori, tas, manuprāt, apliecina, ka šī kustība var kļūt vēl lielāka. Bet, saprotams, ne visi, kuri to vēlas darīt, drīkst ziedot asinis.



Laikā, kad donori tika ļoti aktīvi uzrunāti ziedot asinis, bija tādi, kuri aizrādīja, ka nav nevienas brīvdienas, kad šo labo darbu būtu iespējams paveikt. Jā, asinsdonoru centrs brauc arī izbraukumos uz uzņēmumiem, pašvaldībām, arī izglītības iestādēm, ļaujot to ļoti operatīvi izdarīt pat darba dienā, tomēr, ja cilvēks to dara individuāli, īsti nav iespējams nodot asinis ārpus tradicionālā darba laika. Protams, donoriem saskaņā ar Darba likumu pēc asins ziedošanas pienākas apmaksāta atpūtas diena, tomēr ir cilvēki, kas labprāt to darītu brīvdienā, īpaši ņemot vērā, ka arī vēl nākamajā dienā var nejusties fiziski labi. VADC gan skaidroja, ka iepriekš jau ir eksperimentēts ar donoru pieņemšanas laikiem un pieredze rādījusi, ka sestdienās un vakara stundās atsaucība ir zema.



Tomēr, ņemot vērā kritisko situāciju, kas bija izveidojusies, 25. janvārī Rīgā bija iespēja ziedot asinis arī sestdienā. Un izrādījās, ka potenciālo donoru rinda bija tik gara, ka nācās stāvēt vairākas stundas un daļa pat nevarēja to pagūt izstāvēt. Ņemot vērā tik lielu atsaucību, asinsdonoru centrs ir izlēmis tuvākajā laikā Donoru dienu Rīgā reizi mēnesī rīkot sestdienā. Ziedotāji, priecīgi par šo paziņojumu, aicināja par tādu iespēju padomāt arī reģionos, kā arī rosināja informatīvu īsziņu nosūtīt donoriem, kas dzīvo citviet. Ieskatoties asins nodošanu punktu darba laikos, jāteic, ka Rīgā, Jelgavā, Latgales filiālē ir darba dienas, kad pieņem līdz pat sešiem vai pusseptiņiem vakarā, tātad tuvumā dzīvojošie var pagūt arī pēc darba laika. Tomēr mūspusē gan izbraukuma reizes notiek darba dienas laikā, arī Valmierā Vidzemes slimnīcas asins sagatavošanas kabinetā donorus pieņem tikai dienas pirmajā pusē.



Katrā ziņā gada sākumā es pārdzīvoju, ka pietrūkst asiņu, lai palīdzētu cilvēkiem, kam tas akūti vajadzīgs, bet tagad priecājos, ka arī Valsts asinsdonoru centrs meklē ceļus, kā kļūt arvien pieejamākiem cilvēkiem, kuri vēlas izdarīt labo darbu. Jo tieši tā iespējams nonākt līdz vispozitīvākajam vēlamajam rezultātam.