Mīlestība virmo gaisā

Latvijā joprojām ir cilvēki, kas Valentīna dienai nepievērš uzmanību, savukārt citiem jau ir izveidojušās savas tradīcijas, kā svinēt Mīlestības svētkus. Veikalu skatlogi izdekorēti sarkanos toņos ar mazākām un lielākām sirsniņām, kafejnīcas gatavojas klientu pieplūdumam, savukārt bankas atgādina neuzķerties uz viltus mīlniekiem un brīdina par romantisko krāpšanu, kuras apmēri turpina pieaugt.
Bankas “Luminor” dati liecina, ka, salīdzinot ar 2024. gadu, pērn identificēto romantiskās krāpšanas gadījumu skaits ir dubultojies. Izrādās, ticamības radīšanai viltvārži nu jau pielieto arī mākslīgo intelektu. Ja agrāk izmantoja internetā paņemtas svešu cilvēku fotogrāfijas, tagad ar mākslīgā intelekta palīdzību tiek radīti pilnīgi jauni mīlnieku personāži. Un, ja ir cilvēki, kuriem vakara saruna ar “ChatGPT” ir kļuvusi par saturīgu laika pavadīšanu, nav brīnums, ka ir dāmas, kuras ļaujas viltus mīlnieku valdzinājumam.
Pēc bankas “Luminor” datiem visbiežāk par upuriem kļūst sievietes pēc 58 gadu vecuma, bet uzņēmums atgādina, ka krāpnieku nagos var iekrist ikviens neatkarīgi no dzimuma vai vecuma, jo krāpšana tiek īstenota, izmantojot cilvēka dabisko vēlmi pēc tuvības un izvairīšanās no vientulības. Diemžēl cerētās mīlestības vietā, uzticot naudu nelaimē iekļuvušajam mīlniekam, cilvēks naudu zaudē . Valsts policijas dati liecina, ka pērn Latvijas iedzīvotāji romantiskās krāpniecības shēmās zaudējuši vismaz 166 858 eiro, norādot, ka cietušo noteikti ir vairāk, jo daļa izvēlas par notikušo neziņot ne bankai, ne tiesībsargājošām iestādēm.
Tajā pašā laikā zinu cilvēkus, kas iepazinušies tieši 14. februārī vai arī šajā dienā sākuši tikties kā pāris. Un sarunā ar Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Ivetu Gabrāni uzzinu, ka, lai gan populārākais kāzu laiks ir vasara, tomēr ir pāri, kuri izvēlas laulību reģistrēt tieši 14. februārī, un tādi pāri ir arī šogad. Gados, kad Mīlētāju diena ir darba diena, topošie laulātie šo datumu izvēlas, lai dotos uz Dzimtsarakstu nodaļu apliecināt savu vēlmi apprecēties. Kopumā pagājušajā gadā Cēsu novadā savas attiecības oficiāli noformējuši par 27 pāriem vairāk nekā 2024. gadā, turklāt daļa no viņiem izvēlējušies kāzas bez lieciniekiem, svinot šo dienu divi vien.
Esmu no cilvēkiem, kuri priecājas par katru piedzimušo bērniņu un katru laulību ostā iestūrējušo pāri. Gan tas, ka bērni turpina dzimt, gan cilvēki vēlas laulāties, man dod cerību Latvijas un vispār pasaules nākotnei, sajūtu, ka dzīvei ir sava kārtība un tā turpinās, neskatoties uz dažādiem globāliem notikumiem un pārmaiņām.
