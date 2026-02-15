PIESLĒGTIES
Svētdiena, 15. februāris
Vārda dienas: Alvils, Olafs, Aloizs, Olavs
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Mīlestība virmo gaisā

Iveta Rozentāle
20:01, 15. Feb, 2026
Iveta Rozentāle

Latvijā joprojām ir cilvēki, kas Valentīna dienai nepievērš uzmanību, savukārt citiem jau ir izveidojušās savas tradīcijas, kā svinēt Mīlestības svētkus. Veikalu skatlogi izdekorēti sarkanos toņos ar mazākām un lielākām sirsniņām, kafejnīcas gatavojas klientu pieplūdumam, savukārt bankas atgādina neuzķerties uz viltus mīlniekiem un brīdina par romantisko krāpšanu, kuras apmēri turpina pieaugt.

Bankas “Luminor” dati liecina, ka, salīdzinot ar 2024. gadu, pērn identificēto romantiskās krāpšanas gadījumu skaits ir dubultojies. Izrādās, ticamības radīšanai viltvārži nu jau pielieto arī mākslīgo intelektu. Ja agrāk izmantoja internetā paņemtas svešu cilvēku fotogrāfijas, tagad ar mākslīgā intelekta palīdzību tiek radīti pilnīgi jauni mīlnieku personāži. Un, ja ir cilvēki, kuriem vakara saruna ar “ChatGPT” ir kļuvusi par saturīgu laika pavadīšanu, nav brīnums, ka ir dāmas, kuras ļaujas viltus mīlnieku valdzinājumam.

Pēc bankas “Luminor” datiem visbiežāk par upuriem kļūst sievietes pēc 58 gadu vecuma, bet uzņēmums atgādina, ka krāpnieku nagos var iekrist ikviens neatkarīgi no dzimuma vai vecuma, jo krāpšana tiek īstenota, izmantojot cilvēka dabisko vēlmi pēc tuvības un izvairīšanās no vientulības. Diemžēl cerētās mīlestības vietā, uzticot naudu nelaimē iekļuvušajam mīlniekam, cilvēks naudu zaudē . Valsts policijas dati liecina, ka pērn Latvijas iedzīvotāji romantiskās krāpniecības shēmās zaudējuši vismaz 166 858 eiro, norādot, ka cietušo noteikti ir vairāk, jo daļa izvēlas par notikušo neziņot ne bankai, ne tiesībsargājošām iestādēm.

Tajā pašā laikā zinu cilvēkus, kas iepazinušies tieši 14. februārī vai arī šajā dienā sākuši tikties kā pāris. Un sarunā ar Cēsu novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Ivetu Gabrāni uzzinu, ka, lai gan populārākais kāzu laiks ir vasara, tomēr ir pāri, kuri izvēlas laulību reģistrēt tieši 14. februārī, un tādi pāri ir arī šogad. Gados, kad Mīlētāju diena ir darba diena, topošie laulātie šo datumu izvēlas, lai dotos uz Dzimtsarakstu nodaļu apliecināt savu vēlmi apprecēties. Kopumā pagājušajā gadā Cēsu novadā savas attiecības oficiāli noformējuši par 27 pāriem vairāk nekā 2024. gadā, turklāt daļa no viņiem izvēlējušies kāzas bez lieciniekiem, svinot šo dienu divi vien.

Esmu no cilvēkiem, kuri priecājas par katru piedzimušo bērniņu un katru laulību ostā iestūrējušo pāri. Gan tas, ka bērni turpina dzimt, gan cilvēki vēlas laulāties, man dod cerību Latvijas un vispār pasaules nākotnei, sajūtu, ka dzīvei ir sava kārtība un tā turpinās, neskatoties uz dažādiem globāliem notikumiem un pārmaiņām.

Komentāri

PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Vai Cēsis kļūs lielākas

17:16, 10. Feb, 2026

Jaunajā mājvietā liek kapsulu ar vēstījumu nākamajām paaudzēm

02:00, 11. Feb, 2026

Brauc paezera ledu un sabojā laipu

08:02, 10. Feb, 2026

Cēsniece Linda Jermacāne rada apģērbu

07:26, 15. Feb, 2026

Izsolei Cēsu industriālā parka teritorijā pieejami četri zemes gabali

02:00, 10. Feb, 2026

Kā no gaisa nokrīt betona ražotne

02:00, 13. Feb, 2026
2

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mīlestība virmo gaisā

20:01, 15. Feb, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Nelaim-īg(n)ums it visā

14:24, 14. Feb, 2026
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Nav laika veselībai

18:07, 13. Feb, 2026
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Apkure un dzīvība

18:08, 12. Feb, 2026
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Smalkā robeža starp peļņu un dabas aizsardzību

17:55, 11. Feb, 2026

Tautas balss

Tilts. Ieguvumi un zaudējumi

14:26, 15. Feb, 2026
Lasītājs raksta:

“Līgatnē pār Gauju celšot tiltu. Un kas tad notiks ar pārceltuvi? Tas taču ir vēsturisks […]

Varbūt var lētāk

14:25, 13. Feb, 2026
Seniore M. raksta:

“Lasīju “Druvā” par salauzto laipu Ratnieku ezerā. Citur izskanēja, ka nodarītie zaudējumi pašvaldībai ir 20 […]

Kur Cēsīs atrast taksometru

17:57, 10. Feb, 2026
Seniore raksta:

“Nesaprotu, kur Cēsīs atrodama taksometru pietura. Esmu cilvēks gados. Atbraucu ar autobusu no Piebalgas puses, […]

Pastaiga pa ledu

17:56, 10. Feb, 2026
Lasītāja M. raksta:

“Dzirdēju ziņās, ka Rīgas pašvaldības policija kontrole Daugavas ledus biezumu un domes mājaslapā ir karte, […]

Bibliotēkas lasītāju ērtībai

14:36, 5. Feb, 2026
Lasītāja raksta:

“Cik labi, ka tagad Cēsīs pie Centrālās bibliotēkas ierīkota otra auto apstāšanās vieta. Stāvēt gan […]

Sludinājumi

Citi

16:07, 9. Feb, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Meklē darbu

19:12, 3. Feb, 2026

Veicu kā privātpersona celtniecības darbus. Kas saistīts ar dzīvokļa un kosmētiskiem remontdarbiem. Vēlēms Cēsīs vai […]