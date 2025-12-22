PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 22. decembris
Vārda dienas: Saulvedis, Saule
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

Sandra Deruma
12:27
22.12.2025
9
Sandra Deruma

Tikai ar pāris nedēļu starpību Latvijā risinājušies notikumi, kuriem saistība gan savā starpā, gan ar notikumiem pirms vairākiem tūkstošiem gadu, par ko stāsta sengrieķu dramaturga Eiripīda (484.- 406. g. p. m. ē.) slavenākā, mītos un leģendās balstītā traģēdija “Mēdeja”. Traģēdijas centrālais notikums, kas liek domāt visvairāk, – Mēdeja greizsirdībā un sāpēs par vīra Jāsona nodevību nogalina viņu abu divus dēlus.
Tas katram vecākam, īpaši mātēm, šķiet visneiespējamākais. Kā atņemt dzīvību pašas bērniem?! Kaut kas tāds iespējams tikai pasakās, mītos un filmās! Taču, nē.

Pagājušajā nedēļā raidījumā “Panorāma” tika ziņots par Mārupes novadā notikušu satraucošu un ģimenei postošu incidentu. Kāda sieviete, aizdomās par dubultslepkavības mēģinājumu, ir apcietināta. Viņa, iespējams, ģimenes konflikta dēļ mēģinājusi noindēt savu dzīvesbiedru un dēlu, izmantojot nezināmas izcelsmes vielu. Pēc tam viņa centusies atņemt dzīvību arī sev. Par laimi, mediķi spējuši glābt visus trīs ģimenes locekļus. Policija turpina izmeklēšanu, noskaidrojot precīzus notikušā apstākļus un indīgās vielas izcelsmi. Pagaidām vairāk neko nezinām un droši vien neuzzināsim arī par sievietes rīcības motīviem, jo no sabiedrības ziņkāres tiek sargāta jau tā tik ļoti cietusī ģimene.

Ļoti piesardzīgi tiek minēti iemesli, kādēļ dzīvi izbeigt Daugavas ūdeņos nolēma Ilona Jaukule, atstājot bez mātes mazgadīgus bērnus. Kas notika sievietes dzīvē, lai savas atvases atstātu bāreņos? Visbiežāk jau tieši bērni sievietes attur, lai arī kas būtu noticis pašas dzīvē, no tik dramatiskas izvēles, apzinoties, cik pašos pamatos satricināta dzīve viņiem būs bez mātes. No neoficiāliem avotiem gan dzirdēts, ka vainīgi vīra radītie pārdzīvojumi.

Šie divi notikumi atsauca atmiņā kādu nu jau pirms vairāk nekā desmit gadiem Ventspilī notikušu traģēdiju. Toreiz jauna sieviete Ventā no tilta vispirms iemeta savus divus un trīs gadus vecos dēliņus, pēc tam upē ielēca arī pati. Sievieti izglāba, bērniņi aizgāja bojā. Tajā laikā sabiedrība bija mazāk saudzējoša un tika ziņots par bērnu tēva aiziešanu pie citas sievietes, ko bērnu māte nespēja pārdzīvot.

Šo sāpīgo jautājumu cilvēce nespēj nekādi kontrolēt vai ietekmēt gadu tūkstošiem. Kā vienīgais risinājums ir apcietināt un sodīt sievieti, protams, ja vien viņa palikusi dzīva. Tiesa, ir mēģināts skaidrot, kas notiek pieviltas sievietes mātes jūtu pasaulē. Tā analītiskās psihiatrijas portālā jungian.lv pausts: “Katra sieviete, kura piedzīvojusi nodevību no tuva drauga vai vīra, varētu atpazīt sevī Mēdejas ciešanas un izmisumu. Šajā jūtu reakciju nemainīgumā, cauri gadsimtiem, atspoguļojas nodotas sievietes arhetipiskā pārdzīvojuma stīga. Neēšana, negulēšana, nerimtīga raudāšana, milzīgas un dziļas zaudējuma skumjas un sāpes, tāds kā sastinguma stāvoklis, dvēseles ciešanas par ievainotu uzticību, fiziskas sāpes, pašizolēšanās un dusmas – tā var raksturot nodevības pārdzīvojumu, ko dažādā ilgumā un intensitātē piedzīvojušas sievietes tūkstošiem gadu senā vēsturē un mūsdienās. Emocionā­las sāpes var būt tik lielas, ka tās nevar atšķirt no fiziskām. Sieviete var pat stundām ilgi, no ārpuses it kā sastingusi gulēt, raudāt vai mēmi skatīties tukšumā. Vai gluži pretēji, haotiski rosīties, bet bērniem, saim­niecībai, darbam, sociālajai dzīvei šajā stadijā praktiski nav iespējams pievērsties. Neaprak­stāmas skumjas, ciešanas un vēl vāji apzinātas nojausmas, ka nekas vairs nekad nebūs, kā bijis.”

Diemžēl ar skaidrošanu vien, kā rāda dzīve, ir par maz. Jūtu pasaule visai grūti pakļaujas likumiem un noteikumiem, turklāt mūsdienās par šiem notikumiem mediji runā, cik vien iespējami, maz. It kā jau pareizi, jo ar traģēdiju saistītajiem ģimenes locekļiem bēdu pietiek.

Ik pa laikam sāpīgo tēmu izceļ teātri. Pašlaik Valmieras teātra laikmetīgās mākslas telpā “Kurtuve” skatāma izrāde “Mēdeja”. Biļetes izpērk ātri. Ar Eiripīda “Mēdeju” vidusskolēnus iepazīstina literatūras stundās, bet ne jau visiem agrās jaunības posmā ir dzirdīgas ausis.

Bet kā būtu, ja vecāki jau laikus gatavotu savas atvases ģimenes dzīvei, ja baznīca, runājot ar saderinātajiem, ja dzimt­sarakstu nodaļas, pieņemot laulības pieteikumus, pievērstu uzmanību arī šādiem gadījumiem.

Vien nevajadzētu aizmirst, ka pamatu pamats ir ģimene, kur tiek ieliktas pamatvērtības. Visu cieņu vecākiem, kas saviem pieaugušajiem bērniem saka: “Ar ko izvēlējies radīt bērnus, ar to jādzīvo!” Un ļoti, ļoti palicis atmiņā “Dzelzs vilka” solista Jura Kaukuļa sacītais: “Tēvs man mācīja, ka esmu atbildīgs par sievieti, kuru izvēlējos un kura man dzemdējusi bēr­nus.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Mākslīgais sabrukums

12:25
22.12.2025
11

Arvien biežāk mēs vairs nevaram ticēt tam, ko redzam vai lasām interneta vidē. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību cilvēki izklaides pēc vai arī mērķtiecīgi piedāvā citiem maldinošu un izdomātu informāciju, attēlus un video. Tas, ka cilvēki priecājas par mākslīgā intelekta veidotiem video, kur suns izglābj bērnu vai pieaugušo no nelaimes – vai tā būtu čūska, […]

Iveta Rozentāle

Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

12:24
20.12.2025
23

“Lai gan dzīvojam laikā, kad pasaule ir tik savienota kā vēl nekad — ziņas nosūtīšana aizņem sekundes, bet lidojums uz otru Zemes puslodi mazāk par diennakti —, arvien vairāk laika tomēr pavadām vieni. Strādājot, ceļojot un piedzīvojot. Nereti tā ir apzināta izvēle, taču neatkarīgajai dzīvei ir arī ēnas puses. Pasaules Veselības Organizācijas pērn izstrādātais ziņojums […]

Agnese Leiburga

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
29

Diskusijas pret vēja parkiem Cēsu novadā sit augstu vilni. Un ne tikai pie mums, emocionāls sasprindzinājums par vēja elektrostaciju būvniecību ir visā Latvijā. Saprotams, kurš gan grib no savas lauku mājas, savas lauku sētas ikdienā redzēt lielos vēja rotorus! Rimtajā Latvijas ainavā, kur mežu horizonts mijas ar lēzeniem pauguriem, pļavām un aizvien vairāk labības laukiem, […]

3 Andra Gange 150x150.jpg

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
30

Brīvdienā caurskatot ziņu virsrakstus internetā, uzmanību piesaistīja informācija vietnē “Tvnet.lv”, kas vēstīja: ”Eiropas Savienība (ES) ir jālikvidē, lai pārvaldību nodotu atsevišķām valstīm, paziņojis “Space X” dibinātājs un uzņēmuma “Tesla” īpašnieks miljardieris Īlons Masks, kuram Eiropas Komisija (EK) nesen piemēroja sodu 120 miljonu eiro apmērā. “ES ir jālikvidē, un suverenitāte jāatdod atsevišķām valstīm, lai valdības varētu […]

Agnese Leiburga

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
37

Neesmu nekāds izņēmums, gribas un gribas to pasauli kritizēt, pasūkstīties, pažēloties, pavaimanāt. Ja tam visam vēl ir klausītāji, vēl labāk – piekritēji -, ko gan vairāk vēlēties! Šajā ziņā labāka temata kā “Kad mēs augām, tad tā negāja!” nav. Tomēr bieži vien jāatzīst – vaina jau ir arī manī pašā, jo nespēju tam laikam skriet […]

Sandra Deruma

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
38
1

Domāju, tāpat kā es, ne viens vien novadnieks brīdī, kad ir bijis jātiek pie kāda veselības aprūpes speciālista, ir secinājis, ka vai nu jāgaida ilgāk nekā līdz šim, vai arī šogad nemaz pie tā vairs nav iespējams tikt, jo kvotas vienkārši beigušās. Tur, kur kādreiz izmeklējumu varēja saņemt uzreiz, tagad labākā gadījumā rinda ir tikai […]

Iveta Rozentāle

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
9
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Mākslīgais sabrukums

12:25
22.12.2025
11
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

12:24
20.12.2025
23
3 Andra Gange 150x150.jpg
Andra Gaņģe

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
30

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
19
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
37
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
35
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
51
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
51
2
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

Sludinājumi

Citi

21:50
04.12.2025
18

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054