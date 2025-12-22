PIESLĒGTIES
Pirmdiena, 22. decembris
Vārda dienas: Saulvedis, Saule
Mākslīgais sabrukums

Iveta Rozentāle
12:25
22.12.2025
11
Iveta Rozentāle

Arvien biežāk mēs vairs nevaram ticēt tam, ko redzam vai lasām interneta vidē. Līdz ar mākslīgā intelekta attīstību cilvēki izklaides pēc vai arī mērķtiecīgi piedāvā citiem maldinošu un izdomātu informāciju, attēlus un video. Tas, ka cilvēki priecājas par mākslīgā intelekta veidotiem video, kur suns izglābj bērnu vai pieaugušo no nelaimes – vai tā būtu čūska, kas ieslīdējusi istabā, krītoša mašīna pagalmā vai lava, kas plūst uz māju, vairs nepārsteidz – cilvēki komentē, ir sajūsmā un dalās ar to tālāk. Bet laikam pirmo reizi ir tā, ka viltota attēla dēļ ir ietekmēta vilciena satiksme. Tas gan nav noticis Latvijā (mums vilcieni visbiežāk kavējas laikapstākļu, elektrības un negadījumu dēļ), bet gan Lielbritānijā.

BBC ziņojis, ka Lielbritānijā pēc nelielas zemestrīces kāds publicējis bildi ar it kā sabrukušu dzelzceļa tiltu. Viltojums bijis tik ticams, ka uz pusotru stundu tika apturēta vilcienu satiksme, līdz tilts tika apsekots un speci­ālisti pārliecinājās, ka tas ir kārtībā un vilcieni var to droši šķērsot. 32 pasažieru un kravas vilcienu satiksme šī iemesla dēļ tika kavēta, jo tie vai nu palēnināja savu gaitu, vai bija nepieciešams pilnībā apstāties. Pētnieciskā žurnāliste Inga Spriņģe, kura uz šo notikumu atsaucas, vērtē, ka jaunākās mākslīgā intelekta programmas novērš tās nianses, kas vēl pirms neilga laika ļāva viegli atšķirt patiesi radītas bildes no mākslīgi veidotajām. Viņa arī raksta, ka 30 sekunžu laikā radījusi ticamu attēlu, kas parāda it kā sabrukušu Akmens tiltu. Tādējādi izdomājumu varam radīt nepilnas minūtes laikā, savukārt, lai pārliecinātos, vai tā ir patiesība, ir nepieciešams daudz ilgāks laiks.

Ir skaidrs, ka mums arvien rūpīgāk būtu jāizvēlas, kur iegūstam informāciju. Šķiet, ka internetā varam atrast visu, kas vajadzīgs. Bet jāteic, ka tajā arvien grūtāk atsijāt graudus no pelavām. Arī Inga Sprinģe atgādina – arvien būtiskāks ir informācijas avots. Un jāteic, ka ir ļaudis, kuri ir iemācījušies mērķtiecīgi veidot informāciju tā, lai attēls, video vai teksta saturs liktos kā ziņa, ko pasniedzis oficiāls un uzticams informācijas avots. Arvien biežāk nevaram ticēt tam, ko redzam, dzirdam vai lasām.

Virtuālā vide mūsdienu pasaulē aizņem lielu telpu, bet jautājums, vai tajā ievērojam tikpat lielu piesardzību kā reālajā dzīvē. Mākslīgā intelekta laikmetā kritiskā domāšana kļūst vēl nepieciešamāka prasme kā agrāk, kad informācijas avotu, no kuriem iegūt informāciju, bija ļoti maz. Tādēļ, pirms noticēt redzētajam vai nospiest pogu “dalīties”, ir vērts nesteidzīgi pārbaudīt informācijas avotu un uzdot sev jautājumu – kāds mērķis ir šim attēlam vai tekstam, kam tas ir izdevīgi un vai tam patiešām ir uzticams pamats. Pretējā gadījumā viltota bilde vai video var kļūt ne tikai par nevainīgu izklaidi, bet par iemeslu reālām sekām līdz pat apdraudējumam cilvēku drošībai.

Mēdeja – no mīta līdz mūsdienām

12:27
22.12.2025
9

Tikai ar pāris nedēļu starpību Latvijā risinājušies notikumi, kuriem saistība gan savā starpā, gan ar notikumiem pirms vairākiem tūkstošiem gadu, par ko stāsta sengrieķu dramaturga Eiripīda (484.- 406. g. p. m. ē.) slavenākā, mītos un leģendās balstītā traģēdija “Mēdeja”. Traģēdijas centrālais notikums, kas liek domāt visvairāk, – Mēdeja greizsirdībā un sāpēs par vīra Jāsona nodevību […]

Sandra Deruma

Informatīvajā virpulī, bet vientuļi

12:24
20.12.2025
23

“Lai gan dzīvojam laikā, kad pasaule ir tik savienota kā vēl nekad — ziņas nosūtīšana aizņem sekundes, bet lidojums uz otru Zemes puslodi mazāk par diennakti —, arvien vairāk laika tomēr pavadām vieni. Strādājot, ceļojot un piedzīvojot. Nereti tā ir apzināta izvēle, taču neatkarīgajai dzīvei ir arī ēnas puses. Pasaules Veselības Organizācijas pērn izstrādātais ziņojums […]

Agnese Leiburga

Vēja parki – starp faktiem, bailēm un vajadzību pēc skaidras galvas

09:56
18.12.2025
29

Diskusijas pret vēja parkiem Cēsu novadā sit augstu vilni. Un ne tikai pie mums, emocionāls sasprindzinājums par vēja elektrostaciju būvniecību ir visā Latvijā. Saprotams, kurš gan grib no savas lauku mājas, savas lauku sētas ikdienā redzēt lielos vēja rotorus! Rimtajā Latvijas ainavā, kur mežu horizonts mijas ar lēzeniem pauguriem, pļavām un aizvien vairāk labības laukiem, […]

3 Andra Gange 150x150.jpg

Lielo puiku spēles

09:54
17.12.2025
30

Brīvdienā caurskatot ziņu virsrakstus internetā, uzmanību piesaistīja informācija vietnē “Tvnet.lv”, kas vēstīja: ”Eiropas Savienība (ES) ir jālikvidē, lai pārvaldību nodotu atsevišķām valstīm, paziņojis “Space X” dibinātājs un uzņēmuma “Tesla” īpašnieks miljardieris Īlons Masks, kuram Eiropas Komisija (EK) nesen piemēroja sodu 120 miljonu eiro apmērā. “ES ir jālikvidē, un suverenitāte jāatdod atsevišķām valstīm, lai valdības varētu […]

Agnese Leiburga

Pasmejies par sevi pats

15:12
15.12.2025
37

Neesmu nekāds izņēmums, gribas un gribas to pasauli kritizēt, pasūkstīties, pažēloties, pavaimanāt. Ja tam visam vēl ir klausītāji, vēl labāk – piekritēji -, ko gan vairāk vēlēties! Šajā ziņā labāka temata kā “Kad mēs augām, tad tā negāja!” nav. Tomēr bieži vien jāatzīst – vaina jau ir arī manī pašā, jo nespēju tam laikam skriet […]

Sandra Deruma

Arvien "liesākā" veselības aprūpes pieejamība

15:11
14.12.2025
38
1

Domāju, tāpat kā es, ne viens vien novadnieks brīdī, kad ir bijis jātiek pie kāda veselības aprūpes speciālista, ir secinājis, ka vai nu jāgaida ilgāk nekā līdz šim, vai arī šogad nemaz pie tā vairs nav iespējams tikt, jo kvotas vienkārši beigušās. Tur, kur kādreiz izmeklējumu varēja saņemt uzreiz, tagad labākā gadījumā rinda ir tikai […]

Iveta Rozentāle

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
19
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
37
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
35
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
51
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
51
2
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

