Sestdiena, 8. novembris
Vārda dienas: Aleksandra, Agra
Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

Iveta Rozentāle
08:17
08.11.2025
6
Iveta Rozentāle

Šonedēļ gardās noskaņās notiek Cēsu novada rudens Restorānu nedēļa, kad mūspuses restorāni aicina doties garšu piedzīvojumā, katrs piedāvājot citu ēdienkarti. Kamēr vieni īpašo piedāvājumu sagatavo no mūspusē audzētiem produktiem un pat servējuši to uz novadā radītajiem traukiem, citi vilina ar svešādiem ēdienu nosaukumiem.

Restorānu nedēļa, protams, cenšas iepazīstināt ar piedāvājuma daudzveidību, taču daudzi iedzīvotāji ir atraduši savu iecienīto virtuvi un izvēlas maltīti kādā kafejnīcā vai restorānā arī ikdienā. Tāpēc nav pārsteigums, ka puse Latvijas iedzīvotāju regulāri izvēlas gatavu maltīti līdzņemšanai, izmantojot restorānu, kafejnīcu un veikalu piedāvājumu, kā liecina oktobrī “Lido” veiktā aptauja.

Šo iespēju īpaši iecienījuši un regulāri izmanto 70 % jauniešu, 65 % cilvēku vecumā no 30 līdz 39 gadiem un 50 % iedzīvotāju 40–49 gadu vecuma grupā. Galvenais iemesls, kāpēc priekšroka dota gatavajai kulinārijai, ir laika trūkums – to norādījuši 42% respondentu, un tas ir raksturīgi gandrīz visām vecuma grupām, liecina aptauja. Jauniešiem ēdiena pasūtīšana ir arī brīnišķīgs veids, kā pavadīt laiku ar draugiem, savukārt cilvēkiem darbaspējīgā vecumā tas palīdz sabalansēt darba pienākumus un rūpes par ģimeni. Interesanti, ka 24% respondentu norāda, ka gatavā kulinārija sniedz iespēju ēst daudzveidīgāk, bet, ņemot vērā, ka tāds vērtējums dominē jauniešu atbildēs, tas kļūst saprotamāk.

Savukārt man kā cilvēkam, kas pusdienās lielākoties ēd jau iepriekš mājās sagatavotu maltīti vai arī veikalā nopirkto, bet ne gatavu maltīti, aptaujas secinājums, ka arvien mazāk gatavojam mājās, pirmajā brīdī šķiet mulsinošs. Lai gan zinu cilvēkus, kas tiešām katru dienu pusdieno kādā kafejnīcā vai restorānā, tāpat redzu, cik labprāt jaunieši tiekas iecienītā kafejnīcā vai pasūta ēdiena piegādi uz mājām. Un, redzot veikalu piedāvājumu, saprotu, ka ar siltu un gardu maltīti sevi var nodrošināt arī cilvēki, kuri nemaz nemāk gatavot vai kam tiešām tam neatliek laika, jo ēst gatavošana visai ģimenei patiesi aizņem visnotaļ daudz stundu. Turklāt, ja parēķina, cik izmaksā kārtīga vakariņu maltīte ģimenei, arī gatavs ēdiens nemaz nešķiet dārgs.

Domājams, ka Cēsīs nevarētu būt tik pārsteidzoši daudz jauku kafejnīcu un restorānu, ja nebūtu klientu. Protams, tajās jūtams ikdienas ritms – pusdienās un pēc darba apmeklētāju ir vairāk, tāpat saulainās brīvdienās, kad cilvēki vairāk iziet no mājas. Maltīti restorānā bieži savieno ar kāda kultūras pasākuma apmeklējumu vai gluži vienkārši – draugu satikšanās prieku.  Katrā ziņā piedāvājums ir tik plašs, ka katra garšas kārpiņām atrodas kas tīkams. Un tomēr, domāju, nekas nevar aizstāt mājās ceptos pīrāgus vai biezpiena plātsmaizi, kūpinātu zivtiņu vai šmorētu gaļu. Katrā mājā ir savs firmas ēdiens, ko labprāt bauda gan paši mājinieki, gan ciemiņi. Tādēļ ticu, ka arvien būs ģimenes, kas turpinās gatavot mājās.

Partijas bez partijām un vēlēšanas bez vēlēšanām?

08:13
07.11.2025
16

Diezgan droši var apgalvot, ka pasaulē nav ideālu valstu – arī labklājīgākajās un demokrātiskākajās valstīs ir jautājumi, kurus grūti atrisināt vai ar kuriem politiķi pat necenšas tikt galā. Ik pa laikam neatrisinātās problēmas sakrājas, un tad sākas vēlētāju protesti, dumpji un sapņi par citu parlamentu, citiem politiķiem un citu vēlēšanu sistēmu. Latvija, protams, nav izņēmums: […]

Sallija Benfelde

Otrreizējo lietu LIELĀ bode

08:29
06.11.2025
19

Aizvadītajā nedēļā kādā brīvbrīdī uzdūros angļu un velsiešu televīzijas kanāla “BBC Cymru Wales” sižetam par lielveikalu Zviedrijā. Lielu tirdz­niecības kompleksu, kur dažādos mazos veikaliņos tirgo visplašākā sortimenta lietotas preces un produktus, kas tapuši no otrreizējām izejvielām. Tik vienkārši. Un – man vajadzēja kādu mirkli, lai to aptvertu, manuprāt, – vienkārši ģeniāli. Eskilstūna ir pilsēta Zviedrijas centrālajā daļā, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Demokrātija nav pašsaprotama

08:29
05.11.2025
26

Mācību seminārā žurnālistiem pirms apmēram desmit gadiem BBC žurnālists, kurš arī vadīja lekcijas, atgādināja, ka demokrātija nav pašsaprotama un šo faktu vienmēr vajag paturēt prātā. Jocīgi, ka pat Latvijā tas dažkārt mēdz piemirsties. Kāpēc pat Latvijā? Jo, ja tā padomā, mūsu demokrātija ir ļoti jauna. Tomēr, lai arī vēl samērā nesen (vēsturisku notikumu mērauklā) mēs […]

Agnese Leiburga

Kad žurnālistu drosme ir dzīvības vērtībā

08:15
04.11.2025
21
1

Viesojoties Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā, man bija iespēja redzēt, kā piešķir Dafnes Karuanas Galicijas balvu pētnieciskajiem žurnālistiem. Šogad pirmo reizi no vairākiem simtiem žūrijas izvēlēto desmit finālistu vidū bija arī Latvijas žurnāliste Inga Spriņģe no “Re:Baltica”. Viņa kopā ar kolēģiem no Igaunijas, Vācijas, Austrijas, Šveices pētīja, kā, izmantojot saziņas vietni “Telegram”, tiek vervēti eiropieši, lai […]

Iveta Rozentāle

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
19

31.oktobris daudziem jo daudziem, īpaši jaunākas paaudzes, cilvēkiem saistās ar Halovīnu jeb Visu svēto dienu. Lai arī šai tradīcijai sākums esot meklējums jau pirms mūsu ēras, gribas domāt, ka daudz svarīgāks mums, latviešiem, šis datums ir kā Krišjāņa Barona dzimšanas diena. Šogad – 190. Un Latvijā Dainu tēvs tiek pieminēts un godināts pat visa gada […]

Sandra Deruma

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
40
1

“Pēdējos piecos gados teju dubultojusies summa, ko pašvaldības maksā par pilngadīgo personu uzturēšanos aprūpes centros, sasniedzot gandrīz simt miljonus eiro. Demogrāfiskie dati norāda uz novecojošu sabiedrību, un tas nozīmē, ka par veco ļaužu aprūpi sabiedrībai nāksies maksāt aizvien vairāk,” aktuālu problēmu apraksta ziņu portāls “lsm.lv”. Šajā pašā publikācijā uzsvērti dati – no 2015. līdz 2023. […]

Agnese Leiburga

Tautas balss

Kaķis izglābj kaķi

08:18
08.11.2025
18
Seniore raksta:

“Dalīšos neparastā piedzīvojumā. Dēla ģimene dzīvo Cēsīs, daudzdzīvokļu mājā. Viņiem ir kaķene. No rīta izlaiž pastaigā, vakarā, kad nāk mājās no darba, kaķene ir klāt. Bet vienu vakaru minkas nav. Sauc, meklē, bet tā nerādās. Tāpat nākamajā dienā. Kad klāt brīvdienas, dodas kaķi apkaimē meklēt, bet sasaukt neizdodas. Mājās pie ārdurvīm pretī ņaudot nāk kaimiņa […]

Gājēju pāreja var būt bīstama

08:15
08.11.2025
15
Cēsniece G. raksta:

“Cēsīs, Valmieras ielā, gājēju pāreja netālu no “Maxima” un iepretī stadionam ir apgaismota, taču autovadītājam ļoti grūti saprast, vai aiz gaismu atstarojošiem stabiņiem uz pārejas jau stāv cilvēks, kurš tūlīt šķērsos ielu. Šajā vietā, manuprāt, vajadzēt kaut ko mainīt, pieaicināt satiksmes drošības ekspertu, lai izvērtē situāciju. Agrāk, kad vēl nebija aizliegts kreisais pagrieziens, iebraucot lielveikala […]

Vai izdosies labas attiecības

08:15
07.11.2025
12
Lasītājs K. raksta:

“Lasu, ka Latvija un Indija stiprinās sadarbību drošības un ilgtspējīgas attīstības jomā. Man tas izklausās dīvaini. Indija taču bija tā, kas pirka Krievijas naftu un “baroja” agresorvalsti. Ja pareizi atceros, vairāk nekā 30 procenti jēlnaftas, ko pārstrādāja Indija, pērn bija iepirkta Krievijā. Tagad, kad ASV noteikusi sankcijas Krievijas lielajiem naftas uzņēmumiem, Indija pārtrauc pirkt šo […]

Dzērvenes var saglabāt medū

08:19
04.11.2025
23
Lasītāja raksta:

“Nupat dzirdēju radio raidījumā, ka dzērvenes, aplietas ar medu, labi neglabājas. Taču tā gluži nav. Medū var saglabāt gan lielogu dzērvenes, gan purvā lasītās, par to esmu pārliecinājusies. Taču jāizvēlas cietas ogas, tās, kas vēl nav kļuvušas mīkstas. Un tad ogu pietiek līdz jaunajai ražai,” pastāstīja lasītāja, kas dzīvo Piebalgas pusē.

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
23
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Citi

20:43
04.11.2025
10

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

06:47
23.10.2025
20

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998