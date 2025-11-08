Mājas un kafejnīcu ēdienu atšķirīgais šarms

Šonedēļ gardās noskaņās notiek Cēsu novada rudens Restorānu nedēļa, kad mūspuses restorāni aicina doties garšu piedzīvojumā, katrs piedāvājot citu ēdienkarti. Kamēr vieni īpašo piedāvājumu sagatavo no mūspusē audzētiem produktiem un pat servējuši to uz novadā radītajiem traukiem, citi vilina ar svešādiem ēdienu nosaukumiem.
Restorānu nedēļa, protams, cenšas iepazīstināt ar piedāvājuma daudzveidību, taču daudzi iedzīvotāji ir atraduši savu iecienīto virtuvi un izvēlas maltīti kādā kafejnīcā vai restorānā arī ikdienā. Tāpēc nav pārsteigums, ka puse Latvijas iedzīvotāju regulāri izvēlas gatavu maltīti līdzņemšanai, izmantojot restorānu, kafejnīcu un veikalu piedāvājumu, kā liecina oktobrī “Lido” veiktā aptauja.
Šo iespēju īpaši iecienījuši un regulāri izmanto 70 % jauniešu, 65 % cilvēku vecumā no 30 līdz 39 gadiem un 50 % iedzīvotāju 40–49 gadu vecuma grupā. Galvenais iemesls, kāpēc priekšroka dota gatavajai kulinārijai, ir laika trūkums – to norādījuši 42% respondentu, un tas ir raksturīgi gandrīz visām vecuma grupām, liecina aptauja. Jauniešiem ēdiena pasūtīšana ir arī brīnišķīgs veids, kā pavadīt laiku ar draugiem, savukārt cilvēkiem darbaspējīgā vecumā tas palīdz sabalansēt darba pienākumus un rūpes par ģimeni. Interesanti, ka 24% respondentu norāda, ka gatavā kulinārija sniedz iespēju ēst daudzveidīgāk, bet, ņemot vērā, ka tāds vērtējums dominē jauniešu atbildēs, tas kļūst saprotamāk.
Savukārt man kā cilvēkam, kas pusdienās lielākoties ēd jau iepriekš mājās sagatavotu maltīti vai arī veikalā nopirkto, bet ne gatavu maltīti, aptaujas secinājums, ka arvien mazāk gatavojam mājās, pirmajā brīdī šķiet mulsinošs. Lai gan zinu cilvēkus, kas tiešām katru dienu pusdieno kādā kafejnīcā vai restorānā, tāpat redzu, cik labprāt jaunieši tiekas iecienītā kafejnīcā vai pasūta ēdiena piegādi uz mājām. Un, redzot veikalu piedāvājumu, saprotu, ka ar siltu un gardu maltīti sevi var nodrošināt arī cilvēki, kuri nemaz nemāk gatavot vai kam tiešām tam neatliek laika, jo ēst gatavošana visai ģimenei patiesi aizņem visnotaļ daudz stundu. Turklāt, ja parēķina, cik izmaksā kārtīga vakariņu maltīte ģimenei, arī gatavs ēdiens nemaz nešķiet dārgs.
Domājams, ka Cēsīs nevarētu būt tik pārsteidzoši daudz jauku kafejnīcu un restorānu, ja nebūtu klientu. Protams, tajās jūtams ikdienas ritms – pusdienās un pēc darba apmeklētāju ir vairāk, tāpat saulainās brīvdienās, kad cilvēki vairāk iziet no mājas. Maltīti restorānā bieži savieno ar kāda kultūras pasākuma apmeklējumu vai gluži vienkārši – draugu satikšanās prieku. Katrā ziņā piedāvājums ir tik plašs, ka katra garšas kārpiņām atrodas kas tīkams. Un tomēr, domāju, nekas nevar aizstāt mājās ceptos pīrāgus vai biezpiena plātsmaizi, kūpinātu zivtiņu vai šmorētu gaļu. Katrā mājā ir savs firmas ēdiens, ko labprāt bauda gan paši mājinieki, gan ciemiņi. Tādēļ ticu, ka arvien būs ģimenes, kas turpinās gatavot mājās.
Komentāri