Trešdiena, 17. decembris
Vārda dienas: Hilda, Teiksma
Lielo puiku spēles

Agnese Leiburga
09:54
17.12.2025
12
Agnese Leiburga

Brīvdienā caurskatot ziņu virsrakstus internetā, uzmanību piesaistīja informācija vietnē “Tvnet.lv”, kas vēstīja: ”Eiropas Savienība (ES) ir jālikvidē, lai pārvaldību nodotu atsevišķām valstīm, paziņojis “Space X” dibinātājs un uzņēmuma “Tesla” īpašnieks miljardieris Īlons Masks, kuram Eiropas Komisija (EK) nesen piemēroja sodu 120 miljonu eiro apmērā. “ES ir jālikvidē, un suverenitāte jāatdod atsevišķām valstīm, lai valdības varētu labāk pārstāvēt savu tautu,” saziņas vietnē “X” rakstīja Masks.”

Tur paskaidrots, ka uzņēmējs arī paziņojis, ka birokrātija “lēnām nosmacē Eiropu”. Pēc tam viņa sociālo tīklu lapā parādījušies vēl vairāki ieraksti ar Eiropas Savienībai veltītu kritiku, daži no tiem bija ar parakstu “AbolishTheEU” (“Atcelt ES”). Ziņu aģentūra DPA iepriekš vēstīja, ka Eiropas Komisija (EK) ir piespriedusi Maskam piederošajai platformai “X” (iepriekš “Twitter”) samaksāt 120 miljonu eiro sodu par Eiropas Digitālo pakalpojumu akta (Digital Services Act) prasību neievērošanu.

Saskaņā ar ES lēmumu sods sastāv no trim daļām: 45 miljoni eiro par verifikācijas atzīmēm, 40 miljoni eiro par pētniekiem nepieejamajiem datiem un 35 miljoni eiro par nepietiekamu pārredzamību reklāmās.
Šo lasot, Maska vēsts izklausījās gandrīz kā niķīga bērna paziņojums, kurš piecērt kāju un bļauj, ka tie tur puikas dara pāri. Gluži kā jociņā, ka, puikām pieaugot, rotaļlietas neko daudz neizmainās, tikai kļūst arvien dārgākas – rotaļu mašīniņas un lidaparātus nomaina lielāki, kas maksā mazliet vairāk.

Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis gan Maska paziņojumā saskatījis nopietnāku problēmu. Kā vēsta “Tvnet.lv”, viņš sociālajā tīklā “X” pamanījis, ka Maska pret Eiropas Savienību vērstajam ierakstam atzinību paudis Dmitrijs Medvedevs. Sikorskis to komentē ar vārdiem: “Ja kādam vēl ir šaubas par to, kam kalpo visa šī pret ES vērstā runāšana par suverenitāti. Tiem, kuri vēlas pelnīt naudu, sējot naidu, un tiem, kuri vēlas iekarot Eiropu.”

Izmeklēšanu pret “X” Eiropas Komisija (EK) sāka 2023. gada decembrī, paužot neapmierinātību ar zilo atzīmju sistēmu pēc platformas nonākšanas uzņēmēja Īlona Maska īpašumā, jo tagad zilo atzīmi var iegūt ikviens platformas lietotājs, kurš piekrīt maksāt abonēšanas maksu. Līdz tam zilā atzīme liecināja par profila autentiskumu.

Eiropas Komisija arī apsūdzēja “X” par to, ka platforma neievēro noteikumus par reklāmas caurskatāmību un nenodrošina pētniekiem piekļuvi publiskiem datiem.

Šī ir pirmā soda nauda, kas piemērota saskaņā ar jauno Eiropas kopējo likumu par satura moderēšanu, kas stājās spēkā 2024. gada februārī.

Šādu ES lēmumu kritizējis arī ziņojumapmaiņas programmas “Telegram” dibinātājs Pāvels Durovs. Pēc viņa teiktā, valstu apvienība “ievieš neizpildāmus noteikumus, lai sodītu tehnoloģiju uzņēmumus, kuri atsakās klusi cenzēt vārda brīvību”.

Kamēr lielie puikas apvainojas, ka viņiem neļauj spēlēties pēc pašu izdomātiem noteikumiem, citi vēlas, lai ES vēl stingrāk ierobežo dažādas vietnes, neļaujot tur attīstīties noziedzīgām tendencēm. Latvijas Sabiedrisko mediju ziņu vietne “lsm.lv” ziņo: “ Eiropas Savienībai ir jāvēršas pret šifrētām ziņojumapmaiņas platformām, kas ļauj narkotiku tirgotājiem koordinēt savas noziedzīgās darbības. To intervijā telekanālam “Euronews” uzsvēra Beļģijas Nacionālā narkotiku apkarošanas komisāre Īne Van Vaimerša.”

Tiek paskaidrots, ka viņas ieskatā Eiropas Savienība var mainīt narkotiku tirdzniecības apkarošanu, izmantojot savas regulatīvās pilnvaras, lai piespiestu šifrētas saziņas uzņēmumus sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm. Runa ir arī par tādām lietotnēm kā “Telegram” un “Signal”, kurām nav jāievēro stingrākais noteikumu kopums attiecībā uz nelegālu saturu.

“Lai Eiropas iestādes izdarītu lielāku spiedienu, mums ir jāizdara spiediens uz šiem lielajiem uzņēmumiem, kas mūsu tirgū ievieš savus šifrētos saziņas rīkus: jāpiespiež sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm. “Telegram”, “Signal” un šāda veida rīki veicina ne tikai legālu, bet arī nelegālu saziņu,” norādījusi Īne Van Vaimerša.

“Mēs redzam, ka noziedzīgās organizācijas patiešām izmanto faktu, ka šie uzņēmumi nav īpaši ieinteresēti sadarboties ar tiesībaizsardzības iestādēm. Un, ja mēs pieņemam to, ka pastāv digitālā telpa, kurā šie noziedznieki var brīvi runāt, mēs galu galā patiesībā zaudējam savu brīvību,” paudusi komisāre.
Mums atliek vien vērot šīs spēles, kur vienmēr būs kāds, kurš rada noteikumus, un kāds, kurš nevēlas tos ievērot.

Tautas balss

Egle rada prieku

09:57
17.12.2025
9
Cēsniece L. raksta:

“Priecājos par Cēsu galveno egli Vienības laukumā. Tā izgreznota ļoti jaukām gaismiņām. Prieks skatīties gan autobraucējiem, gan gājējiem. Šajās tumšajās dienās, ieraugot mirdzošās spuldzītes, sejā iezogas smaids,” sacīja cēsniece L.

Klientus necenšas piesaistīt

15:11
13.12.2025
32
Lasītāja I. raksta:

“Cēsīs “Latvijas Pasta” nodaļa tagad atrodas tirdzniecības centrā “Solo”. Ieejot lielajā ēkā, grūti saprast, kur atrodas pasts. Ir gan izlikta plāksne ar norādi, bet to var arī nepamanīt. Informācijas statīvs novietots uz grīdas, savukārt košie un pamanāmie veikalu nosaukumi virs tirdzniecības telpu durvīm neapzināti liek starp tiem meklēt pasta nosaukumu. Cilvēks skatās un nesaprot, kur […]

Latvijas preces - dārgas

15:11
13.12.2025
29
Seniore M. raksta:

“Visur mudina pirkt Latvijas pārtikas preces. Bet, kad veikalā paskatās, cik tās maksā, tomēr jāizvēlas ievestie produkti. Ne­zinu, vai pie vietējās produkcijas augstajām cenām vainojami tirgotāji vai ražotāji, bet kaut kas tur nav kārtībā. Vēl arī jāsaka, ka ne vienmēr vietējā produkta garša ir labāka nekā importētajām precēm. Protams, tas ir gau­mes jautājums, bet man […]

Ko mainīs likuma maiņa

11:58
07.12.2025
43
1
Lasītāja A. raksta:

“Lasu, ka mājdzīvnieks, suns, kaķis vai cits, nedrīkstēs būt īpašums. Bet kāds tad tam būs statuss, un kuram būs jāuzņemas atbildība par dzīvnieka ēdināšanu, uzraudzību, apstākļiem, kādos tas tiek turēts? Ja tas nav mans īpašums, kādu atbildību no manis var prasīt? Šķiet, juridisko formulējumu maiņa radīs daudz neskaidrību, nesapratnes. Kas sunīti, kaķīti vai papagaili mīl, […]

Cik dārgas dāvanas nes Ziemassvētku vecītis

11:57
06.12.2025
44
1
Vecmāmiņa raksta:

“Gatavojamies Zie­mas­svētkiem. Bērni raksta vēstules vecītim, stāstot, ko vēlas saņemt dāvanās, taču viņu vēlmes kļūst aizvien lielākas. Cits prasa jaunāko aifonu, cits ceļojumu uz Amerikas Disnejlendu. Saprotu, ka laiks sarežģīts, skolā, īpaši lauku mācību iestādēs, kopā mācās turīgā zemnieka un trūcīgā rokpeļņa bērns. Viens uz svētkiem saņems slēpošanu Austrijā, otrs varbūt jaunu džemperīti. Kā sadzīvot? […]

