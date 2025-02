Lielie meli

“Trampa Amerika tagad ir Putina sabiedrotā,” raksta Ietekmīgais Eiropas tīmekļa izdevums “Politico”.

Eiropas politiķi sāk aptvert, cik pamatīgi ir mainījusies viņu pasaule: viņiem tagad ir jātiek galā ar Ameriku, kas labākajā gadījumā ir skeptiska un sliktākajā gadījumā naidīga pret veco pasauli, kuru viņi pārstāv. Ja bija kādas ieilgušas šaubas par Trampa vēlmi kļūt par ienaidnieku Eiropā, viņš to izbeidza otrdienas vakarā, kad vainoja Ukrainu par to, ka tā ir “sākusi” karu ar Krieviju. Pat Amerikā ne viens vien politiķis jau ir publiski paudis, ka tagad drauds Eiropai, arī Ukrainai ir ne tikai Krievija, bet arī Tramps.



Piemēram, ASV prezidents Tramps paziņoja, ka Zelenskis ir dikatators un neleģitīms prezidents, jo vajag vēlēšanas – tagad un uzreiz. Zelenska reitings esot vien četri procenti. Šis paziņojums tika izteikts dienā, kad Ukrainā tika publiskoti pēdējie aptaujas rezultāti – Zelenski atbalsta 57 procenti iedzīvotāju. Pēdējās dienās pēc dažādiem ASV viceprezidenta Vensa paziņojumiem Minhenes miera konferencē un Trampa papildinājumiem sociologi informēja, ka Ukrainas prezidenta reitings ir pieaudzis vēl par septiņiem procentiem.



Absurda ir arī nostāja, ka velēšanas ir vajadzīgas tūlīt. Kā ASV prezidents un viņa administrācija iedomājas to norisi zem bumbām, artilērijas apšaudēm un trieciendroniem, turklāt situācijā, kad aptuveni 20 procenti no Ukrainas teritorijas ir okupēta?! Tiesa gan, kut kur “pa kaktiem” jau izskanējis, Krievija ļaušot okupēto teritoriju iedzīvotājiem piedalīties vēlēšanās.



Varbūt valstīs, kurās nav bijusi saskarsme ne ar Putina, ne iepriekšējo Krievijas vadoņu darbiem un kuras nav pieredzējušas okupāciju, iedzīvotāji un varbūt pat politiķi tic, ka tās būtu godīgas vēlēšanas. Tiem, kuri labi atceras vēlēšanas PSRS laikos, aicinājums balsot vēlēšanās okupētās teritorijās gan izklausās pēc ļauna, pat ņirdzīga murga. Turklāt Ukrainas parlaments piekrita, ka Zelenskis turpina būt prezidents līdz kara beigām vai pārtraukšanas, kad vēlēšanas re­āli būs iespējamas. Tādēļ Ze­len­skis nav neleģitīms prezidents.



Otrs lielais Trampa plāns bija iegūt tiesības uz Ukrainas zemes dzīļu izmantošanas derīgo izrakteņu iegūšanai beztermiņā, negarantējot palīdzību un atbalstu no savas puses. Zelenskis tādu līgumu atteicās parakstīt, un tas saniknoja Trampu.



Tikpat apšaubāmi ir skaitļi, ko Tramps min, runājot par Ame­rikas līdzšinējo palīdzību Uk­rainai – vienu dienu tiek minēti 175 miljardi dolāru, nākamajā dienā 200 miljardi, nupat jau 350 miljardi, turklāt ASV prezidents apgalvo, ka aptuveni pusi no tās summas Zelenskis “iebāzis savā kabatā “ un tagad esot miljardieris.



Minhenes drošības konferencē ASV viceprezidents Venss apgalvoja, ka Krievija nav drauds. Drauds esot tas, ka Eiropa apdraudot demokrātiju, ierobežojot vārda brīvību. To saka tās valsts viceprezidents, kurā tiek pieprasīts atklāt, par ko darbinieks ir balsojis?! Un tos, kuri nav balsojuši par Trampu, atlaiž no darba. Un tā ir demokrātija un vārda brīvība?!



Konferencē, kurā bija jāvienojas, kā kopīgi nostāties pret agresorvalsti Krieviju, ASV nostājās pret Ukrainu un Eiropu. Ne velti politikas vērotāji dažādās valstīs saka- situācija šodien atgādina 1939. gadu un Tramps un Putins ir kļuvuši par 21. gadsimta Hitleru un Staļinu. Un stāsts nav par to, ka Eiropā viss ir skaisti, pareizi un ideāli – tā diemžēl nav nevienā valstī. Stāsts ir par to, kurā pusē nostājas ASV. Izrādās, Trampa ASV nostājusies agresorvalsts un slepkavas pusē. Ukraina kopā ar Eiropu var nostāvēt pret šo agresoru savienību, bet ir vajadzīgs liels darbs, spēja atteikties no mazāk svarīgām lietām. Pretējā gadījumā agrāk vai vēlāk mēs visi “dabūsim uz kakla” Putina un Trampa duetu.