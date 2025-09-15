PIESLĒGTIES
Otrdiena, 16. septembris
Vārda dienas: Asja, Asnate, Dāgs
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Lieli un mazi “eksperti”

Sandra Deruma
08:36
15.09.2025
12
Sandra Deruma

Šajās dienās nav “karstāka” sarunu temata kā Krievijas dronu ielidošana Polijas teritorijā. Informācijas kanālos spriež, analizē, prognozē, plāno, kā reaģēt, ko darīt turpmāk. Nezināmais – ko aiz aizslēgtām durvīm runā tie, kas patiešām saprot, kas notiek. Man kā “dīvāna ekspertam” gribētos, lai Krievija nekavējoties saņemtu nopietnu atbildi no Eiropas un pārējās civilizētās pasaules. Bet, neko darīt, jāpaļaujas vien uz visām miera uzturēšanas un aizsardzības organizācijām un iestādēm, kas taču, jādomā, zina un saprot labāk, kā rīkoties vispareizāk.

Tādēļ par kaut ko priecīgāku. Un nav taču nekā jaukāka un iepriecinošāka kā mazi bērni. Saskarsmē ar viņiem nudien pazūd visas pasaules problēmas, ikdienas raizes. Turklāt no viņiem var arī mācīties. Dzīvesprieku, zinātkāri, iztēli, radošumu, patiesumu, plus vēl visu to, ko mazie ķipari apgūst bērnudārzā vai skolā. Mazliet tālākā nākotnē viņi palīdzēs saviem vecākiem un vecvecākiem rīkoties ar modernajiem tehnoloģiju brīnumiem, kas daudzos gadījumos notiek jau tagad. Mazie “sūklīši” uzņem sevī visu, kas viņus interesē, ko viņi redz un piedzīvo, līdz zināmam vecumam arī to, ko māca skolotāji, ko skaidro vecāki.

Man patiešām prieks, ka no savā ģimenē esošajiem ķipariem saņemu vienu otru pamācību, kā pareizāk, piemēram, lietot valodu. Ikdienas sarunvalodā, protams, pieļaujamas atkāpes no pareizas valodas lietošanas, turklāt paši savus ieradumus kļūdainā valodā nemaz nepamanām, arī es. Tā nu mazais eksperts, apguvis vārdu “priecīgs” un “laimīgs” dziļākās nozīmes, uz manu jautājumu, vai ir laimīgs par dzimšanas dienā saņemtajām dāvanām, atbild – neesmu laimīgs, esmu priecīgs. Nu ko, latviešu valodas filoloģei mute ciet. Savukārt otrs “eksperts” vienmēr steidz mani labot, kad vārda “mazliet” vietā saku “bišķiņ”. Paldies mazmeitiņas skolotājai, viņas mācītais atradis dzirdīgas ausis! Turklāt tas liek domāt, ka šodien skolā pievērš lielāku uzmanību ne tikai pareizrakstībai, bet arī pareizrunai, kas, saprotams, ir ļoti labi, jo ieradumam ir liels spēks. Gan jau skolotājas iemācīs arī to, ka mīlēt var māsu vai brāli, mammu un tēti, bet ne ēdienu, hobiju vai darbu; iemācīs, ka nesader vārdi “šausmīgi labs” vai “briesmīgi gudrs”, ka ūdens tek pa caurulēm, nevis trubām un vēl, un vēl.

Diemžēl, klausoties cilvēkos, kas runā tiešajā ēterā – raidījumu vadītāji, valdības pārstāvji, komentētāji – , liekas, ka viņi nav bijuši skolā, kad skolotāji skaidroja un mācīja valodas lietošanas nianses. Viņiem vajadzētu nopietnu paškontroli, lai spētu atbrīvoties no nevēlamā, nepareizā, vai kādu mazu “ekspertu”, kas pakratītu ar pirkstu.

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
41

Arī es esmu no tiem, kas priecājas, ka bērnu ikdienā aizvien vairāk iesaistās tēti. Viņi arvien biežāk redzami vecāku sapulcēs skolā, bērnudārzā, piedalās pasākumos kopā ar bērniem un ir mīloši tēti savā ģimenē. Sabiedrībā mainās sen iesakņojies stereotips, ka bērna audzināšana ir tikai mammas uzdevums. Pēdējās desmitgadēs būtiski mainījusies tēvu loma gan Latvijā, gan pasaulē. […]

Iveta Rozentāle

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
17

Nesen viesojos Ņujorkā, vienā no pasaules metropolēm. Dienās, ko pavadīju tur, starp daudzajiem apskates objektiem un pastaigām viens no galamērķiem bija arī 2001.gada 11.septembra baismīgā, visu pasauli sastindzinošā terorakta piemiņas vieta – “9/11” muzejs un memoriāls. Esot tur, Manhetenas daļā, kur patiesi kūsā dzīvība, gandrīz vai virst bizness un kopumā ir tieši tā sajūta, ka […]

Anna Kola

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
29

Protams, karš Ukrainā jau kuro gadu ( diemžēl) ir viena no galvenajām tēmām plašsaziņas līdzekļos. Tiek sekots līdzi frontes virzībai, būtiskākajiem uzbrukumiem, bruņojuma situ­ācijai, tiek vēstīti cilvēkstāsti gan no frontes, gan citādi iesaistītajiem. Ukraina nebija gatava savu kultūras vērtību nosargāšanai, kad Krievija sāka pilna mēroga iebrukumu. Joprojām sabiedriskās organizācijas aizpilda robu kultūras jomas finansējumā un […]

Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
38
1

Ir pilnīgi skaidrs, ka Amerikas Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps pats sev liekas burvīgs. Viņš nebeidz vien slavināt savu ietekmi dažādu konfliktu (pat tādu, kuri nemaz nedraudēja sākties) atrisināšanā. Turklāt, kā jau īsteni pašapmierināts cilvēks, viņš sagaida, ka arī apkārtējie paudīs sajūsmu, to papildinot ar kādu vērā ņemamu balvu. Kā žurnālā “Ir” rakstīja komentētājs Pauls […]

Agnese Leiburga

Kā intereses aizstāvēs iedzīvotāju padomes

08:54
08.09.2025
37

Cēsu novadā darbu uzsākusi pašu skujeniešu ievēlētā Skujenes pagasta iedzīvotāju padome. Tajā iesaistītie ir apņēmības pilni strādāt, aizstāvēt vietējo intereses. Tajā pašā laikā, kad Skujenes pagastā, arī Inešu un Kaives pagastā bija aicinājums pieteikties darbam iedzīvotāju padomē. Interesentu pietrūka, kaut pieteikšanās termiņu pagarināja, neatradās pieci pagasta iedzīvotāji, kuri uzņemtos bez atalgojuma    veltīt laiku un […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Labie un sliktie

12:23
03.09.2025
40
2

Mēs faktiski droši varam apgalvot, ka Putins ir sliktais un Zeļenskis- labais, ja runājam par karu Ukrainā. Tomēr ne vienmēr tas ir tik vienkārši. Varbūt bērnu vecumā vai agrā jaunībā vēl pasauli var diezgan skaidri sadalīt pareizās un nepareizās kategorijās, bet vēlāk, katram no mums pieaugot un, ko tur liegties, arī novecojot, tas kļūst arvien […]

Agnese Leiburga

Domas un viedokļi

Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Ne visiem Tēva diena ir svētki

08:44
15.09.2025
41
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Lieli un mazi “eksperti”

08:36
15.09.2025
12
Anna Kola
Anna Kola

Atceroties dienu, kura pirms 24 gadiem satrieca visu pasauli

17:44
12.09.2025
17
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Karā nosargāt savu kultūru

10:20
10.09.2025
29
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Slava Cēzaram, piedodiet, – Trampam!

08:56
09.09.2025
38
1

Tautas balss

Mazajām pensijām – lielāku indeksu

08:55
09.09.2025
39
Cēsniece raksta:

“Valdība ziņo, ka 1.oktobra pensiju indeksācija visiem krietni paaugstinās pensijas, taču mazo pensiju saņēmējiem palielinājums mazs. Indekss, ko piemēro, vienāds gan tiem, kas vecuma pensijā saņem tūkstoti, gan tiem, kam tikai mazliet vairāk par trīs simtiem eiro mēnesī. Tas nav taisnīgi. Mazo pensiju saņēmējiem kāpinājumu vajadzētu lielāku. Man, piemēram, arī pēc indeksācijas pensija būs tikai […]

Pilsētā skan brīvā doma

08:55
08.09.2025
25
5
Lasītāja Velta raksta:

“Cik jauki, ka Cēsīs atgriežas Dzejas dienas. Svētdien pilsētā dažādās vietās skanēs vārsmas. Uzstāsies gan brieduma paaudzes dzejnieki Guntars Godiņš un Jānis Rokpelnis, no jaunās paaudze Sandra Marta Grudule. Būs vēl arī citi. Par to prieks. Cēsīs atkal vairāk dzirdama brīvā doma ne tikai elitāros pasākumos, bet arī pilsētvidē. Tur tai līdzi dzīvot var ikviens […]

Par ielu remontiem jāpriecājas

12:21
31.08.2025
32
Lasītāja raksta:

“Daži žēlojas, ka ielu remonts Cēsīs traucē satiksmei. Uzskatu, ka jāpriecājas par remontiem. Nākamgad pilsēta būs daudz pievilcīgāka, mūsdienīgāka. Vēl tikai vajadzētu kaut ko darīt ar veco tirgus laukumu un tām brūkošajām būdām, tad pilsētas vidus tiešām būs ļoti sakopts,” pauda lasītāja.

Zemes pie stadiona vērtēta pārāk augstu

12:21
30.08.2025
40
Cēsniece V. raksta:

“Otrdienas “Druvā” izlasīju Cēsu novada domes deputāta Jāņa Gobas komentāru par zemes maiņu. Manuprāt, tiešām nav izdevīgi mainīt privātajam īpašniekam piederošu platību pie Cēsu stadiona pret teritoriju pie Raiskuma ezera. Kam zeme pie pilsētas stadiona derētu? Nedomāju, ka kāds to pirks par lielu naudu. Māju sev celt tur nebūtu gribētāju, jo vietu pietiek skaistākās apkaimēs, […]

Kapsēta vienmēr sakopta

18:13
23.08.2025
27
Dace raksta:

“Veselavas kapsēta visos gadalaikos ir skaista, sakopta. Par to gādā kapu pārzine Linda Siksne. Viņas čaklās rokas pelnījušas lielu pateicību,” sacīja Dace no Cēsīm un novēlēja kapu kopējai labu veselību.

Sludinājumi

Citi

07:59
08.09.2025
18

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998

Citi

22:06
23.08.2025
19

Visa veida celtniecības darbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054