Līdz Saeimas vēlēšanām 15 mēneši

Kamēr domēs ievēlēto partiju līderi pie apaļiem, ovāliem, četrkantainiem vai maziem galdiņiem tiekas un pareģo nākotni, lai ietu pa vienu taisnu vai bedrainu ceļu, kopā vai katrs savā pajūgā, pašvaldību vēlēšanu kaislības Latvijā nerimstas. Saprotams, jo lielāka pilsēta, jo kaislības sit augstāku vilni. Rīgu nevar salīdzināt ar provinci, lai cik tā skaista un izslavēta. Protams, pēc vēlēšanām ir neapmierinātie, kuri neatzīst, ka vēlētāju griba ir bijusi iemest urnā tik maz biļetenu. Vainīgi ir balsu skaitītāji. Un Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) vārds tika locīts vēlēšanu laikā un vēl vairāk pēc tām.



Par problēmām balsu skaitīšanā dzirdējis katrs. Tāpat par nespēju tās risināt un atrodot, kam novelt vainu.

To, ka vēlēšanu naktī apmulsusi un neizpratnē, kā rīkoties, ir CVK priekšsēdētāja Kristīne Saulīte, katrs redzēja TV. Kurioza situācija, par kuru jautrīši sprieda, ka Saulīte norietēja, bija trešdien. No rīta amatpersona paziņoja, ka atkāpjas no amata, pusdienlaikā pauda, ka pārdomās, bet vakarā deva ziņu, ka tomēr pamet amatu. Tas tika izdarīts tieši laikā, jo nākamajā rītā Saeima tāpat viņu būtu atsaukusi no amata. Vai K.Saulīte kļuva par upuri citu neizdarībām vai pašas vadītneprasmei, to vislabāk zina viņa pati.

Par nebūšanām vēlēšanās atbildību uzņēmās viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa un atkāpās no amata. Viņa vēlāk atklāja, ka par to domājusi jau nākamajā dienā pēc ķibeļu pilnās vēlēšanu nakts. Ministre vēlēšanu rezultātus sagaidījusi kopā ar savu partiju “Kuldīgas novadam”. “Redzēju to, kā jūtas gan rezultātu sagaidītāji, gan saņēmu arī signālus no vēlēšanu iecirkņiem, gan līdztekus visu laiku komunicēju ar Valsts digitālās attīstības aģentūru (VDAA), gan premjeri, gan citiem iesaistītajiem procesā, mēģinot saprast, kas notiek,” LETA sacījusi I.Bērziņa un uzsvērusi, ka demokrātiskā valstī būtu jābūt pārliecībai, ka vēlēšanas notiek demokrātiski, brīvi no politiskās ietekmes un tam ir domāta Centrālā vēlēšanu komisija. Šajās vēlēšanās, viņasprāt, visi procesi no CVK puses tika organizēti ļoti haotiski, lēmumi neesot pieņemti laikā. CVK vadītājam jābūt profesionālim, kas spēj sarunāties ar pašvaldību vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņiem, spējot līdz tiem nogādāt visu vajadzīgo informāciju, koordinēt procesu vadību. Tas šajās vēlēšanās nenotika. Pēc ministres domām, K.Saulīte nav spējusi šos procesus noorganizēt un radīt uzticību vēlēšanu norisei kopumā.



Skarbi vārdi un godprātīga atbildības uzņemšanās. Kad pēdējoreiz kāds ministrs, savas nozares politiskais līderis, pēc neveiksmes rīkojies tāpat?



Pēcvēlēšanu gaisotne pierims, gan jau kāda partija pacīnīsies tiesā, ka nepareizi saskaitītas tās balsis. Bet… ar kādām domām, pārdomām, priekšstatu gaidīsim nākamās vēlēšanas? Skaidrs, ka būs jauna CVK vadība, tiks radīti jauni digitāli risinājumi. Protams, uzreiz jautājums, vai paspēs visu izdarīt laikus, jo Saeimas vēlēšanas ir jau nākamruden. Vasarā par tām nedomās, un tad jau vairs tikai gads, kad vēlēšanu sistēmai jāstrādā un procesam jānorit bez aizķeršanās. Atliek domāt, ka mākoņstūmēji ar vīzijām nepārliecinās lēmumu pieņēmējus par savām nepārspējamām prasmēm, ilgt­spēju, inovācijām un beigās vēlētāju balsis nebūs jāskaita ar rokām. Nemaz ne tik tālā nākotnē to redzēsim.