PIESLĒGTIES
Otrdiena, 12. maijs
Vārda dienas: Valija, Ināra, Ina, Inārs
ABONĒŠANA
PIESLĒGTIES
E-AVĪZE
ZIŅOT DRUVAI
VAIRĀK

Ļaunie bubuļi no ēdamlietu cilts

Agnese Leiburga
10:32, 12. Mai, 2026
1

Lasot kādu no iepriekšējiem žurnāla “Ir” numuriem, uzmanību piesaistīja doma kādā no rakstiem. Interesanti, ka aizdomāties man lika ne tēma, kurai bija veltīta publikācija, bet gan tai pastarpināti pieminēta rindkopa. Tas bija Ilzes Šķietnieces raksts “Kā mākslīgais intelekts saīsina rindu pie psihiatra?” “Lai pacienti akūtā stāvoklī pie psihiatra tiktu pēc iespējas ātrāk, pilotprojektā tika testēts mākslīgā intelekta atbalstīts risinājums. Rezultātā gandrīz 200 cilvēku ārsta konsultāciju saņēma jau 48 stundu laikā,” šajā rakstā žurnālistei stāsta psihiatre Liene Sīle.

Bet mani piesaistīja viena no sākuma rindkopām: “Tikšanos ar Sīli esmu norunājusi brokastu laikā, astoņos no rīta. Pēc tam viņai visas dienas garumā saplānotas tikšanās. Noteikti neesmu rīta cilvēks, tāpēc apbrīnoju dakteres spēju tik agri izskatīties labi, smaidīt un būt enerģijas pilnai. “Lai mēs varētu savu organismu darbināt, ir jāēd. Vislabāk — katru dienu vienā un tajā pašā laikā,” viņa atklāj savu enerģijas recepti. Brokastis jau paēdusi un, par spīti saspringtajam grafikam, ieplānojusi laiku arī pusdienām. “Mūsdienās daudz runājam par trauksmi. Bet trauksme ir viens no hipoglikēmijas jeb zema glikozes līmeņa asinīs simptomiem. Tāpēc brīdī, kad sākat justies viegli aizkaitināmi, rodas grūtības koncentrēties vai visa pasaule kļūst drūma, lūdzu, aizejiet paēst! Aina, visticamāk, mainīsies.””

Zinu, zinu, mūsdienās, kad augstu vilni sit grāmatas “Glikozes revolūcija” piekrišanas kults, nav pieklājīgi sajūsmināties par ēšanu. Taču zināt ko? Man patīk ēst. Un nenāk ne prātā tievēt un ievērot kaut kādas diētas. Labi, man jāpiekrīt, ka nepiederu cilvēkiem ar virssvara problēmām, bet turpat arī jāpasaka, ka gadu gadiem piestrādāju pie kustībām. Tas, manuprāt, ir viens no aspektiem, kas notur svaru robežās. Bet vēl man gadu gaitā radusies pārliecība, ka liela loma ir arī saprātam un ēdiena gatavošanai mājās. Pirmais tādā ziņā, kā vēsta vispār zināmais teiciens, ka pārlieka centība aptumšo prātu. Nu, ja gribas to našķīti, vajag to apēst, bet nevajag uzreiz vēderā likt visu “Cielaviņu” vai 200 gramu šokolādes tāfelīti. Šajā pašā kategorijā jāpiemin dalīšanās. Pacienājiet ar cepumiem no tikko nopirktās paciņas kolēģus. Būs divi zaķi ar vienu šāvienu – pozitīvi noskaņoti un priecīgāki darbabiedri un jūs neapēdīsiet par daudz našķu vienā reizē.

Par mājās gatavošanu. Jau pirms kāda laika “replay.lv” noskatījos dokumentālo filmu par mūsdienu cilvēku uzturā lietoto pārtiku, kur ļoti uzskatāmi tika parādīts, ka viskaitīgākais nebūt nav par bubuļiem uzskatītais cukurs un baltie milti, bet gan pārlieku apstrādātie produkti un visādi rūpnieciski ražoti ēdambrīnumi. Nesen sociālajos tīklos uzdūros kāda onlin trenera Andra Ļubkas paustajam, kurš savu publicēto rabarberu plātsmaizes recepti bija papildinājis ar dažām pārdomām. Viņš rakstīja: “Neesam mēs pārspīlēti pareizi un tik nevainīgi kā daži izliekas. Ja tu ikdienā esi aktīvs, ēd veselīgi, krāsaini, regulāri, labi guli, reti lieto alkoholu, nesmēķē, dzer ūdeni un nekrīti pārmērībās ar saldajām vai sāļajām uzkodām, tad viens plātsmaizes gabaliņš tevi nepadarīs neveselīgu! Savukārt, ja ikdienā veselīgs dzīves­veids nav prioritāte, tad arī bezglutēna, bezcukura, bez dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļu kūka tevi nepadarīs veselīgāku!” Manuprāt, viņa ierakstā tieši sasaucas manis pieminētais saprāts un saprātīgs uzturs ikdienā, protams, to kombinējot ar adekvātu kustību daudzumu. Vēlreiz atsaucoties arī uz sākumā minēto psihiatres Lienes Sīles aicinājumu paēst, es atcerējos, ka nesen draudzene, kas skrien maratonus dažādās pasaules valstīs, pēc viena treniņa bija ierakstījusi secinājumu, ka trūka spēka un laikam tas nozīmē, ka vairāk jāēd, lai ķermenim pietiktu degvielas. Mēs taču nedomājam, ka uz priekšu kustēs automašīna ar tukšu bāku, gluži tāpat ir ar mums pašiem. Lai būtu enerģija darboties un rosīties, ir jāpaēd.

Komentāri

Vecais
11:54, 12. Mai, 2026
Vai žurnāls "Ir" ir vienīgais Latvijas preses izdevums, kuru lasa "Druvas" redakcijas darbinieki?
PIEVIENOT KOMENTĀRU

Lasītākie raksti

Būt mammai ir laime

03:00, 10. Mai, 2026
1

Lielie ielu pārbūves projekti tuvojas finišam

03:00, 11. Mai, 2026
1

Saglabāt un pilnveidot kultūrtelpu

03:00, 8. Mai, 2026

Mazo vokālistu drosme un vēlme dziedāt

09:42, 6. Mai, 2026
2

Meiteņu florbola zelta un sudraba pavasaris

10:27, 8. Mai, 2026

Lai arī citiem prieks

17:12, 11. Mai, 2026

Domas un viedokļi

Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ļaunie bubuļi no ēdamlietu cilts

10:32, 12. Mai, 2026
1
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Ko meklē, to ierauga

11:50, 11. Mai, 2026
Sallija Benfelde
Sallija Benfelde

Plaisas agresorvalsts mūrī

23:56, 10. Mai, 2026
Sandra Deruma
Sandra Deruma

Mazāk ir vairāk

11:47, 9. Mai, 2026
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Karš pār mūsu galvām un zem kājām

11:46, 9. Mai, 2026

Tautas balss

Atjaunotās ielas ērtas visiem

12:35, 11. Mai, 2026
Pastaigu un velobraucienu cienītāja raksta:

“Līdz ar silto laiku vairāk pa pilsētu gribas pārvietoties ar velosipēdu. Tad var izbraukt loku […]

Iztrūka svētku sajūtas Stacijas laukumā

14:12, 10. Mai, 2026
Cēsniece raksta:

“Cēsīs maija brīvdienās varēja just svētku noskaņu, īpaši Vienības laukumā, kur sastādīti ziedi, plīvo Latvijas […]

Iela uzbūvēta par šauru

11:53, 9. Mai, 2026
Lasītājs J. raksta:

“Mani ļoti neapmierina Kungu ielas Cēsīs projekts. Brauktuve ir pārāk šaura, apgrūtina transportlīdzekļu pārvietošanas, var […]

Neuzdrošinās pateikt savu sāpi

15:53, 3. Mai, 2026
2
Cēsu novada iedzīvotāja L. raksta:

“Mūsu sabiedrība sadalījusies ne tikai pēc tā, cik vieni turīgi un citi trūcīgi, bet arī […]

Disharmonija

12:45, 1. Mai, 2026
Oļģerts raksta:

Cēsis. Ir kārtējais dienas rīts. Gaidu autobusu, lai dotos uz Rīgu. Atjaunotais Stacijas laukums liecina […]

Sludinājumi

Citi

22:18, 10. Mai, 2026

Dažādi saimnieciskie Darbi-celtniecības,zāles pļaušanas,koku,zaru zāģēšana un citi darbi. 24826054

Citi

16:21, 14. Apr, 2026

Visa veida celtniecības darbi,iekšdarbi, veco mēbeļu utilizācija, demontāžas darbi, busa pakalpojumi utt 24826054