Ceturtdiena, 9. oktobris
Vārda dienas: Elga, Helga, Elgars
Lasīšanas ieguvumi

Agnese Leiburga
09:50
09.10.2025
6
Agnese Leiburga

Lasīt sāku agri – starp četru un piecu gadu vecumu tētim pār plecu burtoju laikraksta “Cīņa” virsrakstus.

Pēc tam turpināju ar viņa ļoti iemīļoto “Dadzi”, no kura smēlos visādas gudrības. Starp piecu un sešu gadu vecumu jau biju bibliotēkas lasītāja. Viena no jaunākajām. Bibliotēka bija manas ielas galā. Tā bija neliela, tolaik vēl bruģēta ieliņa, kas veda uz slimnīcu. Vienā galā bija slimnīca, otrā – jau pieminētā bibliotēka.

Apmēram pa vidu nelielā vectēva celtā mājiņā dzīvoja mūsu ģimene. Tikko iemācījos lasīt, tā darīju to traki daudz. Dzīvoju privātmāju rajonā, āra rotaļas bija galvenokārt māsīcas kompānijā, kas lielākoties ietvēra vazāšanos nopakaļ mūsu vecāko brāļu kompānijai. Lasīšanai vakaros atlika gana daudz laika, jo, kā zināms, tolaik televīzijas piedāvājums nebūt nebija bezgalīgs. Tam, ka bibliotēka atradās turpat nelielās ieliņas galā, bija savi mīnusi. Ja es kādu grāmatu aizmirsu laikus atdot, atskanēja zvans pie durvīm. Bibliotekāres atnāca atgādināt.

Biju tāds bērniņš ar cirtainiem matiem, lielām acīm un bedrītēm vaigos, pieaugušie sauca par lellīti. Tētis mani mēdza ņemt līdzi uz darbu ātrās palīdzības darbnīcās. Reiz tur ārā spēlējos pie auto, kad pienāca ārsts baltā halātā, vēlākos gados uzzināju, ka tas bijis galvenais ārsts. Viņš pienācis un prasījis, kā tad sauc lellīti! Bet lellīte, sasmēlusies gudrības žurnālā “Dadzis”, aizlikusi rokas aiz muguras un nevainīgi atbildējusi: “Polšs būs, pateikšu!”

Šo sarunu neatceros, bet to karikatūru, no kuras biju aizguvusi frāzi, gan! Tur bija attēlots suflieris, kurš tekstu aizmirsušam aktierim saka šos vārdus. Tādi, lūk, ieguvumi no lasīšanas. Pēc tam turpmākajās reizēs automehāniķi mani vienmēr cienāja ar konfektēm, jo, lieki piebilst, ka toreiz par manu atbildi smējās līdz asarām. Bet dakteris man uzdāvināja tādu kā metāla koferīti, kur iekšā bija nopietns aprīkojums: šļirces, sterilās saites, robainas šķēres ar apaļiem galiem, pincetes un pat stetoskops. Šika manta rotaļām. Ar to spēlējos vēl gadiem.

Tāpēc varu droši teikt – lasīšanai ir daudz plusu. Pirmkārt, var tikt pie foršām mantām un saldumiem. Ap pirmās klases vecumu es jau “rāvu cauri” visas mājās esošās pieaugušo grāmatas. Atceros, cik skaļi tēvs smējās, kad es kādā Arvīda Griguļa grāmatā, kur priekšlapā bija iezīmēti lodziņi tuvāko cilvēku portretiem, biju rūpīgi no avīzes izgriezusi un ielīmējusi Hruščova un Andropova attēlus.

Pašlaik jau pāris gadus daudz un gana bieži tiek runāts par Latvijas bērnu vājajiem lasīšanas paradumiem.
“Kopš 2012. gada skolēnu lasītprasme Latvijā pasliktinās, un 2022. gadā sasniegts tās zemākais punkts pēdējo 20 gadu laikā, liecina pērn decembrī publicētie Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas “PISA” rezultāti. Attīstītāko OECD valstu vidū Latvijas bērnu lasītprasme ar 475 punktiem ierindojas dalītā 16. līdz 28. vietā. Lietuvā šis radītājs ir vēl mazliet zemāks – 472 punkti, bet, piemēram, Igaunija ar 511 ierindojas pirmajā pieciniekā līdzās Singapūrai, Japānai, Dienvidkorejai un Kanādai,” tā 2024.gadā vēstīja raidījums “Aizliegtais paņēmiens”.

Raidījums arī uzsvēra: “”PISA” pētījumā lasītprasmes pārbaude tiek definēta un sadalīta piecos līmeņos, no kuriem piektais ir visaugstākais. Piektais līmenis paredz: “Šie skolēni saprot garus tekstus, darbojas ar abstraktiem jēdzieniem, spēj atšķirt faktus no viedokļiem, pamatojoties uz netiešām norādēm, kas saistītas ar informācijas saturu vai avotu.” Piekto līmeni spējuši sasniegt tikai 4% no Latvijas devītklasniekiem. Tas ir gandrīz divreiz mazāk nekā vidēji pārējās OECD valstīs.”

Savukārt rakstniece Inese Zandere ir mazliet optimistiskāka un Latvijas Radio teikusi: “Pagaidām es esmu sajutusi, ka mode var pagriezties, kā tā grib. Tas nav tā, ka tai ir jāvirzās kā novilktai taisnei. Un lasīšana – tikpat labi kā mēs tagad visi plēšam matus un žēlojamies, ka tur jau vairs neviens neko nespēs glābt, tā var vienkārši ņemt un aiziet uz otru pusi. Tā var kļūt atkal savā veidā populāra. Kā kaut kas tāds, ko darīt (lietošu šo drausmīgo vārdu “stilīgi”) ir moderni. Un varbūt arī, ka tas, par ko mēs visu laiku klaudzinām pie cilvēku apziņas, ka lasīšana kā process ir vajadzīga nevis tāpēc, lai izpildītu kaut kādus iepriekšējo paaudžu izdomātus standartus, bet tāpēc, ka lasīšana, it īpaši grāmatā vai drukātā veidā uz papīra, ir citāda nekā lasīšana datorā.

Lasīšana datorā arī ir svēta lieta, bet lasīšana grāmatā nozīmē, ka lasot tiek savienots laiks un telpa, jo visu laiku jāpāršķir lapas. Ar acīm un ar prātu jāapgūst telpa, un lasītājs virzās uz priekšu laikā. Šis process ir lēnāks. Lēnāks process dod cilvēkam iespēju saprast teksta jēgu. Un tāpēc es loloju aizvien vēl zināmu optimismu attiecībā uz to, ka lasīšana no cilvēces ikdienas nepazudīs.”

Sākam apkuri- pēdējās nedēļās tādu paziņojumu saņem aizvien vairāk daudzdzīvokļu māju iemītnieku. Mediji vēsta, kur pakāpeniski sāk pieslēgt centralizētā siltuma piegādi mājokļiem. Laiks vēss, aizvadītajā nedēļā naktīs gaisa temperatūra nokritās zem nulles, ēkas atdzisa strauji, dzīvokļos kļuva mitrs, nebija omulīgi. Tomēr apkures pieslēgšanu nereti uzņemam ar duālām sajūtām, jo būtiski palielinās izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem. […]

Šajās dienās sabiedrībā sacēlusies milzīga vētra, deputāti Saeimas Ārlietu komisijā iesnieguši izskatīšanai likumprojektu par izstāšanos no Stambulas konvencijas jeb pilnajā nosaukumā “Eiropas Padomes konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu”. To Latvijā ratificēja pirms nepilniem diviem gadiem. Vieni par to priecājas, citi bēdājas. Lai gan lielākā daļa no mums esam par […]

Visu oktobri “Druvas” gada abonementam akcijas cena Filmās un seriālos joprojām laikrakstiem ir liela loma. Detektīvos tas mēdz būt pat viens no galvenajiem varoņiem. Avīze, no kuras izgriezti burti draudu vēstulei, noved tieši pie noziedznieka. Ļaundara atveidotājam jāatrod nodrukāta ziņa, nozieguma partnera vēstījums. Avīzi izmanto arī izmeklētāji, piemēram, pasaules slavenais Erkils Puaro. Viņa radītāja Agata […]

Mana iepriekšējā darbavieta bija Dobeles novada pašvaldība Zemgalē, kurai ir sadraudzības pilsēta Moldovā – Ungheni. Ar 35 157 iedzīvotājiem tā ir septītā lielākā Moldovas pilsēta un Ungheni apgabala vadības mītne. Ir tilts pāri Prutai un robežkontroles punkts uz Rumāniju. Ir vēl viena pierobežas pilsēta ar tādu pašu nosaukumu -Rumānijā, otrpus Prutas. 2024.gadā sadraudzības pilsētu pārstāvji […]

Ne katras profesijas pārstāvjiem sava īpaši atzīmējama diena. Skolotājiem tāda ir 5.oktobrī, tātad šīs nedēļas nogalē. No kā skolotāji saņem visvairāk apsveikumu – no pašvaldības, skolēnu vecākiem, sabiedrības, audzēkņiem? Laikam jau tomēr no saviem skolēniem. Kādu formālu apsveikumu atsūta arodbiedrība, varbūt vēl kāds. Vai tas spēcina skolotāju gara spēku, motivē strādāt labāk, motivē palikt profesijā? […]

Ar kolēģi bijām medijiem paredzētās mācībās, kuras vadīja Marta Herca, viņa arī režisore dokumentālajai filmai “Mēs tikai tagad sākam”. Tā ir par skaudri sāpīgu un traģisku, bet vienlaikus arī dziļi cilvēcisku un gaišu stāstu. Tā centrā ir vēsturnieks Marģers Vestermanis, viens no nedaudzajiem Latvijā, kas izdzīvoja Otrā pasaules kara holokaustā. Filma mani piesaistīja, jo prātā […]

Tautas balss

Dārgs brauciens

09:18
08.10.2025
23
1
Pensionāre raksta:

“Vajag satiksmes autobusa maršrutu, lai Cēsīs no Bērzaines ielas var taisnā ceļā, bez pārsēšanās, aizbraukt līdz “Solo”veikalam Jāņa Poruka ielā. Tur tagad vienīgā pasta nodaļa pilsētā. Daudzi pensiju saņem pastā, bet tagad, lai no Bērzaines puses tiktu līdz “Latvijas Pastam” , iznāk pārsēsties, jāmaksā par diviem reisiem. Vai tā mēs domājam par senioriem?” bija neapmierināta […]

Ābolu raža trūcīga

09:18
07.10.2025
17
1
Cēsniece raksta:

“Mūspusē var saprast, ka ābolu raža maza. Dažus rudeņus gandrīz pie ik žoga bija izlikta kaste ar āboliem, lai katrs ņem, cik vēlas bez maksas. Tagad tas nav manīts. Arī tirgū āboliem cena diezgan augsta. Ko darīt, katru gadu jau ir citādi. Labi, ka gaileņu bijis daudz, sēņu mērci varēja gatavot vai katru dienu,” sacīja […]

Gribētos skaistus vagonus

09:17
06.10.2025
22
Lasītāja H. raksta:

“Esmu no tiem, kas labprāt brauc ar vilcienu. Tikai žēl, ka uz Cēsu pusi kursējošajiem vagoni nav īpaši pievilcīgi. Apskaužu pasažierus, kas var braukt modernajos elektriskajos vilcinos. Lai kādas ķibeles bija sākumā, tagad cilvēki, kam pieejama elektrovilcienu satiksme, var priecāties par komfortablo braucienu. Savulaik solīja, ka uz Valkas pusi no Rīgas brauks bateriju lokomotīves un […]

Vai katra nokritusi lapa obligāti jāsavāc

09:17
06.10.2025
26
Seniore raksta:

“Skatos, kā sētnieki dzenā dažas koku lapiņas ielās un pagalmos, un domāju, vai neesam pārāk prasīgi tīrības ziņā. Skaidrs, ka rudenī ielas, pagalmi nevar būt simtprocentīgi tīri, tad jau kādām visu diennakti jāstāv ar slotu. Lai kā savāktu visas nokritušais lapas, vējš ik minūti var atnest kādas klāt. Atceros nesenu piedzīvojumu Vācijā. Kā zināms, vācieši […]

Kāpēc sildīt vecu zupu

09:22
02.10.2025
21
Lasītāja A. raksta:

“Mazliet dīvaini, ka Saeimas deputāti tagad atsāk runas par Stambulas konvenciju, par Latvijas atsaukšanu tās dalībā. Ir tik daudz nopietnu jautājumu, kas jārisina un ir daudz būtiskāki šodienai un rītdienai – drošība, veselības aprūpe, izglītība. Stambulas konvencija ikdienas dzīvē taču nav nodarījusi nekā slikta, kaut, domāju, nez vai arī ko labu, ja nu tikai kādos […]

Sludinājumi

Citi

21:57
01.10.2025
13

Visi celtniecības darbi,veco mēbeļu utilizācija,demontāža,busa pakalpojumi utt 24826054

Citi

15:42
22.09.2025
34

Lapu vākšana, mulčēšana, kā arī izvešana. 22826998