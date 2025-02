Lai mācītos autorizēties elektroniski, jāautorizējas … elektroniski

Vai otrdienas rītā nevajag mazu devu, par ko pasmaidīt? Noderēs taču! Smaidam piedāvātais gan būs saprotams tikai cēsniekiem un tiem, kas no Cēsīm kaut kur dodas ar sabiedrisko transportu. Lūk, no 10.februāra maršrutā Kalnmuiža-Cēsu autoosta-Priekuļi vairāki reisi tiks sākti no pilsētas centra pieturas “Stacija”. Līdz šim pietura bija Cēsu autoosta, un Autotransporta direkcija ziņo, ka “izmaiņas pieņemtas, jo pie stacijas iekāpjošo pasažieru skaits ir lielāks”. Izklausās varen dīvaini, jo Cēsu stacija un autoosta iedzīvotājiem vienmēr faktiski bijis viens un tas pats. Kā nodalīsi, ja ēkai, kur pasēdēt pasažieriem, vienā pusē ir iekāpšana vilciena vagonā, otrā autobusos. Un tad rodas jautājums, vai tiešām pasažieriem ir kāda atšķirība, no kuras pieturas atiet šis reiss?



Ar smaidu (vai varbūt neizpratni?) bija lasāma vēsts, ka projektam “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”, kurā 1.līmenī notiks iepazīšanās ar datoru un viedtālruni, interneta un e-pasta lietošanu un stāstīs par drošības pamatiem digitālajā vidē, jāpiesakās … interneta vietnē. Tur bija jāaizpilda pieteikums un paš­novērtējuma zināšanu tests. Un, lai piekļūtu pieteikumam, jāautorizējas ar e-parakstu, Smart-ID, internetbanku. Bet, ja jau cilvēks to prot izdarīt, kāpēc mācības vajadzīgas internetbankas lietošanā, autorizācijā un elektroniskajā identifikācijā, ko turklāt to piedāvā cilvēkiem ar lielāku izpratni par virtuālo pasauli, proti, tiem, kuru iepriekšējās zināšanas ļauj apgūt 2.līmeni? Situāciju gan mīkstina piebilde, ka tad, ja pieteikuma un testa aizpildīšanā nepieciešama palīdzība, to var saņemt klientu apkalpošanas centrā vai bibliotēkā. Tomēr varbūt šīs būtu tās mācības, kurām pieteikšanos vajadzētu organizēt papīra formātā?

Nekas slikts nevienam nav nodarīts. Par autobusa pieturas maiņu svarīgi uzzināt, kaut droši vien tas redzams arī pie pašām pieturām. Arī apgūt pamatprasmes moderno ierīču un to iespēju lietošanā ļoti noderīgi. Paveras mūsdienīgas ērtības, un mazliet paceļas arī pašapziņa. Tikai tādi sīki knibucīši paziņojumos vedina pasmaidīt… Bet varbūt sadusmoties?



Vārds kā zvirbulis – izlidos no mutes, nenoķersi. Tā teica agrāk. Nu jāsaka – rakstītais internetā kā lielais piekūns, aizlidos tik ātri, ka nekā neapturēsi.