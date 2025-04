Lai dzīve laukos neliktos pārāk rožaina…

Vēja parku attīstītāju aktivitātes izgaismo kādu ļoti nelādzīgu lietu – iedzīvotāju un arī vietvaru ļoti ierobežotās iespējas nepieļaut daudzmiljonu projektus, ja to īstenošana kardināli maina un būtiski pasliktina iedzīvotāju dzīves vidi. Vienkāršāk sakot, Nītaurē, Zaubē vai citā novada pagastā var ierasties spēcīgiem aromiem svaidījušies zēni un meitenes, tērpti dārgos uzvalkos un smalku zīmolu kostīmos, un, plati smaidot, paziņot – mīļie laucinieki, lai jums dzīve pārāk rožaina neliktos, mēs te jums apkārt sabūvēsim betona stabus ar propelleriem! Jūs, protams, varat iebilst, bet visi dokumenti mums jau ir kārtībā.



Amatas puses pagastu iedzīvotāju protesti pret vēja parku būvniecības ieceri vēl tikai vēršas plašumā, bet cits attīstītājs “Vindr Latvia” nesen kā noslēdzis apbūves tiesību līgumu ar “Latvijas valsts mežiem” (LVM) par vēl viena vēja parka būvniecību plašās Cēsu novada teritorijās. Iedzīvotāji un pašvaldība par to uzzina vien tad, kad izsoles jau notikušas un visi papīri parakstīti.



Saprotams, ka projektiem, kuros vīd simtu miljonu apgrozīšana, ir daudz draugu. LVM vēja parku būvētājiem ātri novērtējuši un dāsni atvēlējuši 350 tūkstošus hektāru mežu zemes, kas cita starpā ir Latvijas iedzīvotāju kopīgs īpašums. Klimata un enerģētikas ministrija valsts iestādei pārsteidzoši ātrā tempā sagatavojusi grozījumus likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu”, un valdība to atbalsta. Piesedzoties ar lozungu – mazināsim birokrātiju -, grozījumi paredz vēl vairāk ierobežot iedzīvotāju un pašvaldību iespējas ietekmēt šādu projektu virzību.



Tas, kāpēc LVM priekšnieks Putniņš un enerģētikas ministrs Melnis tā sviedriem vaigā nopūlas, ritinot sarkano paklāju vēja parku investoru priekšā, ir interesants jautājums. Iespējams, abi vienkārši lieto uzturā dzērienu “Red Bull”, kas tik ļoti ceļ spārnos, ka 260 metrus slaidās vēja turbīnas viņiem akurāt sanāk acu un rūpju rievas augstumā. Bet varbūt entuziasmu raisa kādas citas spridzīgas, bet aizliegtā dopinga sarakstā iekļautas vielas. Jo, ja pēc Saeimas deputāta Aleksandra Kiršteina teiktā uz 600 miljonu vēju naudas apgūšanu braši pretendē firma ar trīs tūkstošu eiro kapitālu…, nav grūti uzminēt, kāds OIK-2 vējš pūš šādu attīstītāju burās.



Un kur tad vēl publisko tēlu mālētāji ar vēstījumu, cik zaļa, lēta un auglīga būs Latvijas mežos sastutēto betona monstru enerģija. Šķiet, nopietni sabiedrisko attiecību profesionāļi rūpēs par savu reputāciju šajā avantūrā nav iesaistījušies un izpaudies otrais ešelons ar visai pieticīgu izdomu. Ja sabiedrībai mēģina iebarot primitīvu pastāstu par nabadzībā grimstošiem, aizaugušiem laukiem, kur vēl pārpalikušie iezemieši sēd bez darba un pusbadā uz savu pussabrukušo māju lieveņiem lād progresa nesējus, kuri gatavi šo posta ainu brīnišķīgi pārvērst ar laimes lāci vēja turbīnas izskatā…



Vienīgais, ko šādi teksti ticami parāda, ir to autoru augstprātība un pieticīgās spriestspējas. Malā nestāv arī daži mediji, kas sevi dēvē par īstenajiem patiesības dobes kopējiem, čakli atmaskojot tos, kas maldu ceļos nonākuši, bažījās par zemas frekvences skaņu un mikroplastmasas nokrišņu ietekmi uz cilvēku, zvēru un augu veselību. No Šeišelu salu kūrortā nejauši sastaptiem britu zinātniekiem patiesības kareivji saņēmuši neapstrīdamus pierādījumus tam, ka no vēju rotoru spārniem, tiem rotaļīgi griežoties, izdalās debesmanna, tālab apkārtējiem iedzīvotājiem atliek vien sameklēt labi lielu karoti un vadīt savas dienas betona stabu pakājē, bēdu nepazīstot.



Ne tikai Nītaures, Skujenes, Zaubes un Amatas pagasta iedzīvotāji, bet arī citviet Latvijā cilvēki apvienojas un vēršas pret industriālajiem vēja parkiem. Izveidota kopienu apvienība “Drosme darīt”, kas iestājas par ilgtspējīgu valsts enerģētikas attīstību, saglabājot Latvijas dabas un kultūras vērtības un veselīgu dzīves vidi. Apvienības valdes loceklis, Zaubes lielsaimnieks Kaspars Bokta pauž, ka industriālajiem vēja parkiem atvēlētajās teritorijās valstī pieteiktajos projektos paredzēts uzstādīt līdz pat diviem tūkstošiem 250 metrus augstas vēja elektrostacijas. To kopējā jauda piecas līdz sešas reizes pārsniegs elektrības patēriņu mūsu valstī. Tātad ārvalstu investori pelnīs, eksportējot vēja enerģiju, bet mums tiks vien sakropļota ainava un izpostīta dzīves vide lauku iedzīvotājiem?