Kur zvēra, kur cilvēka vieta

Ūdens vienmēr cilvēkus ir vilinājis. Ezers, upe vai jūra – vasarā tā ir glābšanās no tveices, ziemā – iespēja baudīt zemledus makšķerēšanu vai slidot uz aizsaluša spoguļa. Šīs iespējas šķiet nevainojamas, tomēr katru gadu to aizēno bēdīgā statistika – ziņas par slīkšanu un bojāgājušajiem. Neraugoties uz to, ka glābšanas dienesti rīko informatīvas kampaņas, mācības un […]