PIESLĒGTIES
Otrdiena, 4. novembris
Vārda dienas: Ērika, Dagnija
ABONĒŠANA
ZIŅOT DRUVAI
PIESLĒGTIES
VAIRĀK

Krišjānim Baronam 190

Sandra Deruma
08:15
03.11.2025
14
Sandra Deruma

31.oktobris daudziem jo daudziem, īpaši jaunākas paaudzes, cilvēkiem saistās ar Halovīnu jeb Visu svēto dienu. Lai arī šai tradīcijai sākums esot meklējums jau pirms mūsu ēras, gribas domāt, ka daudz svarīgāks mums, latviešiem, šis datums ir kā Krišjāņa Barona dzimšanas diena. Šogad – 190. Un Latvijā Dainu tēvs tiek pieminēts un godināts pat visa gada garumā, veltot šim notikumam filmas, izstādes, seminārus, konferences, pat pārgājienu. Ne jau katru cilvēku pieminam viņa 190. jubilejā, to izpelnās tikai tie, kas ar savu darbu, ar savu pārliecību neskaita ne minūtes, ne stundas, lai paveiktu kaut ko ļoti svarīgu. Krišjāņa Barona galvenais, bet nebūt vienīgais, veikums ir “Latvju dainas”, kas savāktas un sakārtotas noteiktā kārtībā, sistēmā.

Ar šo mūža darbu saaugts tik ļoti, ka mūsu apziņā, dzirdot vārdu “tautasdziesmas”, iedomājamies Krišjāni Baronu, bet, dzirdot šo vārdu un uzvārdu, prātā nāk “tautasdziesmas”. To esot tik daudz, ka uz katru latvieti iznākot pa vienai, bet vai katrs latvietis var norunāt kaut vienu dziesmiņu no tautas bagātības pūra? Gribētos domāt, ka ļoti, ļoti daudzi to varētu.

Ar tautasdziesmu apgūšanu sākas katras klases literatūras stundu programma, skolas laikā netiek laista garām neviena izdevība, neviens notikums, kas var padziļināt izpratni par mūsu tautas folkloru, tās bagātību. Tam gan ir kāds trūkums: tas obligātais un bieži apgalvotais bērnībā un jaunībā var radīt pretēju efektu, kad sacīto, mācīto dzirdam, bet nepieņemam kā patiešām patiesu un vērtīgu. Dziļākā izpratne par to, cik skaistu mūsu senči redzēja pasauli, cik pazemīgi un saudzīgi izturējās pret dabu, visu dzīvo, cik apbrīnojami viegli spēja runāt par sāpīgo, cik gudri darīja darbu un audzināja bērnus, nāk kaut kad vēlāk, kad dzīves mācību stundu saturs sakrīt ar jau sen tautasdziesmās pateikto. Tādēļ tautasdziesmas tiešām varam uzskatīt par latviešu Bībeli. Ne velti Imants Ziedonis reiz esot teicis, ka “Barons ir vajadzīgs mums visiem, Barons mums būs vajadzīgs vienmēr kā izlīdzinājums pirms pacelšanās un pirms nolaišanās. Barons ir mūsu grēksūdze, mūsu grēku atlaišana”.

Domāju, arī I.Ziedonim Barons un tautasdziesma bija ar vienādības zīmi.

Ne tik bieži cilvēki, darīdami kādu nozīmīgu darbu, apzinās tā vērtību, nojauš, cik lielu nozīmi tas dos visai sabiedrībai. Arī šajā ziņā Krišjānis Barons bijis visai unikāls, jo spējis paredzēt, cik neizdzēšamu ietekmi atstās viņa paveiktais, nodrošinot mūžīgu piemiņu tā darītājam: “Man klints­akmeni neveļat,/ Man pieminekli neceļat./ No latvju dai­nām tas jau celts,/ Un nerūsēs šis tautas zelts.”

Komentāri

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Saistītie raksti

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
26

“Pēdējos piecos gados teju dubultojusies summa, ko pašvaldības maksā par pilngadīgo personu uzturēšanos aprūpes centros, sasniedzot gandrīz simt miljonus eiro. Demogrāfiskie dati norāda uz novecojošu sabiedrību, un tas nozīmē, ka par veco ļaužu aprūpi sabiedrībai nāksies maksāt aizvien vairāk,” aktuālu problēmu apraksta ziņu portāls “lsm.lv”. Šajā pašā publikācijā uzsvērti dati – no 2015. līdz 2023. […]

Agnese Leiburga

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
26

Rudens kā rudens, tikai katrs tam    iedodam savu apzīmējumu, sākot no skaudri elēģiska, krāsu pārpilna, līdz draņķīgam, tumsai pakļautam. Nosaukumu dažādība atklāj bagāto latviešu valodu. Par to arī dažādi viedokļi -    vārdu krājums tik bagāts, ka var iztulkot jebko no ikvienas valodas, vai gluži pretējs, ka latviešiem savā valodā nav lemts baudīt pasaules […]

2 Sarmite Feldmane 150x150.jpg

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
26

Nevēlos uzdoties par pedagoģijas vai bērnu audzināšanas speciālistu – tāda no tiesas neesmu. Neesmu studējusi šo jomu, arī pašas bērnu audzināšana ir subjektīvā pieredze, ne zināšanas, ko un kā tiešām vajadzētu darīt. Tomēr gadās brīži, kad tuvāk vai tālāk notikušais liek aizdomāties par bērnu un jauniešu rīcības motīviem. Vismaz pārcilāt galvā, kas tad īsti tur, […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
29

Es tāpat kā ļoti daudzi Latvijas iedzīvotāji pārdzīvoju par šausminošajiem notikumiem, kad Bauskas novadā vienlaicīgi nošāva trīs suņus, no kuriem divi bija kucēni. Notikums izraisījis lavīnveidīgu reakciju un sašutumu. Šajā reizē suņi bija ieklīduši svešā īpašumā un, iespējams, apdraudējuši tur dzīvojošos, bet pirms mēneša Jēkabpils pusē neliela izmēra suņuku nošāva saim­nieka mājas pagalmā, turklāt tad, […]

Iveta Rozentāle

Cer uz labsajūtu, bet atnāk nāvīte

11:05
25.10.2025
109
1

Ārste man izrakstīja zāles. Mazās ripiņas ar desmit miligramiem aktīvās vielas sastāvā man vēl jādala uz pusēm, lai dzertu no rīta un vakarā. Tas lika aizdomāties, cik gan jaudīga ir šī viela. Tās pašas dienas vakarā žurnālā “Ir” lasīju rakstu, kurā Kuldīgā pēc narkotiku lietošanas mirušās Luīzes Bergmanes (21) mamma Līga izstāsta, kas viņai zināms […]

Agnese Leiburga

Nedaudz iespringt līdz laimei

12:45
22.10.2025
28

Mūždien daudzinātais teiciens – laime ir tevis paša rokās – var šķist nudien līdz riebumam notriekts, nodeldēts un dzīves prozā jau sen noslīcis. Pat šobrīd, to rakstot, nekādas maigās jūtas pret šiem vārdiem manī neiesilst. Tomēr jāatzīst, sensenajā gudrībā ir kas vēl lielāks par pārlaicīgu viedumu. Tas ir kā glābiņa ābece, kad un kā sevi […]

3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg

Domas un viedokļi

Sandra Deruma
Sandra Deruma

Krišjānim Baronam 190

08:15
03.11.2025
14
Agnese Leiburga
Agnese Leiburga

Ragaviņās uz mežu? Nē, pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā

09:02
30.10.2025
26
Sarmite Feldmane 150x150
Sarmīte Feldmane

Valoda ir jāsvin, bet pirms tam jādomā un jāstrādā

09:00
29.10.2025
26
3 Liga Salnite Edruvai 150x150.jpg
Līga Salnite

Kontroles un brīvības līdzsvars

11:08
27.10.2025
26
Iveta Rozentāle
Iveta Rozentāle

Aizstāvot vājākos, nekļūt pašiem vardarbīgiem

11:06
26.10.2025
29

Tautas balss

Laikam bez pabalsta neiztikt

08:19
03.11.2025
15
Līgatniete raksta:

“Radio pārraidē dzirdu, ka, lai varētu iztikt, cilvēkam mēnesī vajadzētu saņemt ap diviem tūkstošiem eiro. Bet mana pensija 490 eiro, kaut mūžā 32 gadus esmu cītīgi strādājusi. Kā lai izdzīvoju? Man ir 85 gadi, piepelnīties nevaru. Jāmaksā par komunālajiem pakalpojumiem, vajadzīgas zāles,” sacīja līgatniete un piebilda, ka nekad nevienam nav neko lūgusi, bet laikam vajadzēs […]

Kā indeksēt lielākās, kā mazākās pensijas

08:18
03.11.2025
16
Cēsniece raksta:

“Tiekoties ar kaimiņieni, saruna iegriezās arī par pensiju indeksāciju. Man pensija maza, tas, ko saņēmu oktobrī vairāk, arī nav daudz. Savukārt kaimiņienei pensijā vairāk par tūkstoti eiro mēnesī. Viņa teica, ka tie 50, 60 eiro, kas klāt, neko daudz vairs neizsaka, labāk jau vairāk būtu indeksējuši mazās pensijas, lai labāk cilvēkiem, kuriem ienākumi zem iztikas […]

Meitene un meitene … dušā

09:15
28.10.2025
62
1
Māmiņa raksta:

“Runājot par Stambulas konvenciju, dzirdēts, ka vīrietis, kas sevi uzskatot par sievieti, drīkstēšot iet sieviešu dušā. Man gribas teikt, ka arī sieviešu, īpaši jau pusaudžu vecuma meiteņu, kopēja mazgāšanās nav nemaz tik vienkāršs jautājums. Pro­tams, ir nepieņemami, ja sievietei piespiež atrasties vienās mazgāšanās telpās ar vīrieti, bet dažai meitenei atrasties tajās kopā ar citām sava […]

Vai jaunietis zina, kā gatavot malku

09:38
27.10.2025
30
Lasītājs L. raksta:

“Izlasīju “Druvā”, ka novada Sociālais dienests rīkoja malkas talku, kam vajadzēja, arī pamācīja, kā to labāk sagatavot. Iedomājos, ka šādu darbiņu vajadzētu pamācīt arī jauniešiem. Tagad, protams, visur, arī lielākoties individuālās mājās ir centrālā apkure, izmanto granulas, gāzi. Taču nekad nevar zināt, kāda situācija var rasties, prasme sagatavot malku var noderēt katram. Un vai tā […]

Lapu pūtējs ir, bateriju nav

12:37
26.10.2025
47
Pircēja raksta:

“Lielo tirdzniecības tīklu veikalos, kur pamatā ir pārtika, pārdod arī sadzīves elektriskās ierīces. Piemēram, ir lapu pūtējs, ko darbina baterijas. Taču komplektā to nav, un tajā veikalā vispār nav nopērkamas atbilstošas baterijas. Arī pārdevēji neko neprot paskaidrot. Žēl, ka tīklu veikalu īpašnieki un vadītāji neparūpējas, lai pircēji varētu saprast, ko un kā iegādāties. Cenas elektroierīcēm […]

Sludinājumi

Citi

06:47
23.10.2025
14

Lapu vākšana, mulčēšana kā arī izvešana. 22826998

Citi

23:57
09.10.2025
37

Dažādi saimnieciskie un remonta darbi, demontāža-utilizācija, visa veida transports. Individuāla un godīga pieeja katram klientam. 22826998